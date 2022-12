Tổng giám đốc MB, PNJ, Sabeco và loạt doanh nhân nói gì về năm 2023?

Năm 2022, kinh tế thế giới diễn biến nhanh, phức tạp. Nhiều vấn đề chưa có tiền lệ, vượt khả năng dự báo, song kinh tế vĩ mô được duy trì ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng kinh tế phục hồi mạnh mẽ, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm trong điều kiện thế giới, trong nước gặp nhiều khó khăn.

Trong bối cảnh đó, tôi cho rằng ngành ngân hàng nhìn chung đã thực hiện tốt, đồng thời 2 nhiệm vụ: vừa kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô; vừa cung cấp vốn tín dụng hỗ trợ nền kinh tế.

Trong năm qua, chuyển đổi số được coi là cú hích đưa ngân hàng chúng tôi bứt phá mạnh mẽ về số lượng khách hàng. Năm 2023 tiếp tục là một năm quan trọng trong chiến lược giai đoạn 2022-2026 - giai đoạn mà chúng tôi đặt ra những mục tiêu tham vọng và thách thức.

Ngay từ những năm trước, khi thị trường có những khó khăn, chúng tôi đã đi ngược gió. Nhờ việc "gieo hạt" trước đây, chúng tôi đã chuẩn bị nền tảng, bổ sung nhiều năng lực mới… Chính nhờ nền tảng cạnh tranh tốt hơn, trong khi cả ngành co lại, chúng tôi vẫn tăng trưởng thị phần trong 2 năm đại dịch. Đến năm nay, khi thị trường thuận gió sau đại dịch, chúng tôi có lợi thế để càng đi nhanh hơn. Các kết quả tài chính, kinh doanh, nguồn nhân lực đều tốt.

Năm 2022, thị trường trang sức thuận lợi trong những tháng đầu năm nhưng sau đó cũng có dấu hiệu đi chậm lại, sức mua khó khăn hơn. Riêng chúng tôi với những gì đã chuẩn bị, sự phản ứng nhanh nhạy với thị trường, dù gió ngược vẫn đi tới được.

Năm 2023, tôi nghĩ cần phải quan sát tác động của câu chuyện lạm phát, công ăn việc làm lên thu nhập, sức mua của người tiêu dùng. PNJ có lợi thế vì phân khúc khách hàng thuộc nhóm trung cao, ít chịu ảnh hưởng hơn bởi những vấn đề này so với các ngành hàng khác nhưng không có nghĩa là chúng tôi không bị ảnh hưởng.

Rõ ràng thị trường không phải lúc nào cũng thuận lợi cho mình. Nhưng chuyện đó càng phải làm chúng tôi suy nghĩ nhạy bén hơn. Dù thị trường chung có giảm, chúng tôi vẫn phải tìm ra cơ hội để tiến lên, bứt phá như hai năm dịch.

Dù chưa phải là một năm hoàn hảo, một số thứ tốt hơn dự báo nhưng cũng có thứ chưa được như ý hoàn toàn, tôi hài lòng với kết quả đã đạt được trong năm 2022 sau những ảnh hưởng của đại dịch. Tôi nghĩ rằng HĐQT và nhà đầu tư của Sabeco cũng cảm thấy hài lòng.

Bước sang năm 2023, thị trường sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như diễn biến lạm phát, tình hình việc làm. Theo cá nhân tôi, các yếu tố cơ bản của Việt Nam vẫn rất tốt. Tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2022 là mức cao nhất trong ASEAN. Các nhà đầu tư tiếp tục đến với Việt Nam, khách du lịch quay trở lại nhiều hơn, cuộc sống của người dân nhìn chung ngày càng tốt hơn, thu nhập tăng lên.

Với chúng tôi, mọi thứ vẫn chưa phục hồi hoàn toàn về mức như trước Covid-19. Tôi kỳ vọng lạm phát trong năm 2023 sẽ không quá xấu làm ảnh hưởng đến sức mua, vấn đề chuỗi cung ứng được cải thiện, có thể kết quả của chúng tôi sẽ quay trở lại như năm 2019.

