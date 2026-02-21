Thu nhập nhân viên ngân hàng tăng, lộ diện bên trả gần 50 triệu đồng/tháng

Thống kê tham khảo dữ liệu ghi nhận trên báo cáo tài chính năm 2025 cho thấy hầu hết ngân hàng đều tăng thu nhập bình quân cho nhân viên.

Thu nhập nhân viên một ngân hàng tăng hơn 10 triệu đồng/người/tháng

Trong nhóm tăng mạnh nhất, ABBank và VPBank nổi trội với mức tăng hơn 10 triệu đồng/tháng thu nhập bình quân cho nhân viên trong năm qua.

Cụ thể, thu nhập bình quân nhân viên ABBank tăng lên 34,08 triệu đồng/người/tháng. Còn VPBank hiện trả nhân viên 41,17 triệu đồng/người/tháng.

Tiếp đến là NCB và VietinBank với mức thu nhập bình quân mỗi tháng tăng thêm lần lượt 8,86 triệu đồng và 8 triệu đồng/người. Tương ứng, thu nhập bình quân nhân viên tại NCB năm qua vào khoảng 39,83 triệu đồng/người/tháng, còn tại VietinBank tăng lên 45,6 triệu đồng/người/tháng.

Thu nhập bình quân nhân viên Eximbank, VIB cũng tăng thêm bình quân khoảng 6-7 triệu/người.

Ở chiều ngược lại, 7 ngân hàng ghi nhận thu nhập bình quân nhân viên giảm so với năm 2024, đơn cử Nam A Bank giảm 4,76 triệu đồng/tháng, Bac A Bank giảm 1,56 triệu đồng/tháng, Sacombank giảm 500.000 đồng/tháng....

Lộ diện đơn vị trả gần 50 triệu đồng/người/tháng

Xét về con số tuyệt đối, Techcombank hiện giữ vị trí số một về chế độ đãi ngộ của nhân viên khi trả mức bình quân 47 triệu đồng/người.

Với mức tăng mạnh năm qua, VietinBank đã vượt qua hai “ông lớn” quốc doanh là Vietcombank và BIDV để trở thành ngân hàng đứng thứ hai toàn hệ thống về thu nhập bình quân nhân viên, chỉ sau Techcombank.

Trong khi đó, thu nhập bình quân nhân viên BIDV và Vietcombank cùng tăng khoảng 4 triệu đồng, lần lượt đạt 42,64 triệu đồng và 42 triệu đồng/người/tháng, đứng thứ ba và thứ năm trong bảng xếp hạng.

Lọt top 10 về thu nhập bình quân nhân viên còn có SHB với thu nhập bình quân mỗi tháng đạt 42,29 triệu đồng. Nhóm các ngân hàng có mức lương thưởng hấp dẫn nhất còn có VPBank và MB, cùng với NCB (39,83 triệu đồng), HDBank (38,65 triệu đồng), và ACB (37,75 triệu đồng).

Ngoài ra, nhóm các ngân hàng có thu nhập bình quân nhân viên trên 30 triệu đồng/tháng còn có ABBank (34 triệu đồng), MSB (33,54 triệu đồng), SeABank (31,66 triệu đồng), và Sacombank (30,36 triệu đồng).

Cần lưu ý rằng bảng xếp hạng thu nhập nhân viên ngân hàng được tính chỉ là thu nhập bình quân, mang tính chất tham khảo. Thực tế sẽ có sự chênh lệch rất lớn giữa cán bộ nhân viên, đặc biệt thu nhập của một chuyên viên bình thường thấp hơn rất nhiều so với thu nhập của cán bộ quản lý cấp trung trở lên.

Thu nhập bình quân nhân viên thường được hiểu là gồm lương và các khoản phụ cấp, không bao gồm các khoản chi theo lương như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chi phí trang phục, ăn ca…