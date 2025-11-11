Thêm doanh nghiệp Việt có hơn 1.000ha chuối, cái tên gây bất ngờ

Tại Việt Nam, mọi người thường biết đến “vua chuối” Út Huy (tên đầy đủ Võ Quang Huy) với hơn 1.000 ha đất nông nghiệp từ Đồng bằng sông Cửu Long đến vùng Đông Nam Bộ và một số ở cao nguyên Lâm Đồng.

Những năm trở lại đây, thêm bầu Đức dần lộ diện hơn 7.000ha chuối tại Gia Lai, Lào và Campuchia gây chú ý hay tỷ phú Trần Bá Dương chính thức bước vào thị trường nông nghiệp quy mô lớn sau khi nhận lại HAGL Agrico (mã chứng khoán: HNG) cũng là một trong số ít doanh nhân Việt sở hữu hàng nghìn ha cây trồng.

Trong chia sẻ tại kỳ họp cổ đông thường niên 2025, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (mã chứng khoán: GVR) bất ngờ “khoe” có được gần 1.400ha chuối. Nói tới doanh nghiệp này, phần lớn người ta nghĩ tới mảng chính là cao su, bất động sản khu công nghiệp và năng lượng tái tạo.

Biên bản kỳ họp đại hội cổ đông bất thường mới đây của tập đoàn này cũng thể hiện các số liệu trong mảng nông nghiệp công nghệ cao. Hết tháng 10 đã có 12 đơn vị đã triển khai các dự án chuyển đổi sử dụng đất định hướng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với diện tích thực hiện là 1.687ha. Riêng mô hình trồng chuối xuất khẩu được mở rộng với tổng diện tích 1.368ha tại 8 đơn vị.

Xuất hiện thêm doanh nghiệp Việt sở hữu hơn 1.000ha chuối (Ảnh: Getty).

Như vậy, hiện Việt Nam đang có 4 đại gia sở hữu diện tích trồng lên đến hàng nghìn ha. Theo các chuyên gia, việc trồng trọt trên diện tích quy mô lớn là điều kiện cần để Việt Nam có thể ứng dụng công nghiệp hoá, hướng đến phát triển nông nghiệp bền vững.

Động thái đầu tư nông nghiệp của các đại gia Việt cũng diễn ra trong bối cảnh Việt Nam ngày càng ghi dấu trên bản đồ thế giới. Từ thiếu hụt, Việt Nam thành nước bảo đảm được an ninh lương thực trong nước, góp phần bảo đảm an ninh lương thực toàn cầu với lượng gạo xuất khẩu hàng đầu thế giới.

Nhờ chính sách đổi mới và phát triển, Việt Nam hiện đã trở thành cường quốc xuất khẩu nông sản. Nếu năm 1986, giá trị xuất khẩu nông sản mới chỉ đạt 486,2 triệu USD thì đến năm 2000, lên 4,2 tỷ USD và đến năm 2024 lên tới 62,5 tỷ USD, cao gấp 125 lần so với năm 1986, và cao gấp 625 lần so với năm 1975.

Trong giai đoạn 1986-2024, tốc độ tăng trưởng giá trị kim ngạch xuất khẩu nông sản đạt trung bình 13,5%/năm. Những mặt hàng xuất khẩu đem lại giá trị cao trong năm 2024 phải kể đến như: gỗ và sản phẩm gỗ đạt 16,2 tỷ USD; thủy sản đạt hơn 10 tỷ USD; rau quả đạt 7,12 tỷ USD; gạo đạt 5,75 tỷ USD; cà phê 5,48 tỷ USD; hạt điều 4,48 tỷ USD, mủ cao su 3,37 tỷ USD; sắn 1,13 tỷ USD…