Biểu thuế thu nhập cá nhân còn 5 bậc, nhiều người ra khỏi diện nộp thuế

Thuế suất thu nhập cá nhân cao nhất 35%

Quốc hội hôm nay (10/12) đã chính thức thông qua luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi. Theo đó, từ ngày 1/7/2026, biểu thuế lũy tiến từng phần với thu nhập cá nhân giảm xuống còn 5 bậc và nới rộng khoảng cách giữa các bậc.

Luật Thuế thu nhập cá nhân trước đó chia thu nhập thành 7 bậc, đánh thuế lũy tiến theo từng phần. Mức 35% dành cho người có phần thu nhập trên 80 triệu đồng/tháng, ấn định từ năm 2009.

Cụ thể, biểu thuế có 5 bậc và các mức thuế suất là 5%, 15%, 25%, 30%, 35% (khoảng cách giữa các bậc tăng dần đều 10, 20, 30, 40 triệu đồng và bậc thuế suất cuối cùng là 35% áp dụng đối với phần thu nhập tính thuế trên 100 triệu đồng/tháng.

Bậc Thu nhập (triệu đồng/tháng) Thuế suất (%) 1 Đến 10 5 2 Trên 10 đến 30 15 3 Trên 30 đến 60 25 4 Trên 60 đến 100 30 5 Trên 100 35

Theo đánh giá từ Bộ Tài chính, mức thuế suất cao nhất 35% là hợp lý, ở "mức trung bình, không quá cao cũng không thấp" so với các nước trên thế giới. Một số quốc gia trong khu vực như Thái Lan, Indonesia, Philippines cũng đang áp dụng bậc thuế thu nhập cá nhân cao nhất 35%, còn Trung Quốc là 45%.

Cũng theo đánh giá của Bộ Tài chính, quy định này nhằm đơn giản hóa biểu thuế, giúp người nộp thuế dễ dàng hơn trong việc tính toán và theo dõi nghĩa vụ thuế của mình và giảm nghĩa vụ thuế đối với tất cả cá nhân ở các bậc hiện hành so với biểu thuế hiện hành.

Việc điều chỉnh bậc thuế sẽ khiến mức điều tiết thuế - tỷ lệ nộp thuế trên tổng thu nhập - giảm. Việc này hỗ trợ cho người nộp thuế, nhất là cá nhân có thu nhập trung bình, thấp chuyển sang diện không phải đóng thuế thu nhập cá nhân.

Đơn cử, cá nhân có một người phụ thuộc, thu nhập từ tiền lương, tiền công 20 triệu đồng/tháng, mức thuế hiện nộp 125.000 đồng/tháng. Sau khi thực hiện giảm trừ gia cảnh và biểu thuế theo phương án đề xuất sẽ không phải nộp thuế.

Với người thu nhập 25 triệu đồng/tháng, số thuế phải nộp giảm từ 448.000 đồng xuống 34.000 đồng/tháng, tức giảm 92%. Tương tự, thu nhập 30 triệu đồng được giảm 73% số thuế phải nộp trong tháng.

Theo Bộ Tài chính, việc điều tiết thuế cũng hướng tới nhóm người thu nhập trung bình cao.

Cụ thể, mức thuế 5% ở bậc 1 áp dụng với thu nhập tính thuế 0-10 triệu đồng, tương đương thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân một người phụ thuộc 20-35 triệu đồng. Mức thuế suất bậc 2 áp dụng với thu nhập tính thuế 10-30 triệu đồng, tương đương thu nhập 35-56 triệu đồng...

Về thu ngân sách, Bộ Tài chính tính toán mức giảm thu là 8.740 tỷ đồng.

Giao dịch tiền tại ngân hàng (Ảnh: Thành Đông).

Người có thu nhập vượt 17,285 triệu đồng/tháng mới phải nộp thuế

Ngoài ra, từ kỳ tính thuế năm sau, mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế tăng lên 15,5 triệu đồng/tháng và người phụ thuộc là 6,2 triệu đồng/tháng. Cá nhân được trừ các khoản bảo hiểm, giảm trừ gia cảnh, phụ cấp, trợ cấp... số còn lại là thu nhập tính thuế cá nhân.

Với mức giảm trừ mới, người nộp thuế không có người phụ thuộc chưa phải nộp thuế nếu thu nhập 17 triệu đồng/tháng và sẽ chỉ phải nộp thuế nếu thu nhập vượt quá 17,285 triệu đồng/tháng.

Lấy ví dụ một người có mức thu nhập 17 triệu đồng/tháng. Trong cơ cấu đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, người lao động sẽ đóng 10,5% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, trong đó bảo hiểm xã hội 8%, y tế 1,5% và thất nghiệp 1%. Như vậy, mức đóng bảo hiểm là 1,785 triệu đồng. Cộng với mức giảm trừ cho bản thân là 15,5 triệu đồng, tổng các khoản được giảm trừ của người này là 17,285 triệu đồng, lớn hơn thu nhập nên chưa phải nộp thuế.

Tương tự, nếu có một người phụ thuộc, ngưỡng chịu thuế của người lao động tăng lên 24,22 triệu đồng/tháng và với 2 người phụ thuộc ngưỡng chịu thuế là 31,155 triệu đồng/tháng.

Theo Bộ Tài chính, đây là mức điều chỉnh tăng hơn 40% so với hiện hành, phản ánh diễn biến giá cả và thu nhập trong 5 năm qua.