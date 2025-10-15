Truy tìm "Cá mập nội gián của Trump" bán khống 200 triệu USD bitcoin

Cộng đồng tài chính và tiền mã hóa toàn cầu đang chấn động sau cú sập giá của hai đồng tiền lớn nhất thị trường là bitcoin và ether vào tuần trước, khiến gần 20 tỷ USD vốn hóa "bốc hơi".

Giữa cảnh hơn 1,6 triệu nhà giao dịch nhỏ lẻ bị thanh lý tài sản, một cá mập ẩn danh đã nổi lên với khoản lợi nhuận khổng lồ.

Cú đặt cược 200 triệu USD trước giờ G

Ngày 10/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ đăng tải một tuyên bố trên mạng xã hội về việc có thể áp mức thuế bổ sung 100% lên toàn bộ hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. Thông tin này ngay lập tức châm ngòi cho một làn sóng bán tháo dữ dội trên khắp các thị trường tài chính, từ chứng khoán cho đến tiền mã hóa.

Giá bitcoin lao dốc không phanh từ đỉnh 126.000 USD xuống còn 105.000 USD, giảm 20%. Ether thậm chí còn mất tới 30% giá trị. Cơn bão tài chính quét qua, để lại thiệt hại nặng nề cho các nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy.

Tuy nhiên, giữa bối cảnh hỗn loạn đó, công ty phân tích chuỗi khối Arkham đã phát hiện ra một điểm bất thường. Chỉ 30 phút trước khi bài đăng của ông Trump xuất hiện, một tài khoản ẩn danh trên sàn phi tập trung Hyperliquid đã mở các vị thế bán khống (short) cực lớn với bitcoin và ethereum. Đây là một hình thức đặt cược vào việc giá tài sản sẽ giảm.

Hành động này cho thấy một niềm tin chắc chắn rằng thị trường sắp lao dốc. Và niềm tin đó đã được đền đáp. Khi giá bitcoin và ether chạm đáy, tài khoản này đã đóng lệnh, thu về khoản lợi nhuận ước tính lên tới gần 200 triệu USD.

Đáng chú ý, chỉ chưa đầy 2 ngày sau, ông Trump lại có một bài đăng khác với giọng điệu mềm mỏng hơn, cho biết "mọi chuyện sẽ ổn thôi", giúp thị trường hồi phục. Thời điểm chốt lời của "cá mập" gần như hoàn hảo.

Thị trường tiền số vừa trải qua cú sập lịch sử sau tuyên bố thuế quan mới của ông Trump lên hàng hóa Trung Quốc (Ảnh: AdobeStock).

Cuộc truy tìm danh tính và cái tên Garrett Jin

Quy mô và thời điểm "chính xác đến đáng ngờ" của giao dịch nói trên đã làm dấy lên một cuộc truy tìm danh tính quy mô lớn trên mạng xã hội. Ai là người đứng sau ví điện tử này? Liệu họ có được tiếp cận thông tin sớm?

Công ty phân tích Arkham Intelligence đã nhanh chóng gán nhãn cho ví này là “Trump insider whale” (Cá mập nội gián của Trump). Sự chú ý sau đó đổ dồn vào Garrett Jin, một doanh nhân người Trung Quốc, người từng giữ chức CEO của sàn giao dịch Bitforex (nay đã đóng cửa) và Giám đốc vận hành tại Huobi (nay là HTX).

Mối liên hệ được đưa ra ánh sáng bởi một chuyên gia phân tích blockchain với tài khoản "eyeonchains", người đã chỉ ra các mối liên hệ trên chuỗi khối giữa ví cá mập và Garrett Jin. Bài phân tích này sau đó được ông Changpeng "CZ" Zhao, nhà sáng lập sàn giao dịch Binance, chia sẻ lại, khiến tên tuổi của Jin càng được chú ý.

Trước những lời đồn đoán, Garrett Jin đã phải lên tiếng. Ông phủ nhận mọi mối liên hệ với gia đình Trump cũng như bất kỳ hành vi giao dịch nội gián nào. Tuy nhiên, ông thừa nhận có liên quan đến các quỹ trong ví điện tử nói trên, nhưng khẳng định đó là "tiền của khách hàng" chứ không phải tài sản cá nhân.

Dù vậy, lời giải thích này vẫn chưa thể xoa dịu những nghi ngờ từ cộng đồng.

Cá mập trở lại, đặt cược vào một cú sập mới

Tưởng chừng câu chuyện sẽ tạm lắng xuống, thì ngày 12/10, ví "cá mập" có địa chỉ 0xb317 lại tiếp tục gây xôn xao khi một lần nữa đặt cược chống lại bitcoin. Dữ liệu chuỗi khối cho thấy ví này vừa mở thêm một vị thế bán khống bitcoin trị giá 163 triệu USD với đòn bẩy 10 lần trên sàn Hyperliquid.

Động thái này được xem là một tín hiệu cực kỳ đáng chú ý đối với giới đầu tư. Cá mập từng thắng lớn dường như tin rằng đà giảm giá của bitcoin vẫn chưa kết thúc. Theo tính toán, vị thế này sẽ bị thanh lý nếu giá bitcoin tăng trở lại mốc 125.500 USD.

Hiện tại, toàn bộ các giao dịch của ví 0xb317 đều được hiển thị công khai trên chuỗi khối, cho phép bất kỳ ai cũng có thể theo dõi. Giới đầu tư đang nín thở quan sát, bởi lẽ hành động của những "tay chơi" lớn như thế này không chỉ tiết lộ nhận định của họ về thị trường, mà còn có thể tạo ra những biến động giá khó lường.