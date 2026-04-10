Ngay sau cuộc họp triển khai công tác ngân hàng ngày 9/4, do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn chủ trì, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank, mã chứng khoán: STB) đã giảm 0,5%/năm lãi suất huy động và lãi suất cho vay trên nhiều kỳ hạn từ ngày 10/4.

Đại diện ngân hàng cho biết: "Đây là bước đi cụ thể trong định hướng điều hành lãi suất linh hoạt, phù hợp với điều kiện thị trường và quản trị nguồn vốn thận trọng".

Trước đó, đã có hai ngân hàng thông báo điều chỉnh lãi vay.

Thêm ngân hàng giảm lãi suất, sau cuộc họp với Thống đốc NHNN (Ảnh: DT).

Cụ thể, KienlongBank giảm lãi suất cho vay lên đến 1%/năm đối với khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, giảm lãi suất huy động 0,5%/năm nhằm mở rộng dư địa hỗ trợ nền kinh tế.

ABBank cũng cắt giảm 0,5%/năm lãi suất huy động trên nhiều kỳ hạn.

Ngân hàng cho biết việc chủ động giảm lãi suất huy động là quán triệt và triển khai kịp thời định hướng điều hành của cơ quan quản lý, đồng thời tạo điều kiện để ABBank tiếp tục tối ưu chi phí vốn, hướng tới giảm lãi suất cho vay.

Từ tháng 9/2025 đến nay, thị trường chứng kiến cuộc đua tăng lãi suất. Trong đó, lãi huy động liên tục được điều chỉnh lên 7%, 8% và mới nhất nhiều bên áp dụng lãi hơn 9%/năm với các khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng. Lãi đặc biệt với khoản tiền lớn hàng nghìn tỷ đồng thậm chí chạm mốc 10%/năm.

Điều này cũng gây áp lực cho lãi vay. Tại kỳ họp cổ đông sáng ngày 9/4, ông Từ Tiến Phát, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), cho biết việc lãi suất huy động tăng lên mặt bằng cao mới chủ yếu xuất phát từ căng thẳng Trung Đông, tình hình kinh tế bất ổn…

“Lãi đầu vào tăng thì lãi cho vay cũng sẽ tăng. Tuy nhiên, tôi nghĩ Ngân hàng Nhà nước sắp tới đây sẽ có điều chỉnh, kiểm soát để hỗ trợ người dân”, ông nói.