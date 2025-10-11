Tuyên bố thuế quan của ông Trump khiến bitcoin bốc hơi, 20 tỷ USD bị xóa sổ

Chỉ trong một giờ ngắn ngủi vào ngày 10/10, hơn 7,5 tỷ USD vị thế đòn bẩy bỗng chốc "bốc hơi" trong hoảng loạn. Cơn địa chấn này không bắt nguồn từ một lỗi hệ thống hay một vụ hack, mà từ một tuyên bố chính sách có sức nặng toàn cầu từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

"Thiên nga đen" từ mạng xã hội

Trong một bài đăng trên nền tảng Truth Social, ông Donald Trump thông báo Mỹ sẽ áp mức thuế quan 100% lên các mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, bắt đầu từ ngày 1/11 hoặc sớm hơn. Động thái này được đưa ra nhằm đáp trả "lập trường gây hấn" và các biện pháp kiểm soát xuất khẩu khoáng sản đất hiếm của Bắc Kinh- một thành phần tối quan trọng trong chuỗi cung ứng công nghệ cao.

Ngay lập tức, quả bom thuế quan đã kích hoạt một làn sóng bán tháo dữ dội trên khắp các thị trường tài sản rủi ro, từ chứng khoán, dầu mỏ cho đến tiền mã hóa. Bitcoin, đồng tiền số lớn nhất thế giới vốn vừa chạm đỉnh lịch sử trên 125.000 USD hồi đầu tuần, đã lao dốc không phanh. Có thời điểm, giá bitcoin rơi thẳng đứng xuống dưới ngưỡng 113.000 USD, thậm chí chạm mức 102.000 USD, mức thấp nhất kể từ tháng 6.

Quyết định áp thuế mới của ông Trump lên hàng hóa Trung Quốc khiến đồng bitcoin giảm mạnh 12% xuống dưới 113.000 USD (Ảnh: Invezz).

Cú sập đột ngột của bitcoin đã kéo theo hiệu ứng domino trên toàn thị trường. Theo dữ liệu từ Coinglass, trong vòng 24 giờ, một con số kỷ lục hơn 19 tỷ USD giá trị các vị thế đã bị thanh lý, khiến hơn 1,6 triệu nhà giao dịch "cháy tài khoản". Đây được mô tả là "vụ thanh lý lớn nhất trong lịch sử tiền mã hóa".

Trong cơn bão lửa, không chỉ Bitcoin chịu trận. Ethereum (ETH), đồng tiền số lớn thứ hai, mất hơn 10% giá trị, rơi xuống dưới 3.900 USD. Các altcoin lớn khác như XRP và Solana (SOL) cũng chứng kiến mức sụt giảm từ 17% đến 30%.

Tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa toàn cầu đã "bốc hơi" khoảng 400 tỷ USD chỉ trong một ngày.

Cú sốc từ tuyên bố của ông Trump chỉ là chất xúc tác. Nguyên nhân sâu xa của đợt sụp đổ kinh hoàng này, theo giới chuyên gia, đến từ tình trạng sử dụng đòn bẩy quá mức trong thị trường. David Jeong, Giám đốc điều hành nền tảng giao dịch thuật toán Tread.fi, mô tả sự kiện này là một "thiên nga đen". Ông cho rằng nhiều tổ chức đã không lường trước được mức độ biến động này.

Khi giá bitcoin bắt đầu giảm, các vị thế mua (long) sử dụng đòn bẩy cao bị buộc phải đóng lại để bù lỗ. Lệnh bán tự động được kích hoạt hàng loạt, tạo ra một vòng xoáy bán tháo, đẩy giá xuống sâu hơn và nhanh hơn, gây ra một vụ thanh lý dây chuyền.

"Điều này cho thấy mối liên hệ ngày càng chặt chẽ giữa thị trường tiền số và các yếu tố vĩ mô toàn cầu", Vincent Liu, Giám đốc đầu tư của Kronos Research, nhận định. Ông cho rằng cú sụt giảm tuy bắt nguồn từ lo ngại về thuế quan Mỹ - nhưng đã bị khuếch đại bởi "đòn bẩy quá mức trong giới tổ chức".

Sự kiện này cũng làm dấy lên lo ngại về rủi ro lây lan. Brian Strugats, trưởng bộ phận giao dịch của Multicoin Capital, cảnh báo: "Giờ đây, tâm điểm chú ý chuyển sang mức độ rủi ro giữa các đối tác và liệu điều này có dẫn đến hiệu ứng lây lan trên thị trường tài chính rộng hơn hay không".

Thị trường sẽ đi về đâu?

Sau cú sốc, thị trường đang nín thở quan sát các ngưỡng hỗ trợ quan trọng. Theo Caroline Mauron, đồng sáng lập công ty giao dịch Orbit Markets, ngưỡng tâm lý và kỹ thuật quan trọng tiếp theo của bitcoin là 100.000 USD. Bà cho rằng nếu mức giá này bị xuyên thủng, điều đó "sẽ đánh dấu sự kết thúc của chu kỳ tăng giá kéo dài ba năm qua".

Sự hoảng loạn đã khiến chỉ số "tham lam và sợ hãi" của thị trường rơi xuống mức "sợ hãi tột độ", cho thấy tâm lý bi quan đang bao trùm. Tuy nhiên, trong lịch sử, những đợt thanh lọc mạnh mẽ như thế này thường loại bỏ các vị thế yếu và tạo ra một nền tảng vững chắc hơn cho đợt tăng trưởng tiếp theo.

Vụ sụp đổ chớp nhoáng vừa qua là một bài học đắt giá về quản lý rủi ro và sức ảnh hưởng của các sự kiện địa chính trị lên một thị trường vốn được xem là tách biệt. "Biến động chắc chắn sẽ còn, nhưng hãy chú ý các tín hiệu phục hồi khi thị trường thanh lọc xong", Vincent Liu đưa ra lời khuyên.

Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung một lần nữa chứng tỏ, không một "hầm trú ẩn" nào là tuyệt đối an toàn trong một thế giới tài chính kết nối.