Trong 6 tháng đầu năm, ngành dệt may phục hồi, tăng trưởng rất tốt sau dịch Covid-19. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, không riêng Việt Nam mà các nước xuất khẩu dệt may đều chứng kiến đơn hàng sụt giảm do các thị trường lớn như Mỹ và châu Âu giảm sức mua vì lạm phát, người tiêu dùng ưu tiên chi tiêu cho sản phẩm thiết yếu.

Mức suy giảm sẽ phụ thuộc vào cơ cấu thị trường xuất khẩu của từng doanh nghiệp. Chúng tôi có thêm các thị trường châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc nên ít bị ảnh hưởng hơn so với những doanh nghiệp may mặc chỉ xuất hàng đi thị trường Mỹ, châu Âu.

Kết quả kinh doanh của chúng tôi vẫn đạt kế hoạch kinh doanh năm nay. Tuy nhiên, mong muốn ban đầu của tôi là công ty có thể vượt 20% kế hoạch thì chưa thành hiện thực.

Nhìn vào năm 2023, bức tranh lúc này cho thấy thách thức vẫn nhiều hơn cơ hội. Chúng ta bị phụ thuộc vào thị trường bên ngoài, nếu vấn đề lạm phát tại châu Âu, Mỹ được giải quyết, nhu cầu hồi phục nhanh, doanh nghiệp dệt may Việt Nam cũng sẽ phục hồi. Ngược lại, nếu họ hồi phục chậm, chúng ta sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng. Một số người hy vọng đến quý II/2023, mọi thứ sẽ tốt hơn nhưng tôi nghĩ chưa thể đoán chính xác khi nào tình hình mới phục hồi hoàn toàn.

Một vấn đề khác với doanh nghiệp lúc này là lãi suất ngân hàng cao hơn trước. Chi phí lãi vay cao khiến doanh nghiệp thêm khó khăn.

Nhưng dù bối cảnh có khó khăn thì mong đợi của nhà đầu tư, cổ đông là doanh nghiệp vẫn phải tăng trưởng. Với chúng tôi, dù đơn hàng chưa đạt 100% công suất, chúng tôi vẫn giữ chân người lao động, tìm khách hàng mới, thị trường mới, tiết giảm những chi phí cảm thấy chưa thật sự cần thiết để thực hiện mục tiêu cuối cùng là đảm bảo lợi nhuận cho cổ đông.

Nhờ kết quả tăng trưởng tốt giai đoạn đầu năm, kết quả năm 2022 của ngành thủy sản nói chung và ngành tôm nói riêng vẫn phục hồi tốt so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng trưởng năm nay cũng là cao nhất trong 5 năm qua.

Tuy nhiên, xuất phát điểm của năm 2023 được dự báo sẽ rất thấp. Hiện tại, những ngành sản xuất hàng tiêu dùng để xuất khẩu đều có khó khăn. Khó khăn với ngành thủy sản đến chậm hơn do thực phẩm là sản phẩm thiết yếu. Người tiêu dùng có thể giảm mua quần áo, giày dép nhưng vẫn phải ăn, dù có thể chọn sản phẩm rẻ hơn.

Trong năm mới, ngành thủy sản, nhất là con tôm sẽ gặp nhiều bất lợi hơn về đơn hàng, nguyên liệu, giá cả, cạnh tranh quốc tế. Nhưng khó khăn đến mức độ nào và khi nào mới chấm dứt là điều rất khó dự đoán. Hai quý đầu năm 2023, sản lượng, doanh số của doanh nghiệp thủy sản sẽ trầm lắng hơn nhiều so với cùng kỳ còn nguyên năm thế nào chưa thể biết chắc được. Chuyển động của ngành rất nhanh, nếu thị trường ấm lên thì sản lượng có thể tăng ngay trong vụ mới.

Tôi chưa thể nhận định thị trường cả năm 2023 nhưng riêng Sao Ta vẫn phải tăng trưởng 10%.

