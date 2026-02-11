Lộ diện 7 thành viên sáng lập của Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM

Sáng 11/2, lễ ra mắt Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam (VIFC-HCMC) diễn ra ở TPHCM. Tại đây, 7 thành viên sáng lập và 6 thành viên chiến lược chính thức lộ diện, cam kết sẽ thực thi và cho ra kết quả, không chỉ dừng lại các kế hoạch trên giấy.

Các thành viên sáng lập là các tập đoàn của các tỷ phú nổi tiếng, gồm Tập đoàn Sovico; Ngân hàng TMCP Quân đội (MB); Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank); Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB); đại diện Công ty cổ phần Sơn Kim Capital; VinaCapital; Nasdaq.

Sovico là tập đoàn đa ngành của vợ chồng tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo. Tập đoàn đang kinh doanh trên 4 lĩnh vực chính là bất động sản; đầu tư tài chính - ngân hàng; điện - năng lượng và hàng không, đồng thời là cổ đông sáng lập của hãng hàng không tư nhân VietJet Air.

Các thành viên khác, với 3 ngân hàng tư nhân được biết đến rộng rãi trên thị trường bao gồm MB (hiện là một trong 8 nhà băng có tổng tài sản vượt mốc 1 triệu tỷ đồng tại Việt Nam), TPBank của doanh nhân Đỗ Minh Phú và SHB của doanh nhân Đỗ Quang Hiển.

Sơn Kim Capital là thành viên của SonKim Group một đế chế kinh doanh đa ngành nổi tiếng tại Việt Nam được sáng lập bởi bà Nguyễn Thị Sơn. Doanh nghiệp này hoạt động như một đơn vị quản lý tài chính và đầu tư chiến lược, gắn liền với các dự án hạng sang.

Trong khi Nasdaq là đối tác ngoại, thì VinaCapital là tập đoàn đầu tư và quản lý tài sản hàng đầu tại Việt Nam với tổng giá trị hơn 3,7 tỷ USD.

7 thành viên sáng lập gồm là các Tập đoàn tài chính lớn được trao chứng nhận cam kết sáng nay (Ảnh: Tri Túc).

Đại diện thành viên sáng lập phát biểu tại lễ ra mắt, ông Don Lam - Giám đốc điều hành VinaCapital - cho rằng VIFC-HCMC sẽ đóng vai trò là nền tảng quan trọng để huy động nguồn vốn từ khắp nơi trên thế giới, đồng thời là kênh dẫn vốn dài hạn vào những lĩnh vực ưu tiên như công nghệ, hạ tầng và năng lượng. Qua đó, Việt Nam sẽ được kết nối sâu rộng hơn với các dòng chảy tài chính toàn cầu và các định chế tài chính quốc tế.

“Trung tâm Tài chính quốc tế của Việt Nam được thành lập không nhằm mục đích cạnh tranh với các trung tâm tài chính quốc tế hiện hữu trong khu vực. Thay vào đó, trung tâm được hình thành để đáp ứng những nhu cầu vốn mang tính đặc thù của Việt Nam”, ông nói.

Trong đó, 2 trụ cột được nhắc đến gồm sản phẩm tài chính - đầu tư truyền thống, như dịch vụ ngân hàng, các quỹ đầu tư, tài trợ thương mại và nền tảng và lĩnh vực mới nổi như sản phẩm tài chính được token hóa, chứng khoán hóa xanh, các sàn giao dịch hàng hóa, công nghệ blockchain, thanh toán số và tài sản số….

TPHCM sắp có quỹ đầu tư tài sản số tỷ USD: Token hóa cả cà phê, hồ tiêu, chứng chỉ carbon… đưa ra thế giới

Trước đó, ngày 8/2, VIFC-HCMC cùng nhiều nhà đầu tư như FPT, VinaCapital tuyên bố phát triển quỹ đầu tư tài sản số lên tới 1 tỷ USD. Cơ quan điều hành VIFC-HCMC cho biết Quỹ đầu tư Tài sản số ngoài đầu tư vốn, còn giữ vai trò kiến tạo hạ tầng cho toàn bộ hệ sinh thái.

Theo ông Don Lam, đây là một nền tảng có thể mở ra nhiều năng lực mới cho Việt Nam, chẳng hạn như việc thành lập các sàn giao dịch hàng hóa đối với những mặt hàng nông nghiệp đang là chủ lực xuất khẩu của chúng ta như cà phê, gạo và hồ tiêu - những sản phẩm hiện đang chủ yếu được giao dịch trên thị trường của các quốc gia khác.

Thông qua Trung tâm Tài chính quốc tế và quan hệ hợp tác với Nasdaq, Việt Nam có thể giảm sự phụ thuộc vào các khâu trung gian ở nước ngoài, qua đó tạo điều kiện để nông dân và doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nước tự chủ hơn trong mua bán, tiếp cận giá minh bạch và hưởng lợi nhiều hơn.

Bên cạnh đó, các nền tảng giao dịch tín chỉ carbon được token hóa hoặc các cơ chế chứng khoán hóa xanh cũng có thể được hình thành, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ mục tiêu phát triển bền vững. Những tiềm năng và cơ hội mà mô hình này mang lại gần như là vô hạn.