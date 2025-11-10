Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong chuyển đổi xanh

Việt Nam đang nổi lên như một "ngôi sao sáng"

Chiều 10/11, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam thường niên 2025.

Diễn đàn là cơ hội để cộng đồng doanh nghiệp kiến nghị Chính phủ các giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xanh, bền vững; đưa ra những cam kết, kế hoạch, lộ trình để thể hiện trách nhiệm của mình trong việc thực hiện chuyển đổi xanh.

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng, để khẳng định cam kết phát triển xanh, Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản định hướng và với tiềm năng, vị thế địa chính trị, kinh tế quan trọng.

Việt Nam đang đứng trước cơ hội rất lớn để có thể chuyển mình, bắt kịp tiến cùng, vượt lên đi tắt đón đầu và tạo đà cho một bước nhảy vọt về phát triển kinh tế, xã hội và môi trường.

Trong tiến trình đó, cộng đồng doanh nghiệp được xác định là nhân tố trọng tâm, đóng vai trò quan trọng. Doanh nghiệp vừa là đối tượng, vừa là chủ thể đồng hành, tiên phong thực hiện các chủ trương, chính sách về phát triển nhanh, bền vững và hiện thực hóa các mục tiêu, giải pháp tại Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại Diễn đàn (Ảnh: VGP).

Theo ông Hồ Sĩ Hùng, đồng Chủ tịch Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam, cộng đồng doanh nghiệp, cả trong nước và quốc tế, đánh giá cao tầm nhìn chiến lược và sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ trong việc thúc đẩy hai trụ cột tăng trưởng là cam kết Net Zero 2050 và các chiến lược kinh tế số, đã tạo ra một lộ trình rõ ràng cho việc thực hiện.

Cộng đồng doanh nghiệp cũng khẳng định cam kết của mình là đối tác tin cậy, chủ động và mang đến nguồn lực, công nghệ và chuyên môn quốc tế để cùng Chính phủ giải quyết các bài toán lớn của quốc gia, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển.

Ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, đánh giá Việt Nam hiện đang nổi lên như một "ngôi sao sáng" của khu vực châu Á, không chỉ nhờ vào nền tảng tăng trưởng ổn định và độ mở cao của nền kinh tế, mà còn bởi những nỗ lực mạnh mẽ trong cải cách thể chế, chuyển đổi số và cam kết phát triển xanh.

Theo ông Tuấn, Việt Nam đang được nhìn nhận là điểm đến tiềm năng trong chuỗi giá trị toàn cầu mới, nơi doanh nghiệp quốc tế tìm đến không chỉ để sản xuất, mà còn để mở rộng thị trường, kết nối chuỗi cung ứng và tìm kiếm các giá trị phát triển bền vững. Việt Nam hoàn toàn có thể bứt phá trở thành hình mẫu quốc gia đang phát triển đi đầu trong chuyển đổi xanh và hội nhập bền vững.

Vị chuyên gia cho rằng có 3 trụ cột chính để định hình giai đoạn phát triển tiếp theo, gồm thể chế minh bạch, công bằng, hiệu quả; doanh nghiệp xanh, tài chính xanh, thị trường xanh; chính quyền địa phương chủ động, có trách nhiệm và được trao quyền thực sự.

3 đột phá chiến lược

Phát biểu tại Diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá chủ đề năm nay mang tính thời sự và ý nghĩa sâu sắc trong bối cảnh thế giới và Việt Nam coi chuyển đổi xanh và chuyển đổi số là những động lực then chốt cho phát triển nhanh, bền vững.

Thủ tướng khẳng định đây cũng là quyết tâm chính trị, là hành động của Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam trong việc thúc đẩy tăng trưởng trên cơ sở làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống và khai thác hiệu quả các động lực tăng trưởng mới. Song hành với đó là xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả.

Chia sẻ quan điểm phát triển về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, Thủ tướng khẳng định đẩy mạnh phát triển kinh tế xanh, kinh tế số là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu của Việt Nam, phát triển kinh tế số phải gắn với kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, kinh tế chia sẻ.