Về lâu dài, tôi cho rằng điều quan trọng là phải xây dựng được chiều sâu cho doanh nghiệp của mình. Đó là đạo đức kinh doanh, là văn hóa doanh nghiệp, sự thống nhất ý chí, chiến lược phát triển bền vững, có trách nhiệm. Doanh nghiệp theo đuổi những câu chuyện mang tính sức bền, làm hàng chất lượng tốt, ổn định, không cẩu thả, không ăn gian thì kể cả khi khó khăn, khách hàng vẫn tin tưởng mình, mua hàng của mình.

Ví dụ doanh nghiệp của chúng tôi có gốc là thị trường Nhật, người lao động có tiếng cần cù, chăm chỉ vì khách hàng Nhật đòi hỏi sản phẩm cầu kỳ, chất lượng. Đó đã là cái nếp của công ty chúng tôi. Không phải doanh nghiệp tôm nào muốn làm sản phẩm cầu kỳ cũng làm được.

Qua số liệu xuất khẩu của Việt Nam những năm gần đây, có thể thấy nguồn cung xuất khẩu của Việt Nam đứng đầu về nhu cầu mua sắm của thế giới, ngày càng nhiều nhà mua hàng nước ngoài sẵn sàng chọn Việt Nam làm lựa chọn đầu tiên cho việc mua sắm ở nước ngoài.

Sản phẩm của các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam cũng luôn được đánh giá cao về chất lượng thành phẩm, kỹ năng xuất khẩu và dịch vụ khách hàng. Việt Nam luôn là một trong những thị trường chiến lược nhất của chúng tôi. Các nhà cung cấp Việt Nam chủ yếu xuất khẩu sang Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước châu Á - Thái Bình Dương. Chúng tôi tiếp tục mở rộng đầu tư vào Việt Nam.

Quý I/2022, thị trường F&B vẫn chịu nhiều ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Golden Gate cũng chịu nhiều khó khăn, thách thức. Nhiều bài toán khó đặt ra cho Golden Gate thời điểm đó, có thể kể đến thiếu hụt nhân sự, nguồn tiền mặt gần như cạn kiệt sau 2 năm hoạt động cầm chừng do đại dịch. Thêm vào đó, biến động kinh tế thế giới như căng thẳng Nga - Ukraine hay việc đồng USD trượt giá ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng, hoạt động logistic của doanh nghiệp, làm chi phí vận chuyển, nhập khẩu tăng cao.

Tuy nhiên, sau dịch tâm lý người tiêu dùng chuyển sang mong chờ, phấn khích khi được trở lại cuộc sống bình thường, giúp nhu cầu tiêu dùng tăng cao. Điều này góp phần tạo nên cơ hội để chúng tôi hồi phục, bắt được đà quay lại đường đua nhanh chóng, phục hồi vượt mong đợi trong quý II, III. Kể từ quý IV, ngành F&B nói chung nhận thấy dấu hiệu khó khăn, khi nền kinh tế toàn cầu đang đứng trước một cuộc suy thoái và Việt Nam khó tránh khỏi ảnh hưởng. Đặc biệt, tình hình lạm phát có xu hướng tăng cao, cùng với sự trượt giá của các loại tài sản đã ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý tiêu dùng của người dân.

Tuy nhiên, việc ăn uống tại nhà hàng vẫn là hoạt động xã hội thiết yếu. Năm 2023, chúng tôi kỳ vọng giữ vững nhịp tăng trưởng 2 chữ số về cả doanh thu và lợi nhuận, trên cơ sở duy trì tốc độ tăng trưởng mảng hoạt động kinh doanh nhà hàng - vốn là mảng cốt lõi hiện nay.

Trước đây, các dòng sản phẩm của chúng tôi hướng tới phục vụ ăn uống tại các sự kiện tiệc tùng, gặp mặt quan trọng. Giờ đây, chúng tôi mong muốn kết nối với khách hàng nhiều hơn qua những suất ăn thường nhật, tăng thêm nhiều giá trị cho cộng đồng.

Nội dung: Việt Đức - Thảo Thu

Thiết kế: Tuấn Huy

01/01/2023