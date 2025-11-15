Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh miễn thuế đối ứng hàng loạt nông sản

Ngày 14/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh miễn thuế đối ứng với hàng loạt thực phẩm như cà phê, trà, trái cây nhiệt đới, nước ép trái cây, hạt cacao, gia vị, chuối, cam, cà chua, thịt bò và một số loại phân bón.

Sắc lệnh trên điều chỉnh phạm vi áp thuế đối ứng mà ông Trump công bố hôm 2/4, loại ra nhiều nông sản không thể sản xuất tại Mỹ. Ngày 5/9, Tổng thống Mỹ từng ký sắc lệnh điều chỉnh tương tự, miễn thuế đối ứng cho 45 nhóm hàng hóa như vàng, nickel, hóa chất...

Các sản phẩm này "không thể được trồng, khai thác và sản xuất tự nhiên ở Mỹ" hoặc không sản xuất đủ để đáp ứng nhu cầu trong nước.

Sắc lệnh miễn trừ mới nhất có hiệu lực từ ngày 13/11, đánh dấu bước ngoặt trong chính sách của Tổng thống Trump. Tổng thống Mỹ từ lâu vẫn khẳng định việc tăng mạnh thuế nhập khẩu không thổi bùng lạm phát.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Getty).

Việc này được công bố chỉ một ngày sau khi Mỹ đạt khung thỏa thuận thương mại với Argentina, Ecuador, Guatemala và El Salvador. Chính quyền Tổng thống Trump hôm 14/11 cũng đã đạt thỏa thuận với Thụy Sĩ. Các quan chức Mỹ dự kiến đạt thêm nhiều thỏa thuận khác trong năm nay. Việc này sẽ mở đường cho giảm thuế với hàng loạt sản phẩm khác.

Vài tuần gần đây, Tổng thống Trump đề cập nhiều đến vấn đề chi phí sinh hoạt. Ông khẳng định giá cả tăng cao là do các chính sách của người tiền nhiệm, chứ không phải do thuế nhập khẩu.

Các nhà kinh tế học thì cho rằng chi phí tăng cao một phần do thuế nhập khẩu. Giá cả sinh hoạt có thể tiếp tục tăng trong năm tới, khi các doanh nghiệp bắt đầu chuyển gánh nặng xuống người mua.

Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam đánh giá, quyết định này là một tín hiệu tốt, sản phẩm gia vị nhập khẩu vào Mỹ có thể giảm rào cản thuế nếu thuộc diện bị miễn. Đây là cơ hội thuận lợi để Việt Nam lấy lại thị phần tại thị trường Mỹ nếu doanh nghiệp đáp ứng được tiêu chuẩn nhập khẩu, chất lượng và chứng nhận.

Tuy nhiên, đơn vị trên lưu ý rằng việc miễn thuế đối ứng không có nghĩa là miễn tất cả thuế nhập khẩu. Doanh nghiệp vẫn cần tuân thủ thuế nhập khẩu thông thường của Mỹ, thủ tục hải quan, tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, chứng nhận…

Ngoài ra, không phải tất cả sản phẩm nông nghiệp đều được miễn thuế. Dù gia vị được liệt kê trong danh sách nhưng doanh nghiệp Việt Nam vẫn nên kiểm tra chi tiết với nhà nhập khẩu Mỹ và cập nhật các rủi ro như tiêu chuẩn vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động thực vật (SPS), kiểm nghiệm dư lượng, truy xuất nguồn gốc.