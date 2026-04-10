Hai ngân hàng tiên phong giảm lãi suất sau chỉ đạo của tân Thống đốc

2 nhà băng giảm lãi suất

Theo khảo sát tại các ngân hàng vào đầu giờ sáng 10/4, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) là 2 nhà băng đầu tiên điều chỉnh giảm lãi suất sau cam kết chung về ổn định mặt bằng.

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến mới cập nhật tại VPBank, các kỳ hạn ngắn từ 1-5 tháng vẫn được giữ nguyên ở mức tối đa 4,75%/năm, phù hợp với trần lãi suất áp dụng đối với tiền gửi dưới 6 tháng.

Trong khi đó, ngân hàng này đã đồng loạt hạ lãi suất ở các kỳ hạn trung và dài từ 6-36 tháng, với mức giảm phổ biến từ 0,3-0,5%/năm.

Cụ thể, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6-9 tháng giảm 0,5%/năm, xuống còn 6,1%/năm; kỳ hạn 10-24 tháng giảm 0,3%/năm, còn 6,3%/năm. Riêng kỳ hạn 36 tháng được điều chỉnh giảm 0,5%/năm, xuống mức 5,6%/năm kể từ hôm nay.

Tại SeABank, biểu lãi suất tiền gửi trực tuyến vừa cập nhật trên ứng dụng SeAMobile cho thấy ngân hàng đã điều chỉnh giảm lãi suất ở các kỳ hạn từ 6-36 tháng, với mức giảm phổ biến 0,2-0,3%/năm. Trong khi đó, lãi suất các kỳ hạn ngắn từ 1-5 tháng vẫn được giữ nguyên.

Cụ thể, lãi suất kỳ hạn 1-2 tháng hiện ở mức 3,95%/năm, còn kỳ hạn 3-5 tháng là 4,45%/năm.

Đối với các kỳ hạn trung hạn, SeABank điều chỉnh giảm đồng loạt: kỳ hạn 6 tháng còn 5,15%/năm; 7 tháng 5,25%/năm; 8 tháng 5,3%/năm; 9 tháng 5,35%/năm; 10 tháng 5,4%/năm; 11 tháng 5,45%/năm; 12 tháng 5,5%/năm; và kỳ hạn 15 tháng còn 5,75%/năm.

Lãi suất huy động cao nhất tại ngân hàng này hiện ở mức 5,95%/năm, áp dụng cho các kỳ hạn từ 18-36 tháng, giảm 0,3%/năm so với trước đó.

Đáng chú ý, SeABank vẫn duy trì chính sách cộng thêm 0,2%/năm cho khách hàng gửi ở các kỳ hạn 6, 12 và 13 tháng với số tiền từ 100 triệu đồng trở lên.

Kiểm tra giao dịch tiền tại ngân hàng (Ảnh: Mạnh Quân).

Đà giảm trên thị trường bắt đầu sau khi tân Thống đốc Phạm Đức Ấn chủ trì cuộc họp với đại diện các ngân hàng thương mại, quán triệt định hướng điều hành lãi suất vào chiều qua (9/4).

Ngân hàng Nhà nước nhận định bối cảnh quốc tế nhiều biến động, đặc biệt căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông khiến giá dầu tăng, gây áp lực lên lạm phát. Nhu cầu vốn cao trong khi một số ngân hàng cạnh tranh huy động đã đẩy mặt bằng lãi suất tăng thời gian qua.

Đà tăng lãi suất tiết kiệm bắt đầu "nóng" lên từ cuối năm ngoái và tiếp tục lan rộng những tháng đầu năm nay. Hầu hết nhà băng cập nhật biểu lãi tiền gửi tăng so với cuối năm ngoái. Bên cạnh biểu lãi suất công khai, nhiều ngân hàng tư nhân khoảng một tháng trở lại đây chào mời khách mức lãi suất lên tới 9%/năm, áp dụng với số tiền chỉ từ vài trăm triệu đồng.

Tuy nhiên để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân, tại cuộc họp, các ngân hàng thống nhất thực hiện chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về việc giảm mặt bằng lãi suất. Các nhà băng theo đó cam kết sẽ điều chỉnh giảm cả lãi suất huy động và cho vay ngay sau cuộc họp.

Gửi tiền ngân hàng nào lãi cao?

Mặt bằng lãi suất huy động trực tuyến tại các ngân hàng ngày 10/4 cho thấy sự phân hóa rõ rệt theo từng kỳ hạn. Ở kỳ hạn ngắn từ 1-3 tháng, lãi suất hầu như đi ngang và bám sát mức trần 4,75%/năm theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Bước sang kỳ hạn 6-9 tháng, thị trường bắt đầu ghi nhận sự phân hóa mạnh hơn. Nhiều ngân hàng duy trì mức lãi suất trên 7%/năm nhằm thu hút dòng tiền, trong khi một số đơn vị đã điều chỉnh giảm đáng kể, kéo mặt bằng chung xuống quanh 5,1-6,5%/năm. Đây cũng là nhóm kỳ hạn chịu tác động rõ nhất từ xu hướng hạ lãi suất thời gian gần đây.

Ở kỳ hạn 12 tháng, mức lãi suất cao nhất hiện dao động quanh 7,3-7,5%/năm tại một số ngân hàng, trong khi nhóm ngân hàng lớn giữ ổn định ở khoảng 6,8%/năm.

Đối với kỳ hạn dài 18 tháng, xu hướng lãi suất có phần chững lại, thậm chí giảm nhẹ so với kỳ hạn 12 tháng ở một số ngân hàng. Mức cao nhất trên thị trường vào khoảng 7,2-7,5%/năm, song không còn phổ biến.

Kể từ đầu tháng 4, đã có tới 9 ngân hàng tăng lãi suất huy động, gồm: Viet A Bank, Nam A Bank, BaoViet Bank, ACB, VietinBank, Techcombank, VIB, BVBank, Vietcombank. Trong khi đó, ngân hàng giảm lãi suất là SeABank, VCBNeo.