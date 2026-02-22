Giá bạc tăng dựng đứng, chiều bán tiến sát 92 triệu đồng/kg

Cụ thể, giá bạc trong nước đã tăng 6,88 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và tăng 7,1 triệu đồng/kg ở chiều bán ra, vọt lên ngưỡng 83,84-86,43 triệu đồng/kg (mua - bán). Bạc thỏi 999 loại 1kg có nơi đang niêm yết giá cao nhất đến 88,8-91,52 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và bán ra.

Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, giá bạc có lúc rơi xuống ngưỡng 75 triệu đồng/kg. Giữa bối cảnh này, nhiều cửa hàng đã mở cửa giao dịch bạc xuyên Tết và lượng người đi mua sắm ghi nhận tương đối đông đúc.

Trên thị trường thế giới, giá bạc giao ngay có phiên tăng mạnh 8% và đóng cửa ở mức 84,65 USD/ounce trước khi bước vào kỳ nghỉ cuối tuần.

Cả tuần qua, sau khi giảm sâu về mức 72 USD/ounce, giá bạc giao ngay đã phục hồi khá tốt khi đóng cửa ở ngưỡng gần 85 USD/ounce, tăng 9,31%. Giá bạc hợp đồng tương lai giao tháng 3 trong tuần qua cũng tăng 5,62% khi đóng cửa ở mức 82,34 USD/ounce.

Đáng chú ý, giá bạc liên tục đi lên trong những phiên đầu tuần bất chấp việc Trung Quốc vẫn đang trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Động lực chủ yếu đến từ căng thẳng địa chính trị tiếp tục phát đi tín hiệu leo thang, qua đó kích hoạt nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng đối với bạc.

Mặt khác, nhà đầu tư trên thị trường đang cân nhắc giữa các tín hiệu trái chiều từ Mỹ. Tăng trưởng GDP quý IV chỉ đạt 1,4%, cho thấy nền kinh tế có dấu hiệu hạ nhiệt, trong khi chỉ số PCE lõi - thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) - vẫn ở mức 3%, cao hơn mục tiêu dài hạn. Biên bản cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) cũng cho thấy các nhà hoạch định chính sách còn chia rẽ về lộ trình lãi suất, làm gia tăng bất định trên thị trường tài chính.

Đặc biệt, giá bạc giao ngay trên thị trường thế giới có phiên tăng dựng đứng 8% ngay sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ thuế đối ứng của Tổng thống Donald Trump.

Giá bạc tăng trên dưới 7 triệu đồng/kg mỗi chiều (Ảnh: IT).

Theo các chuyên gia, khác với vàng, bạc vừa là công cụ phòng ngừa rủi ro trong bối cảnh bất ổn, vừa được hỗ trợ bởi nhu cầu công nghiệp. Kim loại này đang dần hình thành nền tảng kỹ thuật ổn định trên mốc 80 USD/ounce, sau giai đoạn biến động mạnh hồi đầu tháng.

Số liệu thống kê cho thấy chỉ riêng ngành quang điện tiêu thụ tới 196 triệu ounce bạc, tương đương 17% tổng nhu cầu bạc toàn cầu, bên cạnh nhu cầu từ ngành trang sức, điện tử và đầu tư.

Khi giá bạc tăng vọt 147% trong năm 2025 và đã chạm mức cao kỷ lục 121,64 USD/ounce vào tháng 1 vừa qua, các nhà sản xuất tấm pin mặt trời đã đẩy nhanh quá trình chuyển sang các vật liệu thay thế như đồng (hiện cũng tăng giá, được giao dịch ở mức 12.823 USD/tấn).

Dù vậy, việc thay thế bạc theo giới trong ngành không hề đơn giản, do bạc có độ dẫn điện cao hơn so với đồng. Đánh giá của BMO thể hiện bạc vẫn chủ yếu mang tính chất của một hàng hóa công nghiệp.