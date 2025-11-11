Vì sao báo Dân trí tổ chức hội thảo thực thi ESG bằng khoa học công nghệ?

Hội thảo "Thực thi ESG bằng khoa học công nghệ - Từ dữ liệu tới hành động" được báo Dân trí tổ chức vào 13h30 ngày 26/11, tại khách sạn Pullman (Hà Nội). Hội thảo nằm trong chuỗi sự kiện của Diễn đàn ESG Việt Nam 2025 với chủ đề "Khoa học công nghệ và động lực cho phát triển bền vững".

Trong bối cảnh toàn cầu đang bước vào giai đoạn chuyển đổi số mạnh mẽ, việc ứng dụng khoa học công nghệ và quản trị dữ liệu không chỉ là xu hướng mà còn trở thành yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp phát triển bền vững.

Tại Việt Nam, khi toàn nền kinh tế đang được khuyến khích thực hiện chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết 57 về phát triển khoa học công nghệ và Nghị quyết 68 về thúc đẩy kinh tế tư nhân, câu hỏi đặt ra là làm thế nào để doanh nghiệp có thể tích hợp công nghệ vào thực thi ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị) một cách hiệu quả, phù hợp với đặc thù hoạt động và năng lực nội tại của mình?

Xuất phát từ thực tiễn đó, báo Dân trí tổ chức hội thảo "Thực thi ESG bằng khoa học công nghệ - Từ dữ liệu tới hành động", nhằm tạo diễn đàn kết nối giữa các chuyên gia, nhà quản lý, tổ chức tài chính và cộng đồng doanh nghiệp.

Sự kiện hướng đến mục tiêu làm rõ vai trò, tác động của khoa học công nghệ và quản trị dữ liệu trong thực hiện ESG. Đồng thời, tại hội thảo, các doanh nghiệp tiên phong sẽ chia sẻ kinh nghiệm, công cụ và mô hình triển khai thành công trong thực tế.

Diễn giả cũng sẽ tập trung phân tích cơ hội mà doanh nghiệp có thể tận dụng khi thực hiện tốt quản trị dữ liệu và ứng dụng công nghệ trong vận hành, đặc biệt là những ưu đãi dành cho doanh nghiệp phát triển theo hướng xanh và số hóa.

Ngoài ra, các bên cùng thảo luận để trả lời những câu hỏi thiết thực như doanh nghiệp nên bắt đầu từ đâu, yếu tố quan trọng nhất là con người, tài chính hay công nghệ, và đâu là lộ trình phù hợp cho từng nhóm ngành.

Toàn cảnh hội thảo “Thực thi ESG bằng AI, doanh nghiệp cần làm gì?” được tổ chức ngày 14/8 tại TPHCM (Ảnh: Nam Anh).

Diễn đàn ESG Việt Nam do báo Dân trí khởi xướng từ năm 2024 và được triển khai thường niên. Điểm nhấn của Diễn đàn là chuỗi sự kiện, Vietnam ESG Awards.

Năm 2025, Diễn đàn ESG Việt Nam lấy chủ đề là "Khoa học công nghệ và động lực cho phát triển bền vững" bám sát tinh thần của hàng loạt nghị quyết quan trọng. Chủ đề năm nay được đánh giá là phù hợp với tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị là lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực phát triển.

Sau lễ phát động Diễn đàn ESG Việt Nam 2025, nhiều hội thảo quy mô lớn như hội thảo "Giải pháp chuyển đổi số và thực hành ESG - Chìa khóa hướng tới hội nhập kinh tế toàn cầu" ngày 24/6; hội thảo “Thực thi ESG bằng AI: Doanh nghiệp cần làm gì?” ngày 14/8 và tọa đàm "Chuyển đổi số trong quản trị - Kinh nghiệm thực thi ESG từ doanh nghiệp ngành tài chính" ngày 30/9 đã được tổ chức thành công. Các sự kiện đã thu hút đông đảo các đại biểu tham gia và có nhiều nội dung hấp dẫn.

Năm ngoái, Diễn đàn ESG Việt Nam với chủ đề "Chiến lược phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới" gồm một chuỗi sự kiện, hoạt động, trong đó có Vietnam ESG Awards 2024 đã diễn ra thành công tốt đẹp, nhận được sự hưởng ứng từ cộng đồng chuyên gia, doanh nghiệp.

31 đơn vị được vinh danh tại Vietnam ESG Awards 2024 đều là những doanh nghiệp lớn, có những dấu ấn và kết quả nhất định trong thực thi ESG. Trải qua 2 vòng đánh giá công tâm từ các thành viên của Hội đồng Thẩm định Vietnam ESG Awards 2024, những đơn vị được Ban Tổ chức Diễn đàn ESG Việt Nam vinh danh đều được đánh giá là xứng đáng.