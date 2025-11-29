Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Diễn đàn logistics Việt Nam 2025

Sáng 29/11, tại thành phố Đà Nẵng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Diễn đàn logistics Việt Nam 2025 với chủ đề: “Logistics Việt Nam - vươn mình tiến vào kỷ nguyên mới”.

Trước khi khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đại biểu tham dự cùng quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai trong thời gian qua.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai (Ảnh: Bình An).

Diễn đàn logistics Việt Nam là sự kiện thường niên do Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức từ năm 2013 đến nay.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của việc tổ chức sự kiện tại Đà Nẵng, đô thị được mệnh danh là “thành phố đáng sống”, “thành phố của những cây cầu” và là trung tâm kết nối chiến lược của khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Ông Nguyễn Hồng Diên khẳng định, logistics là một trong những ngành dịch vụ trụ cột, giữ vai trò như “mạch máu” của nền kinh tế, kết nối xuyên suốt hoạt động sản xuất, lưu thông, tiêu dùng, xuất nhập khẩu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự diễn đàn (Ảnh: Bình An).

Với độ mở kinh tế lên đến 200%, Việt Nam hiện có quy mô thương mại đứng thứ 3 ASEAN, thứ 32 thế giới, thuộc nhóm 20 nền kinh tế có quy mô thương mại quốc tế lớn nhất và nằm trong top 15 nước thu hút FDI.

Cùng với lợi thế về thị trường tiêu thụ rộng lớn hơn 100 triệu dân, 17 hiệp định thương mại tự do đang có hiệu lực, hoạt động xuất nhập khẩu và thương mại điện tử tăng trưởng hai con số nhiều năm liên tục, Việt Nam được đánh giá là điểm đến giàu tiềm năng để phát triển logistics.

Lợi thế chiến lược về cảng biển nước sâu, sân bay quốc tế, các đầu mối đường bộ cao tốc và định hướng hình thành đường sắt tốc độ cao càng mở ra dư địa lớn để xây dựng các trung tâm logistics hiện đại, quy mô khu vực.

Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương, trong những năm qua, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, sự vào cuộc của các bộ, ngành, địa phương và đặc biệt là nỗ lực của doanh nghiệp, ngành dịch vụ logistics Việt Nam duy trì mức tăng trưởng bình quân 14-16%/năm, gấp hơn 2 lần mức tăng trưởng trung bình của thế giới.

Quy mô thị trường logistics đã đạt 45-50 tỷ USD, tương đương khoảng 10% GDP và 5% kim ngạch xuất nhập khẩu.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên phát biểu tại sự kiện (Ảnh: Bình An).

Năm 2025, Việt Nam được các tổ chức quốc tế xếp vào top 10 thị trường logistics mới nổi, top 4 khu vực về chỉ số cơ hội logistics và top 5 ASEAN, top 40 thế giới về Chỉ số hiệu quả logistics. Tín hiệu này tích cực, khẳng định sự trưởng thành về quy mô, năng lực và tầm nhìn chiến lược của ngành.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cũng chỉ rõ những tồn tại lớn cần sớm được tháo gỡ để tương xứng với tiềm năng quốc gia.

Theo đó, chi phí logistics vẫn cao hơn nhiều nước trong khu vực, cơ sở hạ tầng kết nối liên vùng chưa đồng bộ, nguồn nhân lực chất lượng cao còn thiếu, tác phong nghiệp vụ chưa đáp ứng yêu cầu thị trường toàn cầu.

Cùng với đó, quá trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh trong logistics còn ở giai đoạn đầu và chưa hình thành cơ sở dữ liệu dùng chung, yếu tố quyết định trong cạnh tranh quốc tế.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, đất nước đang bước vào giai đoạn bứt phá mới của khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Những biến động của chuỗi cung ứng toàn cầu, tiêu chuẩn phát triển xanh, thương mại điện tử xuyên biên giới cùng cạnh tranh chiến lược giữa các quốc gia đặt ra bài toán lớn cho ngành dịch vụ logistics.

Trong bối cảnh đó, diễn đàn logistics Việt Nam 2025 được tổ chức với mục tiêu phát đi thông điệp mạnh mẽ của Chính phủ về việc thu hút đầu tư, khuyến khích phát triển logistics với cơ chế chính sách đủ mạnh, thông thoáng, hấp dẫn, tạo động lực đột phá cho tăng trưởng kinh tế.