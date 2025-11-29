Thủ tướng: Ngành logistics phải tăng trưởng 15-16%/năm trong 5 năm tới

Sáng 29/11, tại thành phố Đà Nẵng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại diễn đàn logistics Việt Nam 2025, với chủ đề: “Logistics Việt Nam - vươn mình tiến vào kỷ nguyên mới".

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao việc lần thứ 13 diễn đàn được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng nhằm thúc đẩy ngành logistics phát triển nhanh và bền vững. Đây là một ngành giữ vai trò huyết mạch trong luân chuyển hàng hóa, một trong những trụ cột thúc đẩy năng lực cạnh tranh quốc gia.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan các gian hàng của doanh nghiệp tại diễn đàn (Ảnh: Công Bính).

Đà Nẵng cũng là địa phương có vị trí chiến lược với hệ thống cảng biển nước sâu, sân bay quốc tế, nằm trên trục giao thông Bắc - Nam cũng như tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây, kết nối các quốc gia trong khu vực tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS).

Theo Thủ tướng, Đảng và Nhà nước rất quan tâm và đã có nhiều chủ trương, chính sách quan trọng để phát triển ngành logistics.

Các nghị quyết của Bộ Chính trị, thể chế, cơ chế, chính sách do Quốc hội, Chính phủ ban hành về phát triển các vùng đều có nội dung về logistics. Việc thực hiện các chủ trương, chính sách này đã mang lại những kết quả tích cực.

Bên cạnh những kết quả mà ngành logistics đã đạt được, Thủ tướng nêu rõ, ngành logistics Việt Nam vẫn còn những tồn tại, hạn chế với 6 điểm nghẽn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại diễn đàn (Ảnh: Bình An).

Chi phí logistics ở Việt Nam vẫn còn ở mức cao so với các nước trong khu vực (Singapore chỉ 8%, Malaysia 12%, trung bình thế giới khoảng 11%). Liên kết vùng, kết nối hạ tầng chưa đồng bộ, hạn chế, dễ bị tác động khi xảy ra thiên tai.

Doanh nghiệp logistics quy mô nhỏ chiếm đa số, năng lực cạnh tranh yếu, thiếu vắng doanh nghiệp lớn. Chưa hình thành được trung tâm logistics cấp quốc gia trung chuyển hàng hóa quốc tế. Ngành còn thiếu hụt nhân lực chất lượng cao, được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp, phù hợp với môi trường làm việc quốc tế.

Thể chế logistics còn chưa quy định cụ thể các loại hình dịch vụ logistics mới cho thương mại điện tử, logistics xanh, logistics hàng đặc biệt. Chuyển đổi số và chuyển đổi xanh trong logistics thiếu cơ sở dữ liệu dùng chung và chuẩn đo lường thống nhất.

Thủ tướng nêu rõ: “Những hạn chế đó đòi hỏi chúng ta phải đổi mới tư duy phát triển, chuyển đổi mạnh trạng thái từ "hỗ trợ logistics nhỏ lẻ" sang "phát triển logistics hiện đại, thông minh" thành một ngành kinh tế quan trọng nhằm phát huy tối đa năng lực của các địa phương…”.

Theo Thủ tướng, những kết quả đạt được là chưa xứng tầm với ưu thế về vị trí địa - chính trị, địa - kinh tế, ngành logistics Việt Nam vẫn còn nhiều dư địa phát triển.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chứng kiến lễ trao biên bản ghi nhớ hợp tác giữa các cơ quan, doanh nghiệp (Ảnh: Bình An).

Để góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân trên 10%/năm liên tục trong 5 năm tới, các ngành, địa phương, lĩnh vực phải tăng trưởng 2 con số.

Trong đó, riêng ngành logistics phải đạt tốc độ tăng trưởng trung bình gấp 1,5 lần mức tăng trưởng GDP.

Cụ thể là tỉ trọng giá trị tăng thêm của dịch vụ logistics trong tổng sản phẩm trong nước phải đạt 6-7%, tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm đạt 15-16%, kéo giảm chi phí logistics so với tổng sản phẩm trong nước xuống tương đương trung bình thế giới, khoảng 11-12%...

Chỉ rõ 8 nhiệm vụ chung, quan trọng để phát triển ngành logistics, Thủ tướng yêu cầu trước hết hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách logistics đảm bảo tính ổn định, đồng bộ, minh bạch, khả thi, giảm mạnh thủ tục hành chính và các rào cản để giảm chi phí thực thi cho người dân, doanh nghiệp.

Về các nhiệm vụ cụ thể với các cấp, ngành, địa phương, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công Thương khẩn trương hướng dẫn, phối hợp cùng với các bộ, ngành, địa phương và hiệp hội, doanh nghiệp logistics tổ chức thực hiện đúng lộ trình Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam thời kỳ 2025-2035, tầm nhìn đến 2050.

Trên cơ sở quy hoạch, các địa phương bám sát thực tiễn, triển khai đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, xác định rõ ưu tiên đầu tư để triển khai hiệu quả các dự án trọng điểm, đột phá, tạo ra liên kết vùng, liên kết trong nước và quốc tế.