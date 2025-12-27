Vingroup rút khỏi đường sắt cao tốc Bắc - Nam, cổ phiếu “họ” Thaco có biến

Phiên 26/12, cổ phiếu HNG của Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico, mã chứng khoán: HNG) bỗng xuất hiện cầu mua lớn.

Cổ phiếu này có lúc chạm kịch trần (biên độ tăng tối đa là 15% trên UPCoM). Chốt phiên, HNG dừng tại mức 6.200 đồng/cổ phiếu, tăng 5,08%. Thanh khoản đạt 13,3 triệu cổ phiếu, gấp 18 lần những phiên trước đó.

HNG có phiên thứ hai tăng mạnh. Ngày 25/12, mã này cũng tăng 3,45%, thanh khoản hàng triệu cổ phiếu.

HAGL Agrico là thành viên trong Tập đoàn Thaco, hiện là công ty duy nhất đang niêm yết trên sàn chứng khoán. Cổ phiếu này bất ngờ biến động tích cực ngay sau khi xuất hiện những thông tin liên quan đến dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam trị giá 67 tỷ USD, trong đó có việc Vingroup tuyên bố rút khỏi dự án.

Cổ phiếu HNG của tỷ phú Trần Bá Dương xuất hiện lực mua lớn (Ảnh: VNDStock).

Trái ngược với diễn biến của nhóm Thaco, nhóm cổ phiếu "họ" Vingroup đồng loạt giảm sàn trong phiên chiều 25/12 và sáng 26/12, lực bán ra mạnh. Đến chiều 26/12, nhóm Vingroup đã hồi phục với lực mua lớn.

HAGL Agrico là công ty chuyên về nông nghiệp do bầu Đức (ông Đoàn Nguyên Đức) sáng lập. Năm 2021, bầu Đức chính thức chuyển nhượng HAGL Agrico lại cho ông Trần Bá Dương - Chủ tịch HĐQT Thaco.

Về kết quả kinh doanh, quý III, HAGL Agrico ghi nhận doanh thu thuần đạt 214,4 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ; chủ yếu đến từ bán mủ cao su 148,6 tỷ đồng (tăng 65%) và trái cây 64,4 tỷ đồng (tăng 30%).

Tuy nhiên, lợi nhuận gộp chỉ đạt 6,4 tỷ đồng. Con số này đã cải thiện so với quý III/2024 khi bán hàng dưới giá vốn.

Trong kỳ, công ty ghi nhận chi phí tài chính lên đến 134,4 tỷ đồng, tăng 17,4 tỷ đồng so với cùng kỳ, chủ yếu là chi phí lãi vay. Sau khi trừ các khoản chi phí khác, HAGL Agrico lỗ sau thuế 118,9 tỷ đồng, đánh dấu quý thứ 18 liên tiếp thua lỗ. Việc thua lỗ kéo dài khiến HAGL Agrico gánh khoản lỗ lũy kế 9.762 tỷ đồng.

Tại kỳ họp cổ đông thường niên năm nay, câu hỏi lớn được đặt ra cho tỷ phú Trần Bá Dương chính là bao giờ HAGL Agrico hết lỗ?

Trả lời cổ đông về vấn đề này, bản thân tỷ phú Trần Bá Dương cũng bỏ ngỏ . Ông chỉ công bố ước tính sơ bộ, phải đến khi nào nguồn thu từ chuối bù đắp được chi phí đầu tư 1ha chuối (hiện hơn 200 triệu đồng/ha), thì HAGL Agrico mới hết lỗ.