Về kinh tế xanh, Việt Nam đã đưa ra các cam kết cụ thể tại COP26. Trong khi đó, chuyển đổi số cũng góp phần minh bạch hóa môi trường đầu tư kinh doanh, thuận lợi hơn cho doanh nghiệp. Trong quá trình này, Việt Nam mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, hợp tác từ các nước phát triển, các đối tác quốc tế, các doanh nghiệp FDI về vốn, thể chế, công nghệ, quản trị, đào tạo nhân lực.

Thủ tướng nhấn mạnh, 5 năm qua, kinh tế Việt Nam khẳng định đủ sức chống chịu trước các cú sốc bên ngoài, duy trì tốc độ tăng trưởng thuộc nhóm cao hàng đầu thế giới (Ảnh: VGP).

Về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng nêu rõ, trước hết, Việt Nam sẽ tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, đây là cơ sở để ổn định chính sách cho phát triển nhanh, bền vững; ổn định để phát triển, phát triển để ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn, an dân.

Cùng với đó, đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược về thể chế, nguồn nhân lực và hạ tầng với tinh thần "thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, nhân lực và quản trị thông minh"; cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Trong bối cảnh nhiều nước có tỷ lệ nợ công cao, Việt Nam sẽ tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, đây là tiền đề, cơ sở để hoạch định các chính sách khác như chính sách tiền tệ kịp thời, phù hợp, linh hoạt, hiệu quả, chính sách tài khóa mở rộng có trọng tâm, trọng điểm.

Cùng với đó, đẩy mạnh kết nối nền kinh tế Việt Nam với các nước trong khu vực, thế giới; giữa doanh nghiệp Việt Nam với các doanh nghiệp FDI và các doanh nghiệp trên thế giới; kết nối chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu.

Phát triển nguồn nhân lực sẵn sàng cho nguồn FDI chất lượng cao, chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao có kỹ năng công nghệ, quản trị số và nhận thức xanh. Tăng cường hợp tác giữa 3 Nhà là Nhà nước - Nhà doanh nghiệp - Nhà trường, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và năng lượng sạch.

Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong, công tư đồng hành

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư FDI, Thủ tướng đề nghị mở rộng đầu tư, chuyển giao công nghệ, kết nối với doanh nghiệp Việt Nam, tham gia xây dựng thể chế, hiện đại hóa quản trị thông minh với tinh thần "Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong, công tư đồng hành, đất nước giàu mạnh, nhân dân hạnh phúc, doanh nhân thụ hưởng".

Cụ thể, Thủ tướng mong muốn các doanh nghiệp FDI tiên phong, dẫn dắt trong việc thực hiện các mục tiêu chuyển đổi xanh; đồng thời cần kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp trong nước trong quá trình thực hiện.

Thủ tướng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp cần nâng cao hơn nữa nhận thức, vai trò, trách nhiệm xã hội đối với các vấn đề về môi trường và tăng trưởng xanh, đặc biệt tích cực tham gia đóng góp ý kiến trong quá trình xây dựng, hoàn thiện và thực thi pháp luật về môi trường, kinh tế xanh và phát triển bền vững.

Đồng thời, doanh nghiệp phải có sự thay đổi và thích ứng với chuyển đổi kép là vừa chuyển đổi số, vừa chuyển đổi xanh. Thực hiện chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh, mạnh dạn đầu tư máy móc, thiết bị, công nghệ mới giảm tiêu hao năng lượng; tuân thủ các cam kết về phát triển bền vững và tăng trưởng xanh, tập trung vào các chỉ số môi trường và xã hội trong từng sản phẩm.

Về các kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp, Thủ tướng nêu rõ, Việt Nam luôn cởi mở, cầu thị, sẵn sàng đối thoại thẳng thắn, cùng nhau tìm kiếm giải pháp, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh và bền vững với giải pháp cốt lõi là chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, tinh thần "không có gì là không thể", "cùng lắng nghe, cùng thấu hiểu, cùng niềm tin, cùng khát vọng, cùng làm, cùng thắng, cùng hưởng", "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ".