Rót hơn 770 tỷ đồng đầu tư chứng khoán, Digiworld "tạm lỗ” 90 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Thế Giới Số (Digiworld, mã chứng khoán: DGW) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2025, ghi nhận doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt hơn 7.990 tỷ đồng, tăng 36% so với quý IV/2024.

Tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng nhanh hơn tốc độ tăng doanh thu khiến biên lợi nhuận gộp bị thu hẹp, từ mức 10,4% của quý IV/2024 xuống còn 8,7% trong quý IV/2025.

Xét theo cơ cấu ngành hàng, mảng máy tính xách tay và máy tính bảng ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu cao nhất đạt 2.008 tỷ đồng. Mảng thiết bị văn phòng đạt 1.910 tỷ đồng doanh thu. Mảng thiết bị gia dụng mang về doanh thu 567 tỷ đồng. Riêng ngành hàng tiêu dùng ghi nhận doanh thu giảm xuống còn 295 tỷ đồng.

Khấu trừ chi phí, công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý IV/2025 đạt 162 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế cả năm 2025, doanh thu thuần doanh nghiệp đạt 26.632 tỷ đồng, tăng 21% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 555 tỷ đồng, tăng 24% so với năm 2024.

Danh mục đầu tư chứng khoán của Digiworld (Ảnh: Chụp màn hình BCTC công ty).

Tại thời điểm cuối năm 2025, tổng tài sản công ty này đạt hơn 11.250 tỷ đồng, tăng 32% so với đầu năm. Đáng chú ý, Digiworld bất ngờ chi hơn 772 tỷ đồng để đầu tư vào chứng khoán trong quý IV/2025. Tuy nhiên, tại thời điểm cuối năm, doanh nghiệp đã phải trích lập dự phòng giảm giá hơn 90 tỷ đồng cho danh mục này.

Danh mục đầu tư chứng khoán ghi nhận tập trung chủ yếu vào cổ phiếu TCB của Techcombank với giá trị đầu tư 286 tỷ đồng, hiện đang tạm lỗ hơn 52 tỷ đồng. Tiếp theo là cổ phiếu HPG của Tập đoàn Hòa Phát với giá gốc 227 tỷ đồng, tạm lỗ 12 tỷ đồng, và cổ phiếu VPB của VPBank với giá trị đầu tư gần 78 tỷ đồng, tạm lỗ khoảng 7 tỷ đồng.

Ngoài ra, công ty còn đầu tư vào một số cổ phiếu khác không nêu tên với tổng giá trị 181 tỷ đồng, hiện tạm lỗ gần 19,8 tỷ đồng.