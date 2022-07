Sức hút của game "SSI town - Cú già phố Win"

SSI Town: Cú già phố Win

Cách chơi đơn giản - Quà tặng lên đến 800 triệu đồng

"SSI Town - Cú già phố Win" là tựa game do Công ty CP Chứng khoán SSI phát triển trên bảng giá SSI iBoard (bao gồm cả phiên bản web và phiên bản app) và tại website SSI Town nhằm mang lại những trải nghiệm đầu tư kết hợp giải trí thú vị.

Nhiều người chơi đánh giá game đơn giản nhưng gây nghiện, phù hợp với người mới tham gia đầu tư chứng khoán nhưng chưa biết bắt đầu tư đâu. Chưa cần có tài khoản chứng khoán, bất kỳ ai cũng có thể tham gia khám phá thành phố đầu tư SSI Town và có cơ hội nhận quà tặng hấp dẫn với tổng giá trị lên đến 800 triệu đồng.

Anh Nguyễn Văn Khang là một trong nhiều "cư dân" đời đầu của thành phố cho biết anh rất hài lòng với trải nghiệm tại "SSI Town - Cú già phố Win". Anh cũng nói rằng nếu phải đánh giá trên thang điểm 5, anh sẽ cho SSI Town 4,5 điểm.

"Giao diện thân thiện, bắt mắt, cách chơi đơn giản, quà tặng giá trị, đa dạng hình thức từ hoàn tiền vào tài khoản chứng khoán lên đến 5 triệu đồng, tặng thẻ nạp điện thoại đủ mệnh giá lên đến 200.000 đồng... là những điểm sáng của SSI Town", anh Khang nói.

Anh Khang cũng là một trong nhiều nhà đầu tư tham gia sự kiện "Vé vàng may mắn" ngày ra mắt game 7/7 và nhận về tấm vé vàng trị giá 1 triệu đồng. Hàng chục vé rút thăm may mắn lớn nhỏ với mệnh giá lên đến 5 triệu đồng đã tìm được chủ nhân. Tới đây, sự kiện "Vé vàng may mắn" sẽ trở lại trong khoảng ngày 8/8 - 22/8, 9/9 - 22/9 với loạt quà tặng mới và hấp dẫn hơn nữa.

Ngập tràn sự kiện hấp dẫn

Các nhiệm vụ trong game được phân bổ logic khắp SSI Town và xây dựng xung quanh chủ đề chứng khoán. Quá trình khám phá thành phố đầu tư cũng là hành trình tìm hiểu và hướng đến bồi đắp kiến thức, kỹ năng đầu tư hiệu quả.

Bên cạnh đó, người chơi liên tục được hòa mình vào các sự kiện tại SSI Town - vốn lấy cảm hứng từ nhịp sống sôi động của phố Nguyễn Huệ, nơi đặt trụ sở SSI. Từ "Vòng quay may mắn" vào thứ 5 hàng tuần với cơ hội hoàn tiền 888.000 đồng vào tài khoản điện thoại; đến "Học viện SSI" diễn ra đều đặn vào thứ 6 mỗi tuần mang đến những câu hỏi thử thách kiến thức và nhận ngay 200.000 đồng nếu chinh phục thành công.

Người chơi có thể tham gia tất các các sự kiện để tối đa trải nghiệm game. Anh Trần Nguyễn Hải Tài, người trúng giải của sự kiện "Vòng quay may mắn" 888.000 đồng ngày 21/7/2022 tự tin chia sẻ rằng anh đã khám phá từng "ngõ ngách" của SSI Town.

Quán quân mùa 1 của "Học viện SSI", điểm đến được các người chơi yêu thích nhất là một thanh niên đang học năm 3 trường giao thông vận tải. Bạn Nguyễn Tuấn Minh với nick name tại SSI Town là "Võ sư chém nến" chia sẻ rằng chương trình cuốn hút, đem lại giá trị kiến thức cho người chơi.

Kỷ lục "Học viện SSI" tuần 1 với 10 câu hỏi cho 22 giây của Tuấn Minh hiện đã bị phá vỡ. Bảng xếp hạng liên tục thay đổi và chờ đón những người chinh phục mới.

Anh Bùi Xuân Ngọc - người chơi may mắn khác nhận hoàn tiền 500.000 đồng vào tài khoản chứng khoán thông qua sự kiện "Vé vàng may mắn", là một nhà đầu tư và đang có tài khoản chứng khoán tại SSI. Anh Ngọc nói rằng anh chưa bao giờ phải đắn đo về dịch vụ tại SSI, và "SSI Town - Cú già phố Win" cũng giống như các sản phẩm khác của công ty luôn làm khách hàng hài lòng.

Chung quan điểm với nhiều người chơi khác, anh Ngọc đánh giá, SSI Town có giao diện thân thiện với người dùng, đơn giản, dễ sử dụng: "Game khá ấn tượng. Giải thưởng hấp dẫn có thể đem lại cho người chơi cảm giác hồi hộp. Mình thích nhất là Học viện SSI với những câu hỏi để người chơi vừa giải trí vừa tự kiểm tra kiến thức".

Bên cạnh đó, anh Ngọc hào phóng đánh giá game với mức điểm "5/5 để ủng hộ Cú già phố Win cũng như SSI ngày một phát triển hơn nữa".

Tuy vậy, anh cũng chia sẻ rằng: "Trò chơi mới ra mắt nên cần thời gian để cải thiện và phát triển. Game có thêm thư viện hay video bài giảng cho những người mới bắt đầu nữa thì tuyệt vời". Từng ý kiến đóng góp của khách hàng như anh Ngọc đều được SSI ghi nhận để liên tục cải thiện game giúp mang lại trải nghiệm thú vị nhất.

Đại diện SSI bật mí rằng trong thời gian tới, SSI Town sẽ còn mở rộng tính năng hơn nữa, đem đến nhiều bất ngờ và quà tặng hấp dẫn hơn cho người chơi. SSI Town sẽ giúp xây dựng và kết nối một cộng đồng nhà đầu tư thông minh và hiện đại.

"SSI Town - Cú già phố Win" tiếp tục là một trong những chương trình được phát triển bởi công ty Cổ phần Chứng khoán SSI với mục tiêu trở thành người đồng hành tin cậy của nhà đầu tư ngay từ khi bắt đầu tham gia vào thị trường chứng khoán. Song song với việc tập trung nâng cao trải nghiệm khách hàng, SSI cũng triển khai hàng loạt chương trình đào tạo kiến thức chứng khoán, tư vấn tài chính hiệu quả. Bên cạnh Chuỗi chương trình "Bí mật đồng tiền" phối hợp cùng VTV được triển khai xuyên suốt 6 tháng đầu năm 2022, gây tiếng vang trong ngành tài chính, SSI còn đồng hành hình thành tư duy tài chính cho lớp nhà đầu tư trẻ thông qua chương trình "Làm giàu tuổi 20" - kết hợp cùng với chuyên trang tài chính CafeF và chuyên trang đời sống giới trẻ Kênh 14. Tham gia chương trình "Chọn danh mục" cùng báo Đầu tư để phân tích chuyên sâu hơn các vấn đề diễn ra trên thị trường chứng khoán. Bản tin Café Chứng phát trực tiếp trên fanpage SSI mỗi sáng từ thứ 2 đến thứ 6 cũng là một kênh dành cho nhà đầu tư ngay trước mỗi phiên giao dịch.