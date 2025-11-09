Cà phê được giá, nông dân Tây Nguyên trúng lớn mùa "vàng nâu"

Những ngày đầu tháng 11, không khí tại các vùng trồng cà phê trọng điểm của Gia Lai như Chư Prông, Ia Grai và Đắk Đoa trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Người nông dân đang tất bật cho vụ thu hoạch mới với tâm trạng phấn khởi bởi năm nay được mùa và giá cà phê đang ở mức cao.

Ghi nhận tại vườn cà phê rộng gần 2 ha của gia đình ông Vũ Văn Chín ở xã Đức Cơ, những chùm cà phê Robusta căng mọng, đỏ au trĩu nặng trên cành, hứa hẹn một mùa bội thu.

"Chưa năm nào phấn khởi như năm nay. Cà phê vừa được mùa, sản lượng gấp đôi mọi năm, trái to đều, lại vừa được giá cao.", ông Chín vui mừng chia sẻ.

Theo lời ông Chín, với mức giá hiện tại, sau khi trừ hết chi phí đầu tư, gia đình ông dự kiến thu về khoản lợi nhuận đáng kể. "Dự kiến sản lượng năm nay là hơn 40 tấn cà phê tươi. Với mức giá hiện tại, vườn cà phê cho thu nhập trên dưới 1 tỷ đồng. Trừ chi phí 300 triệu, vụ này gia đình tôi kiếm lời khoảng 700 triệu đồng”. Có đồng ra đồng vào, ông Chín cho biết sẽ tái đầu tư, chăm bón cho vườn cây tốt hơn, chuẩn bị cho vụ sau.

Gia đình ông Chín đang thu hoạch cà phê đầu mùa với giá cao (Ảnh: Cẩm Hà).

Không chỉ riêng gia đình ông Chín, niềm vui được mùa, được giá đang lan tỏa đến khắp các hộ trồng cà phê tại Tây Nguyên. Theo ghi nhận, giá cà phê trong nước những ngày gần đây liên tục biến động nhưng vẫn duy trì ở mức cao. Cụ thể, tại Gia Lai, cà phê đang được thu mua với giá 25.000 đồng/kg cà phê tươi và 118.000 đồng/kg cà phê khô. Mức giá này cao hơn giá cà phê đầu mùa trong nhiều năm qua, mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người nông dân.

Sự tăng giá mạnh mẽ này được lý giải bởi nhiều yếu tố. Theo các chuyên gia, nguồn cung cà phê toàn cầu, đặc biệt là cà phê Robusta, đang đối mặt với nhiều thách thức do thời tiết bất lợi tại các nước sản xuất lớn như Brazil.

Bên cạnh đó, nhu cầu tiêu thụ cà phê trên thế giới vẫn đang trên đà tăng, đặc biệt tại các thị trường mới nổi. Điều này càng tạo thêm động lực cho đà tăng giá của "vàng nâu".

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2025 đã đạt 1,31 triệu tấn, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm trước. Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (Vicofa) dự báo nếu thời tiết thuận lợi, sản lượng niên vụ 2025-2026 có thể tăng khoảng 10% so với vụ trước.

Dù vậy, một số dự báo cho rằng giá cà phê có thể sẽ có sự điều chỉnh trong thời gian tới khi các nước sản xuất lớn bước vào vụ thu hoạch rộ. Tuy nhiên, với tình hình cung cầu hiện tại, nhiều khả năng giá cà phê vẫn sẽ duy trì ở mức cao so với các năm trước.