Top 10 thị phần môi giới: Bất ngờ về Vietcap, Chứng khoán Vietcombank

Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) vừa công bố danh sách 10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn nhất trong quý đầu năm nay.

Biến động đáng chú ý diễn ra ở vị trí của Công ty Chứng khoán Vietcap khi tăng gần 1 điểm % so với cuối năm trước, đạt 7,35%. Với vị trí thứ 4, công ty này "vượt mặt" Chứng khoán HSC với mức chênh lệch thị phần không đáng kể.

Điểm nổi bật khác trong bảng xếp hạng là Chứng khoán Vietcombank (VCBS) quay trở lại top 10 với thị phần 2,87%.

Vị trí số 1 về thị phần vẫn thuộc về Công ty Chứng khoán VPS với 15,32%, tiếp tục tăng mạnh so với quý cuối năm trước. Vị trí thứ 2 là SSI (11,14%), còn thứ 3 là Chứng khoán Kỹ Thương (8,85%).

Một số vị trí thị phần vẫn được giữ nguyên so với quý cuối năm trước: Chứng khoán MB (MBS) hạng 6 với 5,29%, Chứng khoán VNDirect đứng thứ 7 với 4,78%, Chứng khoán KIS Việt Nam hạng 8 với 3,21%, Chứng khoán VPBank (VPBankS) hạng 9 với 2,94%.