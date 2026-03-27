DNSE thông qua chủ trương thành lập công ty chứng khoán tại IFC

Theo báo cáo của Hội đồng quản trị DNSE tại đại hội, năm 2025, doanh thu DNSE đạt 1.467 tỷ đồng, tăng 77% và lợi nhuận trước thuế đạt 340 tỷ đồng, tăng 50% so với năm 2024, hoàn thành vượt mức mục tiêu đề ra tại đại hội năm trước. Tổng tài sản tính đến 31/12/2025 đạt hơn 15.000 tỷ đồng.

Trên nền tảng đó, đại hội đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với tổng doanh thu 1.736 tỷ đồng, tăng 18,2% và lợi nhuận trước thuế đạt 550 tỷ đồng, tăng 61,8% so với năm 2025.

Tăng tốc công nghệ, đón chu kỳ mới của thị trường

Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch Hội đồng quản trị DNSE, đánh giá: “Khi thị trường bước vào chu kỳ mới sau giai đoạn chính thức nâng hạng thị trường từ cận biên lên mới nổi, giao dịch chứng khoán cơ sở sẽ tiệm cận các tiêu chuẩn của thị trường chứng khoán quốc tế.

Các yếu tố như triển khai giao dịch T+0, giao dịch xuyên trưa, các chính sách hỗ trợ thị trường và hoạt động IPO sôi nổi hơn sẽ tiếp tục tạo động lực cho thị trường trong trung và dài hạn, từ đó tạo cơ hội cho các công ty chứng khoán”.

Với mô hình công ty chứng khoán số, DNSE sẽ có cơ hội mở rộng tiếp cận tới nhà đầu tư với sự hỗ trợ từ nền tảng hạ tầng VNeID, qua đó gia tăng hiệu quả thu hút khách hàng.

Ông Giang cho rằng, với các sản phẩm tiên phong ứng dụng công nghệ Open API và AI thế hệ mới, phục vụ nhà đầu tư chủ động, tần suất cao, DNSE sẽ có cơ hội gia tăng thị phần chứng khoán cơ sở mạnh mẽ hơn, tương tự như cách DNSE mở rộng và phát triển thị phần phái sinh nhanh chóng thời gian qua.

Theo thống kê từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, hiện DNSE giữ vị trí top 2, nắm trên 20% thị phần môi giới chứng khoán phái sinh chỉ sau 2 năm gia nhập thị trường.

Công ty cũng đẩy mạnh nâng cấp hạ tầng giao dịch với khả năng xử lý lệnh theo thời gian thực, độ trễ thấp và tính ổn định cao, đồng thời mở rộng hệ sinh thái Open API nhằm hỗ trợ nhà đầu tư và đối tác xây dựng các chiến lược giao dịch tự động.

Các sản phẩm trọng điểm như hệ thống quản trị cho vay theo từng giao dịch (Margin Deal), Lệnh AI, trợ lý chứng khoán ảo Ensa, Trading Ideas, hệ thống dữ liệu Senses… tiếp tục được đầu tư, nâng cấp, góp phần nâng cao khả năng phân tích, ra quyết định và tối ưu hiệu quả giao dịch cho khách hàng, đồng thời DNSE có kế hoạch khai thác, thu phí các sản phẩm tư vấn nâng cao để gia tăng nguồn thu.

Bên cạnh đó, DNSE tiếp tục mở rộng hệ sinh thái theo mô hình B2B2C thông qua hợp tác với các ngân hàng, nền tảng tài chính và ví điện tử, cho phép người dùng tiếp cận dịch vụ chứng khoán trực tiếp trên các nền tảng số phổ biến.

Duy trì cổ tức ổn định, tăng cường năng lực tài chính

Bên cạnh chiến lược kinh doanh, đại hội đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2026 với kế hoạch chi trả cổ tức tối đa 7% vốn điều lệ bằng tiền mặt và/hoặc cổ phiếu. Trước đó, DNSE đã hoàn tất tạm ứng cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 7%, ghi nhận năm thứ tư liên tiếp duy trì chính sách trả cổ tức ổn định bằng tiền mặt.

Nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh, cổ đông DNSE cũng đã thông qua kế hoạch phát hành tổng cộng 3.500 tỷ đồng trái phiếu, bao gồm 2.500 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi và 1.000 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi.

Nguồn vốn huy động dự kiến được sử dụng để tăng quy mô cho vay margin, đầu tư hạ tầng công nghệ và bổ sung nguồn lực cho các hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Chương trình phát hành tối đa 4,28 triệu cổ phiếu ESOP, tương đương 1% vốn điều lệ cũng được đại hội thông qua, nhằm gắn kết lợi ích giữa người lao động và doanh nghiệp, tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn.

Đại hội cũng đã thông qua chủ trương thành lập công ty chứng khoán tại Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam (IFC), dưới hình thức công ty TNHH một thành viên. Đơn vị này dự kiến cung cấp đầy đủ các nghiệp vụ trong lĩnh vực chứng khoán như môi giới, tư vấn đầu tư, tự doanh, bảo lãnh phát hành, quản lý quỹ và các dịch vụ liên quan, bao gồm cả chứng khoán phái sinh...

Đồng thời, DNSE đã đầu tư vào Công ty Cổ phần Tài sản số Việt Nam (VNDA) với tỷ lệ 1%, bước đầu triển khai chiến lược tham gia và phát triển trong lĩnh vực tài sản số, đón đầu các xu hướng mới của thị trường tài chính.

Về vấn đề nhân sự, đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị là bà Phạm Thị Thanh Hoa do có đơn từ nhiệm vào ngày 4/3. Bà Đậu Hà Lam, Giám đốc Công nghệ Capella Group được bầu bổ sung làm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Sự hiện diện của đại diện Capella Group trong Hội đồng quản trị DNSE phản ánh vai trò giám sát chủ động của cổ đông lớn, góp phần nâng cao tính minh bạch và hiệu quả vận hành của công ty trong giai đoạn sắp tới.

Đồng thời, do hai trong số ba thành viên Ban kiểm soát DNSE kết thúc nhiệm kỳ, bà Phạm Thị Thanh Hoa và bà Nguyễn Quỳnh Mai được đại hội bầu bổ sung làm Thành viên Ban kiểm soát.