Thêm chủ tịch kế nhiệm Đỗ Thành Nhân tại Louis Holdings bị truy tố

Theo thông tin bất thường được Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex - mã chứng khoán AGM) vừa công bố, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố 8 bị can trong vụ thao túng thị trường chứng khoán, trong đó có ông Vũ Ngọc Long - Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Angimex.

Phía Angimex cho hay, ông Long đã gửi đơn đề nghị từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT. HĐQT Angimex đã tiếp nhận đơn này vào ngày 9/12, đã công bố thông tin và sẽ trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phê chuẩn trong cuộc họp sớm nhất.

Angimex cũng khẳng định mọi hoạt động của công ty vẫn đang diễn ra bình thường. Bên cạnh Angimex, ông Vũ Ngọc Long còn đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Louis Holdings từ tháng 4 thay thế cho ông Đỗ Thành Nhân đã bị khởi tố và bắt tạm giam.

Ông Nhân đã bị khởi tố và bắt tạm giam do liên quan đến vụ án "thao túng thị trường chứng khoán" xảy ra tại các đơn vị Louis Holdings, Louis Capital, Louis Land và các đơn vị liên quan.

Trong một động thái khác, Công ty cổ phần Louis Capital (mã chứng khoán" TGG) cũng công bố thông tin liên quan đến việc ông Ngô Thục Vũ bị truy tố về tội "thao túng thị trường chứng khoán", tuy nhiên, Louis Capital tiếp nhận thông tin này thông qua báo chí.

Nguyên nhân là tính đến ngày 16/12 thì Louis Capital vẫn chưa nhận được văn bản quyết định khởi tố ông Ngô Thục Vũ của Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an. Ông Vũ được cho biết đang là Thành viên HĐQT công ty nhưng đã nộp đơn xin từ nhiệm từ ngày 28/7.

So với kết luận điều tra lần trước thì tại kết luận điều tra lần này, cơ quan điều tra đề nghị truy tố 8 bị can (tăng 3 người) với các bị can gồm Đỗ Thành Nhân (Chủ tịch Công ty cổ phần Louis Holding, Louis Capital và Louis Land); Đỗ Đức Nam (Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Trí Việt - Công ty Trí Việt); Lê Thị Thu Hương (Phó tổng giám đốc Công ty Trí Việt); Lê Thị Thùy Liên (nhân viên Công ty Trí Việt); Trịnh Thị Thúy Linh (Giám đốc hành chính Công ty Louis Holding); Vũ Ngọc Long và Ngô Thục Vũ, cùng nguyên là Phó tổng giám đốc Louis Holding; Phạm Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT Công ty Trí Việt.

Như vậy, 3 bị can mới nhất trong vụ án này là các ông Vũ Ngọc Long, Ngô Thục Vũ, Phạm Thanh Tùng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu AGM của Angimex đóng cửa phiên 18/12 tăng giá 6,28% lên 11.000 đồng/cổ phiếu nhưng so với đỉnh thì đã giảm hơn 82%; cổ phiếu TGG của Louis Capital có 3 phiên tăng trần liên tiếp lên 4.590 đồng/cổ phiếu nhưng đến nay đã giảm gần 85% so với đỉnh.

Bên cạnh đó, TVB của Chứng khoán Trí Việt giảm sàn về 4.120 đồng, giảm 84% so với đỉnh cuối năm ngoái, TVC của Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt giảm 2,08% phiên 16/12 còn 4.700 đồng, đánh mất 80,5% so với đỉnh.