Thaco của tỷ phú Trần Bá Dương thâu tóm 1,4ha đất từ Geleximco

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định cho phép Tập đoàn Geleximco chuyển nhượng một phần dự án Ngôi sao An Bình 2 (An Bình City) cho Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải (Thaco Group). Phần dự án được phép chuyển nhượng nằm trên ô đất VP1 thuộc khu đô thị Thành phố Giao lưu (phường Phú Diễn, Hà Nội), giáp trụ sở Bộ Công an.

Cụ thể, lô đất chuyển nhượng có ký hiệu VP1 với diện tích đất 14.005m2 (hơn 1,4ha), diện tích xây dựng 6.357m2, tổng diện tích sàn xây dựng 94.740m2, tầng cao 30-35 tầng, mật độ xây dựng 46%, bố trí 3 tầng hầm để xe, kỹ thuật. Chức năng sử dụng văn phòng, thương mại dịch vụ và văn phòng lưu trú (officetel).

Tổng mức đầu tư phần dự án chuyển nhượng là khoảng 2.850 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động dự án đầu tư theo quy định của pháp luật. Tiến độ thực hiện phần dự án chuyển nhượng quý IV hoàn thành.

Dự án Ngôi sao An Bình 2 (Ảnh: batdongsan.com.vn).

UBND TP Hà Nội yêu cầu 2 bên hoàn tất việc ký hợp đồng chuyển nhượng và bàn giao phần dự án trong 60 ngày kể từ ngày quyết định có hiệu lực. Geleximco chịu trách nhiệm bàn giao hồ sơ, giải quyết quyền lợi các đối tác, khách hàng liên quan; hoàn thành nghĩa vụ tài chính phát sinh (nếu có); phối hợp khớp nối hạ tầng với tổng thể dự án.

Thaco Group có trách nhiệm kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ chủ đầu tư đối với phần dự án nhận chuyển nhượng, đảm bảo tiến độ, mục tiêu và quy hoạch đã được duyệt. Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, cùng Cục Thuế Hà Nội giám sát việc thực hiện hợp đồng chuyển nhượng, kiểm tra giá trị chuyển nhượng, đảm bảo công khai, minh bạch, không thất thoát tài sản Nhà nước.

Dự án Ngôi sao An Bình 2 nằm tại trung tâm khu đô thị Thành phố Giao lưu, vị trí kề trục Phạm Văn Đồng và gần trụ sở Bộ Công an. Toàn bộ dự án có quy mô 95.524m2, dân số dự kiến khoảng 6.000 người, tổng vốn đầu tư trên 10.000 tỷ đồng.

Dự án gồm hai giai đoạn: giai đoạn một đã hoàn thành 8 tòa chung cư (A1-A8) với 2.732 căn hộ, 2 tầng hầm và một nhà trẻ; giai đoạn 2 gồm 4 khối văn phòng và officetel cao 35-40 tầng cùng một khách sạn.