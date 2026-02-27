Sự cố thanh toán T+2 khắc phục xong, cổ phiếu đã về tài khoản

Theo ghi nhận của báo Dân trí, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) đã khắc phục xong sự cố sau 1 tiếng khi có thông tin về sự cố "nghẽn" thanh toán T+2.

Các công ty chứng khoán cũng lần lượt thông báo chứng khoán chờ về đã được ghi nhận trên tài khoản giao dịch. Ứng dụng của một số công ty chứng khoán cũng đồng loạt phát đi thông báo cập nhật số dư, cho thấy quá trình xử lý đã hoàn tất và dữ liệu được đồng bộ trở lại.

Điểm lại sự vụ, đầu phiên chiều 27/2, nhiều công ty chứng khoán đồng loạt thông báo về việc chậm thanh toán T+2, khiến một số giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có bảo đảm và trái phiếu chưa được ghi nhận đúng thời điểm dự kiến.

Sự cố này khiến các giao dịch T+2 đang chờ về, nhà đầu tư muốn bán cũng chưa thể bán được. Đây là tình trạng chung của toàn hệ thống, không phải vấn đề riêng tại một công ty chứng khoán cụ thể.

Công ty chứng khoán thông báo cổ phiếu T+2 đã về tài khoản (Ảnh: Chụp màn hình).

Việc sự cố được xử lý nhanh chóng góp phần củng cố niềm tin về năng lực vận hành hệ thống, nhất là khi thị trường đang tiến gần tới các kỳ rà soát, đánh giá quan trọng của các tổ chức quốc tế về hạ tầng.

Thị trường chứng khoán hiện đang ở giai đoạn chuyển mình. Trong đó, 2025 khép lại một năm lịch sử của ngành chứng khoán Việt Nam: Thanh khoản đạt kỷ lục mới, VN-Index có thời điểm chinh phục mốc 1.900, loạt thương vụ IPO lớn và hơn hết là được FTSE đưa vào danh sách nâng hạng thị trường.

Sang năm 2026, nhiều chuyên gia dự báo sẽ mở ra một giai đoạn mới của thị trường. Trong đó, cột mốc quan trọng tiếp theo là khả năng được MSCI đưa vào Danh sách theo dõi (Watchlist) vào tháng 6.