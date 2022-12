Chủ tịch bị bắt, CEO Quản lý tài sản Trí Việt gửi tâm thư xin lỗi

Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (TVC) vừa công bố thông tin bất thường liên quan đến người nội bộ. TVC cho biết, ngày 9/12, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã ra quyết định phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can số 298/QĐ-VKSTC-V5.

Theo đó, Viện kiểm sát phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với ông Phạm Thanh Tùng về tội Thao túng thị trường chứng khoán căn cứ theo Quyết định khởi tố vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Louis Holdings, Louis Capital, Louis Land, Chứng khoán Trí Việt số 20/QĐ-CSKT-P10 ngày 20/4.

Tại thời điểm bị khởi tố, ông Phạm Thanh Tùng là Chủ tịch Hội đồng quản trị TVC kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Chứng khoán Trí Việt (TVSC, mã chứng khoán: TVB).

Ông Phạm Thanh Tùng - Chủ tịch TVC - vừa bị khởi tố (Ảnh: TVSC).

Ông Tùng được giới thiệu là có trình độ thạc sĩ tài chính tại Đại học Birmingham Vương Quốc Anh và có gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - chứng khoán.

Cùng với việc công bố thông tin theo quy định với cơ quan chức năng, Giám đốc điều hành TVC Nguyễn Thị Hằng cũng thay mặt công ty gửi lời xin lỗi đến khách hàng, đối tác vì những tổn hại không đáng có do những vụ việc có yếu tố pháp lý đã và đang xảy ra tại TVC cũng như TVSC.

Theo bà Hằng, vụ việc ông Phạm Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT TVC - bị khởi tố bị can về tội danh Thao túng chứng khoán là "trách nhiệm cá nhân" của ông Tùng và chưa có kết luận chính thức. Vụ việc nêu trên "không tác động hoặc làm thay đổi các định hướng trong kinh doanh của công ty, đồng thời không ảnh hưởng tới quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông, khách hàng đang có giao dịch, hợp tác với TVC".

Ban lãnh đạo doanh nghiệp cũng cho hay đã có biện pháp, kế hoạch nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh của công ty diễn ra ổn định, theo đúng mục tiêu, kế hoạch mà HĐQT và ban lãnh đạo đã đặt ra, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, cán bộ nhân viên, khách hàng.

TVC và TVSC là hai doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn Trí Việt (T-Corp), trong đó, TVC có vốn điều lệ 1.186 tỷ đồng với hoạt động quản lý tài sản đóng vai trò bên mua (buy side); TVSC có vốn điều lệ 1.120 tỷ đồng, như một ngân hàng đầu tư, đóng vai trò bên bán (sell side).

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu TVC có giá 5.300 đồng/cổ phiếu sau khi giảm sàn phiên 12/12. Mặc dù ghi nhận hồi phục hơn 47% so với đáy thiết lập ngày 15/11 nhưng TVC vẫn đánh mất 78% so với đỉnh hồi đầu năm. TVB phiên 12/12 giảm sàn về mức 4.650 đồng/cổ phiếu, giảm 82% so với đỉnh thiết lập một năm trước.