Công ty nông nghiệp của tỷ phú Trần Bá Dương lỗ thêm 31 tỷ đồng

Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico, mã chứng khoán HNG) vừa công bố Báo cáo tài chính bán niên soát xét 2025. Ghi nhận, Công ty lỗ thêm 61 tỷ đồng so với báo cáo tự lập.

Doanh thu không đổi, tăng lỗ thêm 61 tỷ đồng

Nguyên nhân do chi phí khác được ghi nhận hơn 130 tỷ đồng, trong đó 125 tỷ đồng là chi phí xóa sổ tài sản không hiệu quả được hạch toán, cao hơn so với 69,5 tỷ đồng là khấu hao tài sản ngưng sử dụng trong báo cáo tự lập.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2025, HAGL Agrico ghi nhận doanh thu thuần 217 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ. Điểm tích cực là Công ty đã không còn bán hàng dưới giá vốn, lợi nhuận gộp hơn 42 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ vẫn lỗ 263 tỷ đồng.

Khấu trừ các chi phí, HAGL Agrico lỗ sau thuế 259 tỷ đồng, giảm hơn 100 tỷ đồng so với nửa đầu năm ngoái.

Theo kế hoạch, năm nay HAGL Agrico dự kiến lỗ trước thuế 854 tỷ đồng.

Bị nghi ngờ hoạt động liên tục, HAGL Agrico nói gì?

Tính đến thời điểm 30/6, HAGL Agrico lỗ luỹ kế 9.643 tỷ đồng, nợ ngắn hạn đã vượt tài sản ngắn hạn là hơn 12.955 tỷ đồng.

"Các điều kiện này cho thấy có sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kế về khả năng hoạt động liên tục của nhóm Công ty", kiểm toán nhấn mạnh.

Hiện, tổng dư nợ tài chính Công ty hơn 10.200 tỷ đồng, trong đó hơn 9.300 tỷ đồng vay từ Công ty cổ phần Nông nghiệp Trường Hải (Thaco Agri), cổ đông lớn nhất và cũng là nhà tài trợ chính của HAGL Agrico.

Trả lời ý kiến ngoại trừ của kiểm toán viên, HAGL Agrico cho biết Công ty đang triển khai các dự án để đảm bảo dòng tiền, tái cơ cấu nợ và làm việc với các bên liên quan nhằm xử lý công nợ, nhận lại chứng nhận quyền sử dụng đất tại Lào và Campuchia.

Doanh nghiệp khẳng định báo cáo được lập trên cơ sở giả định tiếp tục hoạt động trong vòng 12 tháng tới.