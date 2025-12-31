Chính thức bỏ thuế khoán, chuyển sang kê khai thuế từ ngày mai

3 loại thuế hộ kinh doanh đang phải nộp gồm thuế môn bài, thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng (VAT). Tuy nhiên, lệ phí môn bài với hộ kinh doanh sẽ chấm dứt từ ngày mai, theo Nghị quyết 198 của Quốc hội về hỗ trợ thuế phí cho kinh tế tư nhân.

Hộ kinh doanh có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm mới phải nộp thuế

Từ năm sau, hộ và cá nhân kinh doanh chỉ phải nộp thuế VAT và thu nhập cá nhân nếu có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm, theo Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi.

Với thuế thu nhập cá nhân, nhà điều hành bổ sung cách tính thuế trên lợi nhuận (chênh lệch doanh thu và chi phí) với các hộ kinh doanh. Cụ thể, hộ có doanh thu dưới 3 tỷ đồng một năm, xác định được chi phí đầu vào sẽ chịu thuế suất 15% trên phần lãi. Mức này tương ứng ưu đãi thuế suất thu nhập doanh nghiệp của công ty siêu nhỏ có doanh thu tương đương.

Hộ kinh doanh có doanh thu một năm 3-50 tỷ đồng sẽ chịu thuế suất 17% và 20% với số thu hơn 50 tỷ đồng.

Trường hợp hộ có doanh thu dưới 3 tỷ không xác định được chi phí, họ sẽ tiếp tục nộp thuế theo tỷ lệ trên doanh thu như hiện nay, từ 0,5% đến 2%, tùy ngành nghề. Tuy nhiên, họ sẽ được trừ đi khoản thu thuộc ngưỡng không chịu thuế (500 triệu đồng/năm) trước khi tính toán.

Mua hàng tại chợ truyền thống tại Hà Nội (Ảnh: Thành Đông).

Với thuế VAT, hộ kinh doanh khi chuyển sang kê khai vẫn nộp thuế VAT theo doanh thu, và bảng tỷ lệ tính không thay đổi so với trước. Các hộ kinh doanh có ngưỡng doanh thu từ 500 triệu đến trên 50 tỷ đồng cũng áp dụng phương pháp này.

Số thuế phải nộp = Doanh thu tính thuế VAT (x) tỷ lệ thuế suất theo ngành nghề.

Ngành nghề Thuế VAT (%) Phân phối, cung cấp hàng hoá 1% Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu 3% Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu 5% Cung cấp sản phẩm và dịch vụ nội dung thông tin số về giải trí, trò chơi điện tử, phim số, ảnh số, nhạc số, quảng cáo số 5% Cho thuê bất động sản, trừ hoạt động kinh doanh lưu trú 5% Các ngành, lĩnh vực khác 2%

Theo Luật Quản lý thuế sửa đổi, từ ngày 1/1/2026, hộ và cá nhân kinh doanh được tự xác định doanh thu hàng năm để nộp thuế. Nếu họ dùng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, hệ thống quản lý sẽ xác định số thuế VAT, thu nhập cá nhân phải nộp.

Dữ liệu này sẽ được cập nhật cho người nộp thuế trên eTax - ứng dụng thuế điện tử, cổng dịch vụ công quốc gia. Trường hợp không sử dụng hóa đơn điện tử, họ tự xác định số thuế phải nộp.

Thuế bán hàng trên sàn: Hộ kinh doanh được kê khai, nộp thay

Đối với cá nhân, hộ kinh doanh bán hàng trên sàn thương mại điện tử, theo Nghị định 91/2022, các sàn có trách nhiệm thay mặt người bán thực hiện kê khai và nộp thuế. Do đó, nếu xảy ra việc kê khai sai hoặc thiếu nghĩa vụ thuế thì trách nhiệm thuộc về đơn vị quản lý sàn, không phải hộ kinh doanh.

Riêng với các nền tảng do nhà cung cấp nước ngoài vận hành nhưng không trực tiếp thu tiền từ người mua, các đơn vị này phải tự thực hiện kê khai và nộp thuế theo quy định.

Hộ kinh doanh doanh thu dưới 1 tỷ đồng không bắt buộc dùng hóa đơn điện tử

Cũng theo Luật Quản lý thuế (sửa đổi), cá nhân kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 1 tỷ đồng trở lên thì phải áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế theo quy định tại Nghị định 70.

Hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu hàng năm dưới 1 tỷ đồng không bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế.