Ra mắt Trung tâm Tài chính quốc tế, ngân hàng chiến lược có động thái mới

Tại lễ ra mắt Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam (VIFC-HCMC) diễn ra ở TPHCM ngày 11/2, 7 thành viên sáng lập và 6 thành viên chiến lược chính thức lộ diện, cam kết sẽ thực thi và cho ra kết quả, không chỉ dừng lại các "kế hoạch trên giấy".

Ngay chiều cùng ngày, sau khi chính thức trở thành nhà đầu tư chiến lược của Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM (VIFC-HCMC), Nam A Bank - một trong 6 thành viên chiến lược của VIFC-HCMC - đã ký loạt thỏa thuận hợp tác chiến lược.

Ông Võ Hoàng Hải, Phó Tổng giám đốc Nam A Bank, cho biết với vai trò thành viên chiến lược của VIFC-HCMC, ngân hàng này mong muốn đóng góp nhiều hơn nữa vào sự hình thành cộng đồng tài chính xanh đầu tiên tại VIFC-HCMC.

6 thành viên chiến lược của Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TPHCM được trao chứng nhận cam kết (Ảnh: BTC).

Cùng với 6 thành viên sáng lập, 7 thành viên sáng lập cũng đã lộ diện, gồm Tập đoàn Sovico; Ngân hàng TMCP Quân đội (MB); Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank); Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB); đại diện Công ty cổ phần Sơn Kim Capital; VinaCapital; Nasdaq.

Trong đó, Sovico là tập đoàn đa ngành của vợ chồng tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo. Tập đoàn đang kinh doanh trên 4 lĩnh vực chính là bất động sản; đầu tư tài chính - ngân hàng; điện - năng lượng và hàng không, đồng thời là cổ đông sáng lập của hãng hàng không tư nhân VietJet Air.

3 ngân hàng tư nhân được biết đến rộng rãi trên thị trường bao gồm MB (hiện là một trong 8 nhà băng có tổng tài sản vượt mốc 1 triệu tỷ đồng tại Việt Nam), TPBank của doanh nhân Đỗ Minh Phú và SHB của doanh nhân Đỗ Quang Hiển.

Sơn Kim Capital là thành viên của SonKim Group một đế chế kinh doanh đa ngành nổi tiếng tại Việt Nam được sáng lập bởi bà Nguyễn Thị Sơn. Doanh nghiệp này hoạt động như một đơn vị quản lý tài chính và đầu tư chiến lược, gắn liền với các dự án hạng sang.

Trong khi Nasdaq là đối tác ngoại thì VinaCapital là tập đoàn đầu tư và quản lý tài sản hàng đầu tại Việt Nam với tổng giá trị hơn 3,7 tỷ USD.