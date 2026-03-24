Thao túng mã ST8: Cá nhân bị phạt 1,5 tỷ đồng, cấm “chơi” chứng khoán 2 năm

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 19 cá nhân liên quan đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu của Công ty cổ phần Tập đoàn ST8 (mã chứng khoán: ST8).

UBCKNN xác định ông Hồ Đắc Sơn (trú tại TPHCM) đã sử dụng 26 tài khoản chứng khoán để liên tục thực hiện việc mua, bán cổ phiếu ST8 nhằm tạo cung, cầu giả tạo, thao túng thị trường chứng khoán với cổ phiếu này trong giai đoạn từ ngày 2/1/2024 đến 22/3/2024.

Về hình thức xử phạt, ông Sơn bị xử phạt hành chính số tiền 1,5 tỷ đồng. Kết quả kiểm tra cho thấy không xác định được khoản thu trái pháp luật đối với hành vi vi phạm của cá nhân này.

Ngoài tiền phạt, UBCKNN áp dụng biện pháp bổ sung là cấm giao dịch chứng khoán trong thời hạn 2 năm đối với ông Hồ Đắc Sơn kể từ ngày 25/3. Đồng thời, cá nhân này cũng bị cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam và công ty đầu tư chứng khoán trong thời hạn 2 năm kể từ ngày 25/3.

Ngoài ra, với hành vi cho người khác mượn tài khoản để giao dịch chứng khoán dẫn đến hành vi thao túng cổ phiếu ST8, UBCKNN xử phạt 18 cá nhân dưới hình thức đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán có thời hạn 9 tháng, đồng thời bị cấm giao dịch chứng khoán và cấm đảm nhiệm các chức vụ liên quan trong lĩnh vực chứng khoán trong thời hạn 2 năm kể từ ngày 25/3.

Cơ quan quản lý cho biết kết quả kiểm tra chưa có cơ sở để xác định 18 cá nhân có số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

Công ty ST8 có tiền thân là Công ty cổ phần Siêu Thanh. Doanh nghiệp đã đổi tên thành Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển ST8 vào tháng 4/2023 và tiếp tục đổi tên thành Công ty cổ phần Tập đoàn ST8 từ tháng 7/2024. Doanh nghiệp hiện hoạt động trong lĩnh vực máy móc, vật tư thiết bị công nghiệp, thiết bị điện tử, kim khí điện máy, điện tử gia dụng, máy móc văn phòng, văn phòng phẩm và phụ tùng thay thế…