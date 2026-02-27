Vụ bát phở sân bay giá 346.000 đồng: Hé lộ "ông chủ" đứng sau

Liên quan vụ hành khách từ Hà Nội ăn bát phở giá 346.000 đồng tại sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa) mới đây, lực lượng chức năng ghi nhận nhà hàng có niêm yết giá bằng đồng USD. Món khách sử dụng là phở bò Wagyu (loại thịt bò thượng hạng của Nhật Bản) nên giá cao hơn mặt bằng chung.

Theo tìm hiểu, nhà hàng bán bát phở này tại sân bay Cam Ranh là Crystal Jade Kitchen, đây là thương hiệu được quản lý vận hành bởi Công ty TNHH Autogrill VFS F&B.

Công ty TNHH Autogrill VFS F&B thành lập năm 2013 là công ty liên doanh giữa HMSHost International thuộc Autogrill S.p.A (Italy) và Công ty TNHH Dịch vụ Thực phẩm và Giải khát Việt Nam (VFS) - công ty con thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG).

Doanh nghiệp này chuyên cung cấp dịch vụ ẩm thực tại 5 sân bay quốc tế tại Việt Nam gồm Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng, Cam Ranh và Phú Quốc. Công ty quản lý các thương hiệu quốc tế như Burger King, Popeyes, Costa Coffee, Crystal Jade Kitchen...

Bên cạnh đó, Công ty Autogrill VFS F&B còn phủ sóng tại các sân bay với các thương hiệu như phở Big Bowl, bánh mì kẹp, Espresso To Go, Saigon Cafe.Bar.Kitchen, Hanoi Cafe.Bar.Kitchen...

Cổ đông góp vốn của Công ty TNHH Autogrill VFS F&B (Ảnh: Chụp màn hình).

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Autogrill VFS F&B có vốn điều lệ hơn 104,1 tỷ đồng. Trong đó, Công ty TNHH Dịch vụ Thực phẩm và Giải khát Việt Nam góp 30,2 tỷ đồng (30% vốn); HMSHost International góp hơn 82,8 tỷ đồng (70% vốn).

Hiện, ông Trương Thanh Tùng (SN 1969) giữ chức vụ Tổng giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật. Theo thông tin về thuế, đến thời điểm tháng 10/2025, doanh nghiệp có 450 lao động.

Ngoài Crystal Jade Kitchen với sự việc bát phở giá 346.000 đồng tại sân bay Cam Ranh mới đây, không ít thương hiệu của Công ty Autogrill VFS F&B cũng từng gây chú ý dư luận vì giá bán đồ ăn đắt đỏ tại sân bay.

Chẳng hạn, hồi tháng 7/2025, một nữ hành khách phản ánh phải trả tới 208.000 đồng để mua một ổ bánh mì tại sân bay Nội Bài thuộc cửa hàng Big Bowl - thương hiệu thuộc Công ty TNHH Autogrill VFS F&B.

Sản phẩm cụ thể là bánh mì kẹp thịt heo xá xíu được sử dụng nguyên liệu thịt heo nhập khẩu từ Brazil, trọng lượng khoảng 200 gram. Cơ quan chức năng sau đó cho biết giá bán sản phẩm được cửa hàng niêm yết đầy đủ, công khai, dễ nhận biết tại quầy theo đúng quy định hiện hành.

Trước đó, hồi năm 2023, cửa hàng Two Tigers Noodles & Bar thuộc Công ty Autogrill VFS F&B cũng gây xôn xao trên các trang mạng xã hội bởi hình ảnh một hóa đơn ăn uống trong nhà ga hành khách T2 sân bay Nội Bài với bát phở bò có giá hơn 200.000 đồng, cốc trà có giá hơn 100.000 đồng...