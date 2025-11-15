12 ngân hàng đồng loạt tăng lãi suất huy động sau nửa tháng

12 ngân hàng tăng lãi suất sau nửa tháng

Ngân hàng Việt Nam Hiện Đại (MBV) mới đây vừa đồng loạt tăng lãi suất huy động, đặc biệt đẩy kỳ hạn 3-5 tháng lên mức kịch trần 4,75%/năm. Kỳ hạn 1-2 tháng tăng mạnh lên 4,6-4,7%/năm, hiện là mức cao nhất thị trường. Các kỳ hạn từ 6 đến 36 tháng cũng được điều chỉnh tăng 0,1-0,2%, lên tối đa 6%/năm. Với chương trình cộng thêm lãi suất tới 0,7%/năm, lãi suất thực nhận tại MBV có thể đạt 6,7%/năm. MBV là ngân hàng thứ 12 tăng lãi suất từ đầu tháng 11.

Các ngân hàng thương mại không chỉ tăng lãi suất huy động mà còn đẩy mạnh ưu đãi cộng thêm lãi suất để hút tiền gửi, đặc biệt là nhóm ngân hàng chuyển giao bắt buộc như GPBank, Vikki Bank và MBV.

GPBank sau khi kết thúc chương trình ưu đãi trước đã tiếp tục cộng thêm tối đa 0,8%/năm cho khách hàng VIP. Vikki Bank tặng thêm 0,2%/năm cho khách hàng thường và đến 0,4%/năm cho khách hàng làm việc trong lực lượng vũ trang, đưa lãi suất cao nhất lên 6,6%/năm.

Nhiều ngân hàng cổ phần khác cũng nhập cuộc, trong đó BVBank nổi bật với chương trình cộng thêm đến 1,3%/năm, giúp lãi suất một số kỳ hạn tăng lên 4,75%-6,9%/năm - hiện là mức hấp dẫn nhất trên thị trường.

Nhân viên kiểm tra giao dịch tiền tại một chi nhánh ngân hàng (Ảnh: Thành Đông).

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, có 12 ngân hàng tăng lãi suất huy động trong tháng 11 gồm Sacombank, VPBank, MB, HDBank, GPBank, BVBank, Techcombank, BaoViet Bank, PVCombank, LPBank, KienlongBank, MBV.

Các ngân hàng thương mại có vốn Nhà nước gồm Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank duy trì lãi suất ở mức thấp nhất hệ thống và không biến động nhiều thời gian qua. Các đơn vị này niêm yết lãi suất cao nhất hiện là 4,8%/năm, trong khi lãi suất thấp nhất chỉ 1,6%/năm.

Ở các ngân hàng thương mại cổ phần, gửi tiền kỳ hạn một tháng lãi suất rơi vào khoảng 1,6-4,2%/năm. Với kỳ hạn 3 tháng, mức lãi suất thường dao động 1,9-4,4%/năm; kỳ hạn 6 tháng dao động khoảng 2,9-5,3%/năm. Kỳ hạn 12 tháng lãi suất ở mức 4,7-5,3%/năm. Với kỳ hạn dài 18-24 tháng trở lên, phần lớn ngân hàng trả lãi dao động từ 5,8-6% trở lên (tuỳ điều kiện gửi).

Nguyên nhân trực tiếp làm lãi suất tăng

Giám đốc phân tích tại một công ty chứng khoán nhận định, động thái tăng lãi suất trên diện rộng cho thấy cuộc đua huy động vốn đã sôi động trở lại trong quý IV, nhất là ở nhóm ngân hàng thương mại cổ phần, nhằm đón đầu nhu cầu vốn tăng cao dịp cuối năm và thu hẹp chênh lệch giữa tăng trưởng huy động - cho vay.

Theo vị này, dư địa giảm lãi suất huy động trong thời gian tới gần như không còn, thậm chí tình hình có thể xoay ngược lại, khi xu hướng tăng nhẹ sẽ trở lại.

Điều này xảy ra do 3 yếu tố chính, trong đó tín dụng nhiều khả năng bứt tốc vào cuối năm khi Ngân hàng Nhà nước nới chỉ tiêu, buộc các ngân hàng - đặc biệt tại nhóm ngân hàng thương mại tư nhân đẩy mạnh huy động vốn, làm gia tăng rủi ro thiếu hụt thanh khoản cục bộ.

Cùng với đó, áp lực tỷ giá vẫn hiện hữu và thị trường bất động sản, tài sản tài chính tăng "nóng" làm gia tăng nhu cầu tín dụng rủi ro, tạo động lực gián tiếp cho việc điều chỉnh lãi suất huy động lên mức hợp lý để kiểm soát dòng vốn.

Ông Phạm Như Ánh, Tổng Giám đốc MB, chỉ ra 2 nguyên nhân cốt lõi tác động đến việc tăng - giảm lãi suất. Trong đó, yếu tố trực tiếp và rõ ràng nhất là áp lực lên tỷ giá đã chạm đến ngưỡng giới hạn cho phép của nhà điều hành. Mục tiêu tăng trưởng tỷ giá cho cả năm được đặt ra ở mức 3-5% song hiện tại, không gian để sử dụng công cụ này gần như không còn.

"Trong bối cảnh tỷ giá chịu sức ép, việc lãi suất nhích lên là phù hợp với diễn biến thị trường. Việc tăng lãi suất sẽ giúp giảm sức hấp dẫn của việc nắm giữ ngoại tệ, qua đó góp phần bảo vệ giá trị của đồng Việt Nam", lãnh đạo MB chia sẻ.

Ngoài yếu tố tỷ giá, chính sách tiền tệ của Mỹ cũng tác động đáng kể đến mặt bằng lãi suất tại Việt Nam. Hiện Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn duy trì chính sách thắt chặt với mức lãi suất USD quanh 3,75-4%. Mặt bằng cao này khiến dòng vốn quốc tế có xu hướng ưu tiên các thị trường có lợi suất hấp dẫn hơn, làm giảm khả năng thu hút vốn vào các nền kinh tế mới nổi.

Theo ông Ánh, khi dòng tiền toàn cầu chưa quay trở lại mạnh mẽ, dư địa giảm lãi suất trong nước sẽ bị thu hẹp, buộc chính sách điều hành của Việt Nam phải linh hoạt hơn để cân bằng giữa ổn định tỷ giá và hỗ trợ tăng trưởng.

Dù chịu tác động từ yếu tố bên ngoài, ông Ánh cho rằng mặt bằng lãi suất tại Việt Nam vẫn nằm trong vùng cạnh tranh. Lãi suất cho vay phục vụ sản xuất - xuất nhập khẩu phổ biến 4,5-5,5%/năm, thấp hơn đáng kể so với Mỹ (khoảng 7,5%). Đây là lợi thế giúp doanh nghiệp duy trì chi phí vốn hợp lý và tạo sức hút với các doanh nghiệp FDI, vốn đang mở rộng sản xuất tại Việt Nam trong năm nay.