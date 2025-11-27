Thủ tướng giao doanh nghiệp, doanh nhân trẻ thực hiện 6 tiên phong

Phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ VIII ngày 27/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhận định cộng đồng doanh nghiệp là lực lượng sản xuất vật chất chủ yếu của nền kinh tế Việt Nam, đóng vai trò hết sức quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Phát huy sức trẻ doanh nhân để “bay lên vũ trụ, vươn ra biển lớn, tiến sâu vào lòng đất”

Theo Thủ tướng, các doanh nghiệp Việt Nam không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng, đã có những đóng góp to lớn, quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc trên nhiều phương diện, là lực lượng chủ lực, tiên phong tạo ra nhiều việc làm, sinh kế cho người lao động.

Hiện nay, Việt Nam có hơn 1 triệu doanh nghiệp đang hoạt động, khoảng 14.400 hợp tác xã và hơn 5 triệu hộ kinh doanh. Riêng khu vực doanh nghiệp đóng góp hơn 60% GDP, khoảng 30% tổng số lao động đang làm việc, với 15,6 triệu lao động, trong đó doanh nghiệp tư nhân chiếm 82%.

Các doanh nghiệp, doanh nhân có mặt ở hầu hết ngành nghề, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, hoạt động không chỉ trong nước mà nhiều doanh nghiệp, doanh nhân đã gây được tiếng vang, khẳng định giá trị thương hiệu vươn tầm ra khu vực và thế giới, góp phần đưa thương hiệu Việt ra toàn cầu và nâng cao vị thế nước ta trên trường quốc tế.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, trải qua hơn 30 năm hình thành và phát triển, Việt Nam có lực lượng doanh nhân trẻ, năng động, tiên phong, khát vọng, dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu với khó khăn, khởi nghiệp thành công trong các lĩnh vực kinh doanh mới, sáng tạo.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu ngày 27/11 (Ảnh: Lâm Vũ).

Phân tích tình hình thế giới và các nhiệm vụ phát triển đất nước thời gian tới, Thủ tướng cho rằng, phải đẩy mạnh các mũi nhọn chiến lược, phát huy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nâng cao năng suất lao động và chất lượng nguồn nhân lực; đồng thời khai mở các không gian phát triển mới, với việc "bay cao vào vũ trụ, vươn xa ra biển lớn và tiến sâu vào lòng đất".

Thủ tướng Chính phủ cho biết, Đảng đã ban hành nhiều nghị quyết quan trọng, đặc biệt gần đây là các nghị quyết chiến lược để phát triển nhanh, mạnh và bền vững đất nước; Quốc hội, Chính phủ đã và đang tiếp tục thể chế hóa, tích cực triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng nhằm tranh thủ thời cơ đưa đất nước đạt 2 mục tiêu 100 năm kỷ niệm thành lập Đảng và thành lập nước.

Với phương châm "Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong, công tư đồng hành, đất nước phát triển, nhân dân hạnh phúc", Thủ tướng Chính phủ đề nghị các đơn vị liên quan hỗ trợ đội ngũ doanh nhân trẻ phát huy mạnh mẽ sức trẻ, nhiệt huyết, tinh thần yêu nước, truyền thống dân tộc; trên tinh thần "đoàn kết để tạo ra sức mạnh, hợp tác để tạo ra lợi ích, đối thoại để tăng cường niềm tin" để thực hiện 6 tiên phong.

6 tiên phong của doanh nhân Việt Nam

Thứ nhất là tiên phong xây dựng thế hệ doanh nhân trẻ có lý tưởng cách mạng, giàu lòng yêu nước, tự hào dân tộc, có khát vọng cống hiến cháy bỏng, dám dấn thân vào những việc khó, việc mới.

Thứ 2 là tiên phong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, bán dẫn… vào sản xuất, kinh doanh; xây dựng mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn theo chuẩn mực ESG.

Thứ 3 là tiên phong liên kết, hỗ trợ doanh nghiệp. Đội ngũ doanh nghiệp trẻ cần đi đầu trong việc thúc đẩy liên kết các doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh… với doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp FDI; khai thác thế mạnh của từng khu vực để cùng hình thành các chuỗi giá trị, cụm đổi mới sáng tạo, nâng tầm thương hiệu Việt.

Thứ 4 là tiên phong đóng góp xây dựng chính sách; chủ động thu thập, tổng hợp thông tin, phản ánh, kiến nghị, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh, đặc biệt là liên quan đến các văn bản quy phạm pháp luật tới Chính phủ, Thủ tướng nhằm tháo gỡ.

Thứ 5 là tiên phong, đồng hành cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, luật pháp của Nhà nước và nguyện vọng của nhân dân; nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, dẫn dắt quá trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh của quốc gia…

Thứ 6 là tiên phong thực hiện trách nhiệm xã hội, phát huy truyền thống "chia ngọt, sẻ bùi", "tương thân, tương ái", "tình dân tộc, nghĩa đồng bào".

Thủ tướng kêu gọi các doanh nghiệp, doanh nhân trẻ thi đua thực hiện 6 nhất (Ảnh: VPG).

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cấp, ngành phải quyết tâm thực hiện phương châm chính sách thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản lý thông minh, cách làm thông dụng; đặt mục tiêu quyết tâm tháo gỡ các điểm nghẽn cơ bản trong năm nay với tinh thần đã nói là làm, đã cam kết là thực hiện; nỗ lực làm giảm chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp.

Các đơn vị cũng được yêu cầu thực hiện tiếp tục hoàn thiện thể chế theo hướng "đột phá của đột phá", thực hiện quyết liệt nguyên tắc 6 rõ: "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời hạn, rõ kết quả" và "nói đi đôi với làm - không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm".

Thủ tướng đề nghị doanh nhân trẻ, doanh nghiệp trẻ Việt Nam thi đua thực hiện 6 nhất: Tiên phong nhất, sáng tạo nhất, dấn thân nhất, đoàn kết nhất, hội nhập nhất, nhân ái nhất, góp phần xây dựng đất nước ta phát triển, giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc.

Người đứng đầu Chính phủ cũng tặng Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam 16 chữ: "Tự hào - Yêu nước - Trí tuệ - Nhân văn - Đạo đức - Hội nhập - Phát triển - Đột phá".