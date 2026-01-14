Cổ phiếu Vinamilk tăng kịch trần dù cổ đông Nhà nước chưa thể thoái vốn

Cổ phiếu VNM của Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) tăng trần trong phiên giao dịch hôm nay (14/1), lên 67.700 đồng/đơn vị. Đến cuối phiên, mã này dư mua giá trần hơn 1,2 triệu cổ phiếu. Thanh khoản cũng gia tăng mạnh mẽ, đạt hơn 24,8 triệu đơn vị, gấp vài lần so với các phiên giao dịch trước đó.

Cổ phiếu của hãng sữa quốc dân tăng mạnh trong bối cảnh cổ đông Nhà nước - Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC (SIC) thoái vốn bất thành. Theo đó, SIC muốn bán toàn bộ 1,45 triệu cổ phiếu VNM từ ngày 10/12/2025 đến ngày 8/1/2026. Tuy nhiên, cổ đông này đã không bán được cổ phiếu nào do biến động thị trường.

Cổ phiếu Vinamilk tăng trần (Ảnh minh họa: VNM).

Cùng với VNM, một số mã khác trong nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 cũng tăng trần, như BCM, PLX, GVR, BID và đặc biệt là SAB. Cổ phiếu hãng bia Sabeco dư mua giá trần hơn 1,2 triệu đơn vị và biến động lớn về mặt thanh khoản.

Quay trở lại diễn biến chung, thị trường chứng khoán ngày 14/1 sớm điều chỉnh từ đầu phiên, sau khi vượt mốc 1.900 điểm vào hôm qua. Đến cuối ngày, VN-Index giảm 8,49 điểm, về 1.894,44 điểm. Tuy nhiên, số lượng các cổ phiếu tăng giá áp đảo trên cả 2 sàn.

Thanh khoản thị trường tiếp tục dâng cao. Giá trị giao dịch sàn HoSE đạt hơn 46.390 tỷ đồng, tăng 10% so với hôm qua.

Tuy nhiên, nhóm cổ phiếu "họ" Vingroup như VIC, VHM vẫn gây sức ép mạnh lên chỉ số chung. Ngoài ra là một số cổ phiếu ngân hàng gồm VPB, TCB, HDB, MBB, ACB, VIB... Các cổ phiếu như VHM, MSN, VRE cũng bị nhà đầu tư nước ngoài bán ròng mạnh.

"Cá mập" ngoại đẩy mạnh mua ròng phiên hôm nay, giá trị hơn 446 tỷ đồng. Các mã được mua mạnh như VCB, SSI, FPT, VIC, HCM...