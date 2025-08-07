Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 7 tháng đầu năm cán mốc gần 515 tỷ USD

Số liệu từ Cục Thống kê (GSO) cho thấy, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa tháng 7 đạt 82,27 tỷ USD, tăng 8% so với tháng 6 và tăng 16,8% so với cùng kỳ năm 2024.

Tính chung 7 tháng, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 514,7 tỷ USD, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó xuất khẩu tăng 14,8% và nhập khẩu tăng 17,9%. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 10,18 tỷ USD.

Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu tháng 7 đạt 42,27 tỷ USD, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó khu vực kinh tế trong nước giảm 10,3%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) tăng 25,9%.

Tính chung 7 tháng, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 262,44 tỷ USD, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 67,48 tỷ USD, tăng 6,7%, chiếm 25,7% tổng kim ngạch xuất khẩu. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 194,96 tỷ USD, tăng 17,9%, chiếm 74,3%.

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 262,44 tỷ USD trong 7 tháng đầu năm 2025 (Ảnh: IT).

Cục Thống kê cho biết từ đầu năm đến nay có 28 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 91,7% tổng kim ngạch xuất khẩu. Cụ thể, nhóm hàng công nghiệp chế biến đạt 232,37 tỷ USD, chiếm 88,6%. Nhóm hàng nông sản, lâm sản đạt 22,4 tỷ USD, chiếm 8,5%. Nhóm hàng thủy sản đạt 6,08 tỷ USD, chiếm 2,3%. Nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản đạt 1,59 tỷ USD, chiếm 0,6%.

Về nhập khẩu hàng hóa, kim ngạch nhập khẩu tháng 7 đạt 40 tỷ USD, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó khu vực kinh tế trong nước giảm 5,0%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 30%.

Tính chung 7 tháng năm 2025, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt 252,26 tỷ USD, tăng 17,9% so với cùng kỳ năm trước. Khu vực kinh tế trong nước đạt 84,07 tỷ USD, tăng 8,0%. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 168,19 tỷ USD, tăng 23,6%.

Số liệu cho thấy có 36 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 90,5% tổng kim ngạch nhập khẩu. Trong đó, nhóm hàng tư liệu sản xuất đạt 236,57 tỷ USD, chiếm 93,8%. Cụ thể, nhóm hàng máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng chiếm 51,7%. Nhóm hàng nguyên, nhiên, vật liệu chiếm 42,1%. Nhóm hàng vật phẩm tiêu dùng đạt 15,69 tỷ USD, chiếm 6,2%.

Về thị trường xuất, nhập khẩu hàng hóa, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 85,1 tỷ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 101,5 tỷ USD.

Trong 7 tháng năm qua, xuất siêu sang Mỹ đạt 74,6 tỷ USD tăng 28,6% so với cùng kỳ năm trước. Xuất siêu sang EU 22,3 tỷ USD, tăng 9,9%. Xuất siêu sang Nhật Bản 1,3 tỷ USD, tăng 21%.

Nhập siêu từ Trung Quốc 66,5 tỷ USD, tăng 41,1%. Nhập siêu từ Hàn Quốc 17,4 tỷ USD, giảm 0,2%. Nhập siêu từ ASEAN 8,5 tỷ USD, tăng 63%.

Tính chung 7 tháng, cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 10,18 tỷ USD, cùng kỳ năm trước xuất siêu 14,63 tỷ USD. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 16,6 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 26,78 tỷ USD.