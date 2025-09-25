Cổ phiếu Vingroup tăng mạnh, tài sản ông Phạm Nhật Vượng thêm 700 triệu USD

Phiên giao dịch chứng khoán ngày 25/9, nhóm cổ phiếu "họ" Vingroup tăng mạnh hỗ trợ xu hướng dòng tiền. Mã VIC (Vingroup) tăng 6,04% lên 158.000 đồng/đơn vị, duy trì sự thăng hoa mạnh mẽ từ đầu tháng 4 đến nay. Các mã VRE (Vincom Retail) hay VHM (Vinhomes) cũng tăng lần lượt 1,3% và 1,5%.

Nhóm cổ phiếu họ Vingroup tăng (Ảnh chụp màn hình).

Các cổ phiếu họ Vingroup tăng giá góp phần củng cố thêm giá trị tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Theo cập nhật từ Forbes, Chủ tịch Vingroup có thêm 703 triệu USD so với hôm qua, giá trị tài sản vượt 15,4 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay. Ông Vượng cũng giữ vị trí giàu nhất Việt Nam và xếp hạng 168 trên toàn thế giới.

Quay trở lại diễn biến thị trường chung, VN-Index chốt phiên tăng 8,63 điểm lên 1.666,09 điểm. Thanh khoản sàn HoSE đạt hơn 27.808 tỷ đồng. Một số cổ phiếu niêm yết ở sàn này tăng trần phiên hôm nay như VSC, SVD, TNI, LCG, HHV, TDH.

Đáng chú ý, mã CII của Công ty Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM) cũng tăng trần lên 26.100 đồng/đơn vị, ở vùng cao nhất 3 năm qua. Vừa qua, mã này thông báo thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp bằng tiền đợt 10 với tỷ lệ thực hiện 5,5%, tức 1 trái phiếu được nhận 55.000 đồng. Ngày thanh toán là 3/11.

Ngoài ra, CII cũng là đơn vị được giao nghiên cứu và đề xuất ý tưởng phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) tại khu vực Hàng Xanh, quận Bình Thạnh cũ. Tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 216.000 tỷ đồng (tương đương hơn 8,5 tỷ USD).

Phiên hôm nay, khối ngoại bán ròng hơn 2.000 tỷ đồng, tập trung các mã VPB, FPT, SSI, KBC, VHM, VND. Ngược lại, khối ngoại mua ròng VIC, TCB, CII...