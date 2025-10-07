Thu nhập bình quân của lao động chạm mốc 8,4 triệu đồng/tháng

Theo báo cáo về tình hình lao động, việc làm quý III và 9 tháng đầu năm, Cục Thống kê cho biết, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đạt 53,3 triệu người, tăng 254.500 người so với quý trước.

Cũng trong quý này, 52,3 triệu người có việc làm, tăng 261.300 người so với quý trước.

Theo Cục Thống kê, số lao động trong khu vực công nghiệp và xây dựng ghi nhận mức tăng cao, đạt 17,5 triệu người, tăng 245.500 người so với cùng kỳ năm trước.

Ngược lại, lao động trong khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản lại giảm 108.300 người.

Cơ quan thống kê cho biết, xu hướng chuyển dịch cơ cấu lao động vẫn tiếp tục được ghi nhận trong quý III. Lao động khu vực dịch vụ chiếm tỷ trọng cao nhất là 40,9%, tiếp đến là khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 33,5%.

Còn tỷ trọng lao động trong khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng thấp nhất và tiếp tục giảm xuống 25,6% so với cùng kỳ năm trước.

Lao động có việc làm tăng lên (Ảnh minh họa: Hoàng Lam).

Bên cạnh đó, Cục Thống kê cho biết, thu nhập bình quân tháng của người lao động là 8,4 triệu đồng, tăng 124.400 đồng so với quý trước và tăng 747.800 đồng so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, lao động nam có thu nhập bình quân cao gấp 1,3 lần. Còn thu nhập bình quân của lao động ở khu vực thành thị cao gấp 1,4 lần khu vực nông thôn, tương ứng 10,1 triệu đồng so với 7,2 triệu đồng.

So với cùng kỳ năm trước, tốc độ tăng thu nhập bình quân tháng của người lao động quý III cao gấp 1,3 lần.

Tính chung 9 tháng đầu năm, thu nhập bình quân tháng của người lao động là 8,3 triệu đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước.

So với quý trước và cùng kỳ năm trước, Cục Thống kê nhận thấy, thu nhập bình quân tháng của người lao động tăng lên ở khu vực dịch vụ, công nghiệp và xây dựng.

Riêng khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản thu nhập bình quân của người lao động giảm.

Đặc biệt, thu nhập của lao động ở khu vực dịch vụ tăng cao nhất, đạt mốc 9,97 triệu đồng. Tiếp đến thu nhập của lao động khu vực công nghiệp và xây dựng là 9,13 triệu đồng.

4,84 triệu đồng là thống kê thu nhập của lao động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.

So với cùng kỳ năm trước, quý III ghi nhận thu nhập bình quân tháng của lao động tăng lên ở hầu hết các ngành kinh tế. Một số ngành ghi nhận tốc độ tăng thu nhập bình quân khá như: Ngành hoạt động kinh doanh bất động sản (13,7 triệu đồng); giáo dục và đào tạo (11,7 triệu đồng); thông tin và truyền thông (14,3 triệu đồng)...

Tính chung 9 tháng, lao động làm việc trong một số ngành kinh tế có tốc độ tăng thu nhập bình quân khá hơn với cùng kỳ năm trước, trong đó có ngành khai khoáng, ngành thông tin và truyền thông, giáo dục và đào tạo, y tế và trợ giúp xã hội...

Thu nhập bình quân tháng của lao động làm công ăn lương trong 9 tháng là 9,4 triệu đồng, tăng 10,3%, tăng tương ứng 877.000 đồng so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó lao động nam có mức thu nhập bình quân cao hơn mức thu nhập bình quân của lao động nữ là 1,11 lần (9,8 triệu đồng so với 8,8 triệu đồng). Còn lao động làm việc trong khu vực thành thị có mức thu nhập bình quân là 10,4 triệu đồng, cao hơn 1,23 lần mức thu nhập bình quân của lao động ở khu vực nông thôn (8,5 triệu đồng).