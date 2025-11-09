Gạo ST25 của Việt Nam lần thứ 3 được vinh danh “Gạo ngon nhất thế giới”

Ngày 9/11, doanh nghiệp Hồ Quang Trí cho biết, gạo ST25 của Việt Nam cùng với gạo Phka Romdoul của Campuchia đã xuất sắc đồng giành giải nhất tại cuộc thi “Gạo ngon nhất thế giới” năm 2025. Cuộc thi nằm trong khuôn khổ Hội nghị Thương mại Lúa gạo Toàn cầu lần thứ 17 do The Rice Trader (TRT) tổ chức tại Phnom Penh, Campuchia, từ ngày 7 đến 9/11.

Như vậy, gạo ST25 của Việt Nam đã 3 lần đạt giải Nhất tại cuộc thi “Gạo ngon nhất thế giới” (hai lần trước vào các năm 2019 và 2023). Đây là thành tích nổi bật, khẳng định vị thế hàng đầu của gạo ST25 và ngành lúa gạo Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Ông Hồ Quang Cua cùng đoàn Việt Nam nhận giải “Gạo ngon nhất thế giới” cho sản phẩm ST25 (Ảnh: CTV).

Cũng tại sự kiện, Doanh nghiệp tư nhân Hồ Quang Trí - đơn vị sản xuất gạo Ông Cua ST25 - đã chia sẻ về “Hành trình nghiên cứu và phát triển các giống lúa thơm ST chất lượng cao trong hơn 30 năm qua và tác động tích cực của giải thưởng Gạo Ngon Nhất Thế Giới , các tác động lan tỏa từ việc giúp tăng thu nhập cho nông dân.

Gạo ST25 là thành quả sau nhiều năm nghiên cứu, chọn lọc và cải tạo giống của Kỹ sư - Anh hùng Lao động Hồ Quang Cua cùng cộng sự.

Từ những năm 1990, nhóm nghiên cứu của ông Hồ Quang Cua đã bắt đầu công việc lai tạo các giống lúa mới mang thương hiệu ST (Sóc Trăng). Trải qua nhiều năm, hàng loạt giống lúa ST ra đời như ST3, ST5, ST10, ST20, ST24…

ST25 được lai tạo từ nhiều giống lúa khác nhau, kế thừa những ưu điểm nổi bật của các giống bố mẹ. Hạt gạo ST25 có hình dáng thon dài, màu trắng trong, không bạc bụng; khi nấu chín, cơm dẻo vừa phải, thơm hương lá dứa và cốm non, vị ngọt đậm đà.

Đặc biệt, cơm ST25 vẫn giữ được độ dẻo và hương vị thơm ngon ngay cả khi để nguội. Chính những đặc tính ưu việt này đã giúp ST25 chinh phục khẩu vị của người tiêu dùng trong nước và các chuyên gia ẩm thực quốc tế.

Gạo ST25 tiếp tục được vinh danh gạo ngon nhất thế giới (Ảnh: CTV).

Trước đó, năm 2019, tại cuộc thi “Gạo ngon nhất thế giới” tổ chức ở Philippines, gạo ST25 đã vượt qua nhiều đối thủ mạnh đến từ các quốc gia có truyền thống trồng lúa gạo lâu đời, giành ngôi vị quán quân - lần đầu tiên gạo Việt Nam đạt danh hiệu cao nhất tại một cuộc thi quốc tế.

Đến năm 2023, ST25 tiếp tục khẳng định vị thế khi một lần nữa đạt giải Nhất tại cuộc thi do The Rice Trader tổ chức, cũng tại Philippines.