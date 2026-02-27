Vàng áp sát 5.200 USD: Chuỗi tăng sốc nhất lịch sử từ 1973

Theo dữ liệu từ Bloomberg, giá vàng giao ngay đang duy trì vững chắc quanh mốc 5.200 USD/ounce, phục hồi mạnh mẽ sau đợt điều chỉnh sâu hồi cuối tháng 1. Tính từ đầu năm đến nay, tài sản này đã bứt tốc tăng vọt tới 20%.

Không dừng lại ở đó, hãng tin Reuters cũng ghi nhận vàng đang hướng tới mức tăng hơn 6% chỉ riêng trong tháng 2. Đây hoàn toàn không phải những con số nhảy múa vô hồn trên bảng điện tử. Chúng là minh chứng cho một cột mốc lịch sử: Vàng đang trên đà ghi nhận tháng tăng giá thứ 7 liên tiếp - chuỗi leo dốc ròng rã dài nhất kể từ năm 1973.

Để hình dung rõ hơn về sức nóng của cơn sốt này, hãy nhìn vào khu chợ vàng sầm uất ở phố Al Moez (thủ đô Cairo, Ai Cập). Tại đây, người dân đang hối hả gom từng thỏi vàng khắc chữ "BTC" với mong muốn bảo vệ tài sản khỏi những đợt sóng gió kinh tế. Câu chuyện tại Cairo thực chất là một lát cắt hoàn hảo phản chiếu tâm lý phòng thủ cực độ của giới đầu tư toàn cầu lúc này, biến vàng thành hầm trú ẩn bất khả xâm phạm.

Giá vàng tăng nhẹ sau khi Mỹ và Iran đồng ý tiếp tục các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân, sát mốc 5.200 USD/ounce (Ảnh: Adobe Stock).

Chảo lửa địa chính trị thổi bùng cơn khát vàng

Động lực cốt lõi đẩy giá vàng lên đỉnh cao chính là sức nóng từ "chảo lửa" Trung Đông. Theo Bloomberg, giới đầu tư đang nín thở theo dõi sát sao tiến trình đàm phán về chương trình hạt nhân giữa Mỹ và Iran. Mặc dù Oman - quốc gia đóng vai trò trung gian - tiết lộ hai bên đã đạt được "tiến triển đáng kể" tại Geneva và sẽ tiếp tục thảo luận vào tuần tới, nhưng thực tế phía sau lại kém lạc quan hơn.

Nhiều giờ đàm phán căng thẳng vẫn chưa mang lại một bước đột phá quyết định nào. Một nguồn tin nội bộ am hiểu sự việc cho biết, các quan chức Mỹ đã rời bàn đàm phán với sự thất vọng tràn trề về mức độ tiến triển.

Sự bế tắc ngoại giao này càng đẩy rủi ro leo thang khi Tổng thống Donald Trump ra lệnh triển khai lực lượng quân sự Mỹ với quy mô lớn nhất tại Trung Đông kể từ năm 2003. Những lời đe dọa qua lại, cộng hưởng với nỗi lo ngại về tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và xu hướng phòng ngừa rủi ro đồng USD mất giá, đã trở thành bệ phóng hoàn hảo cho kim loại quý.

Dòng tiền thông minh lập tức hành động, lượng vốn tỷ USD rót vào các quỹ ETF bảo chứng bằng vàng trong tuần qua đã hoàn toàn áp đảo đà bán tháo ghi nhận hồi đầu tháng.

Ván bài lãi suất và cú hích từ lợi suất trái phiếu

Bên cạnh yếu tố địa chính trị, đà thăng hoa của vàng còn được chống lưng bởi các chỉ số kỹ thuật và chính sách tiền tệ. Theo ghi nhận của Reuters, dù nhu cầu trú ẩn có dấu hiệu chững lại nhẹ khi Mỹ và Iran ngồi vào bàn đàm phán, giá vàng vẫn đi ngang vững chắc. Động lực giữ giá này đến từ việc lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm bất ngờ sụt giảm xuống mức đáy ba tháng, qua đó làm giảm đáng kể chi phí cơ hội của việc nắm giữ một tài sản không sinh lãi.

Trên bàn cờ tiền tệ, mọi ánh nhìn đang đổ dồn về các quyết sách tiếp theo của Fed. Theo Bloomberg, Chủ tịch Fed Chicago Austan Goolsbee mới đây đã để ngỏ khả năng về một số đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay nếu lạm phát hạ nhiệt. Thậm chí, Thống đốc Fed Stephen Miran còn mạnh dạn kêu gọi hạ lãi suất tổng cộng 1 điểm phần trăm trong năm 2026. Công cụ FedWatch của CME cũng củng cố tâm lý này khi thị trường đang cược vào ít nhất 3 lần cắt giảm, mỗi lần 25 điểm cơ bản trong năm nay.

Tuy nhiên, vàng không độc chiếm sân chơi mà không có lực cản. Việc ứng viên Chủ tịch Fed Kevin Warsh có thể duy trì lập trường cứng rắn đang đẩy kỳ vọng đồng USD tăng 0,6% trong tháng. Thêm vào đó, thị trường lao động Mỹ tháng 2 vẫn cho thấy sự vững vàng với tỷ lệ thất nghiệp ổn định, khiến lộ trình nới lỏng tiền tệ sớm bị thu hẹp lại. Bất chấp những rào cản đó, sắc xanh vẫn rực rỡ trên khắp thị trường kim loại: giá bạc bứt phá lên gần 90 USD/ounce, bạch kim chạm đỉnh 4 tuần tại hơn 2.260 USD/ounce, và palladium tăng vượt mốc 1.825 USD/ounce.

Rõ ràng, kim loại quý đang thiết lập một mặt bằng giá mới đầy vững chãi. Đánh giá về cục diện thị trường lúc này, ông Kelvin Wong - chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại OANDA - bình luận: "Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm sau khi trừ lạm phát đã giảm mạnh. Đây hiện là yếu tố hỗ trợ cực kỳ quan trọng, giúp giá vàng giữ thế ổn định bất chấp mức bù rủi ro có phần sụt giảm sau các cuộc đàm phán Mỹ - Iran".