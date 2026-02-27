Công ty chứng khoán liên quan ông Trịnh Văn Quyết ra khỏi diện kiểm soát

Ngày 26/2, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 106/QĐ-UBCK về việc đưa Công ty cổ phần Chứng khoán Artex (mã chứng khoán: ART) ra khỏi diện kiểm soát. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, phản ánh quá trình tái cơ cấu tài chính, tăng cường quản trị rủi ro và hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ của doanh nghiệp.

Cơ quan quản lý đồng thời yêu cầu Artex tiếp tục tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Các tổ chức, cá nhân tham gia lập và xác nhận hồ sơ, báo cáo liên quan phải chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và đầy đủ của thông tin theo quy định của Luật Chứng khoán hiện hành.

Ông Trịnh Văn Quyết lần đầu xuất hiện lại sau thời gian dài vắng bóng (Ảnh: FLC).

Đại diện công ty cho biết dự kiến trong tháng 3 sẽ hoàn tất thủ tục với cơ quan quản lý để khôi phục giao dịch chiều mua cho khách hàng. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm bình thường hóa hoạt động kinh doanh, bảo đảm quyền lợi giao dịch của nhà đầu tư và tái khởi động các mảng dịch vụ cốt lõi.

Song song, Artex đã xây dựng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2026–2028. Trong năm 2026, doanh nghiệp đặt trọng tâm vào củng cố nền tảng tài chính bền vững, mở rộng tệp khách hàng, gia tăng doanh thu từ hoạt động môi giới và phát triển thêm các sản phẩm dịch vụ tài chính, đồng thời duy trì kiểm soát rủi ro và nâng cao năng lực quản trị. Giai đoạn 2027-2028, công ty hướng tới mở rộng thị phần, tăng vốn điều lệ phù hợp với quy mô phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Artex có liên hệ với hệ sinh thái của Tập đoàn FLC do ông Trịnh Văn Quyết sáng lập. Trước đây, doanh nghiệp từng hoạt động dưới tên Chứng khoán BOS và đã đổi lại thương hiệu Artex từ tháng 7 năm ngoái sau khi được đại hội đồng cổ đông thông qua. Công ty cũng chuyển trụ sở về Tầng 1, tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, Cầu Giấy, Hà Nội.

Ở diễn biến liên quan, ngày 26/1, ông Trịnh Văn Quyết xuất hiện tại buổi làm việc giữa FLC, Bamboo Airways và Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, đánh dấu lần tái xuất sau thời gian vắng bóng. Sau động thái này, hệ sinh thái FLC ghi nhận một số tín hiệu tích cực trên thị trường.