Các ngân hàng đồng thuận cam kết giảm lãi suất huy động và cho vay

Chiều 9/4, Ngân hàng Nhà nước tổ chức cuộc họp về triển khai công tác ngân hàng với đại diện các ngân hàng thương mại. Ông Phạm Đức Ấn - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước - chủ trì cuộc họp.

Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ Phạm Chí Quang cho biết, trong 3 tháng đầu năm, Ngân hàng Nhà nước điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt để góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Cụ thể, cơ quan quản lý tiền tệ điều hành nghiệp vụ thị trường mở linh hoạt, chủ động, phù hợp với diễn biến thị trường và mục tiêu chính sách tiền tệ, chào mua có kỳ hạn giấy tờ có giá hàng ngày với khối lượng phù hợp, kỳ hạn đa dạng để hỗ trợ thanh khoản, ổn định thị trường tiền tệ.​

Ngân hàng Nhà nước điều hành tỷ giá và thị trường ngoại tệ phù hợp với điều kiện thị trường, hấp thu các cú sốc; phối hợp đồng bộ các công cụ, chính sách tiền tệ, bán ngoại tệ can thiệp để ổn định thị trường ngoại tệ, ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát.

Tính đến cuối tháng 3, tín dụng toàn hệ thống tăng khoảng 2,65%, đạt 19,08 triệu tỷ đồng.

Thống đốc Phạm Đức Ấn chủ trì cuộc họp chiều 9/4 (Ảnh: SBV).

Tuy nhiên, thời gian gần đây, tình hình quốc tế đã và đang diễn biến phức tạp, khó lường, diễn biến leo thang căng thẳng địa chính trị, quân sự tại khu vực Trung Đông khiến giá dầu tăng cao, tạo áp lực lên lạm phát của các quốc gia trong khi nhu cầu vốn trong nước cao để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế đã đặt ra nhiều thách thức đối với công tác điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng. Lãi suất huy động vốn và cho vay đều chung xu hướng tăng.

Các ngân hàng thương mại đã thống nhất đồng thuận cao trong việc thực hiện chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước trong việc nỗ lực giảm mặt bằng lãi suất thị trường để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. Theo đó, các ngân hàng cam kết đồng thuận giảm lãi suất tiền gửi và lãi suất cho vay sau cuộc họp.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thống đốc Phạm Đức Ấn nhấn mạnh thời gian tới sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến lãi suất tiền gửi và cho vay, việc công bố lãi suất cho vay trên trang thông tin điện tử của ngân hàng.

Ngân hàng Nhà nước có giải pháp điều hành chính sách tiền tệ phù hợp, sẵn sàng hỗ trợ thanh khoản cho các ngân hàng thương mại.

Song song với đó, nhà điều hành sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của ngân hàng đối với chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về lãi suất tiền gửi và cho vay; xử lý nghiêm hành vi vi phạm trong hoạt động huy động vốn và cấp tín dụng của các ngân hàng.

Một tháng gần đây, cuộc đua lãi suất huy động trên thị trường "nóng" lên. Tại nhiều nhà băng, lãi suất thực tế cao hơn 1-2% so với niêm yết. Nhiều ngân hàng chào lãi suất tiết kiệm tới 8-9%/năm với số tiền gửi từ vài chục đến vài trăm triệu đồng cho khoản tiền gửi từ 6 tháng trở lên. Với các kỳ hạn gửi dưới 6 tháng, lãi suất huy động được khống chế ở mức trần 4,75%.