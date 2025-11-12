Thế giới Di động, LPBank… giảm hàng ngàn nhân sự, nhiều bên tăng tuyển dụng

Theo thống kê từ báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2025, nhiều doanh nghiệp lớn đã có sự biến động nhân sự đáng kể. Đáng chú ý, xu hướng tinh giản bộ máy diễn ra mạnh nhất trong khối bán lẻ và tài chính ngân hàng - hai ngành chịu ảnh hưởng trực tiếp từ quá trình chuyển đổi số và áp lực chi phí.

Thế giới Di động giảm gần 2.000 nhân sự

Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động (mã chứng khoán: MWG) ghi nhận giảm thêm 1.931 nhân sự. Là doanh nghiệp bán lẻ hàng đầu, trong bối cảnh kinh tế khó khăn và xu hướng tự động hóa mạnh mẽ, Thế giới Di động tiếp tục tinh gọn bộ máy để tối ưu hiệu quả vận hành - đây cũng là năm thứ hai liên tiếp doanh nghiệp đẩy mạnh tái cấu trúc nhân sự.

Số liệu cho thấy, năm 2024, Thế giới Di động đã cắt giảm 2.282 người, trước đó năm 2023 ghi nhận mức giảm kỷ lục với gần 8.600 người rời hệ thống. Như vậy, chỉ trong hơn hai năm (2023 đến hết tháng 9/2025), doanh nghiệp này đã tinh giản tổng cộng 12.813 nhân sự - quy mô cắt giảm lớn nhất trong khối bán lẻ.

Một “ông lớn” khác trong ngành - Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) - cũng thu hẹp nhân sự với hơn 900 người nghỉ việc. Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp tiêu dùng khác như PAN Group, Vissan và Vinamilk lần lượt giảm 283, 273 và 166 người, cho thấy xu hướng siết chặt chi phí, tối ưu vận hành đang diễn ra rõ nét trong toàn ngành.

7.000 nhân sự ngân hàng mất việc sau 9 tháng

Theo ghi nhận, hơn 7.000 nhân sự đã rời ngành ngân hàng chỉ trong ba quý đầu năm. Những đơn vị có mức cắt giảm mạnh nhất gồm LPBank (giảm 1.773 người), Sacombank (giảm 1.354 người), VIB (giảm 1.096 người) và Vietcombank (giảm 492 người)...

Thực tế, xu hướng tinh giản lao động và thậm chí mô hình “ngân hàng không nhân viên” đã được nhắc đến trong ngành từ nhiều năm nay. Thay vì mở rộng mạng lưới chi nhánh, các ngân hàng hiện tập trung vào chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo để tối ưu hóa quy trình vận hành.

Theo bà Điêu Hoàng Tú Uyên, Giám đốc Nghiên cứu và Tư vấn nhân lực của Anphabe, việc hàng loạt ngân hàng đóng cửa chi nhánh và cắt giảm hàng nghìn nhân sự không phải là biểu hiện khủng hoảng, mà là một bước chuyển tất yếu trong quá trình tái cấu trúc và tái định hình mô hình kinh doanh của ngành ngân hàng - xu hướng đang diễn ra trên toàn cầu, không riêng Việt Nam.

Bà Uyên phân tích, về mặt chiến lược, đây là nỗ lực nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và khả năng cạnh tranh, khi thói quen của khách hàng thay đổi nhanh chóng trong kỷ nguyên công nghệ số. Ở góc độ nhân sự, làn sóng cắt giảm hiện nay không chỉ là sự thay đổi về số lượng mà còn phản ánh sự chuyển dịch về chất - khi các vị trí lặp đi lặp lại như giao dịch viên, nhập liệu, hỗ trợ khách hàng thủ công dần được thay thế bằng tự động hóa và hệ thống ngân hàng số.

Nhiều bên lại tăng tuyển dụng mới

Ở chiều ngược lại, nhiều doanh nghiệp vẫn mở rộng quy mô nhân sự, bất chấp xu hướng cắt giảm đang diễn ra ở một số lĩnh vực khác.

Dẫn đầu là FPT Retail (mã chứng khoán: FRT), doanh nghiệp này đã tăng thêm 1.983 nhân viên chỉ trong 9 tháng đầu năm. Theo sau là FPT Telecom (FOX) với mức tăng 986 nhân viên, cho thấy khối doanh nghiệp công nghệ và phân phối vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng mạnh.

Trong lĩnh vực xây dựng và hạ tầng, nhu cầu tuyển dụng cũng ghi nhận sự phục hồi rõ rệt. Coteccons (CTD) tăng thêm 809 người, Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (HHV) tăng 286 người, và Ricons tăng 86 người, phản ánh tín hiệu tích cực từ các dự án đầu tư công và xây dựng dân dụng.

Nhóm ngân hàng cũng có một số đơn vị mở rộng tuyển mới. BIDV dẫn đầu với 818 nhân sự mới, kế đến là Techcombank (699 người), VPBank (268 người), MB (249 người) và BVBank (347 người).