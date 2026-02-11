Chính thức ra mắt Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM

Sáng 11/2, UBND TPHCM đã tổ chức lễ ra mắt Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam (VIFC-HCMC). Sự kiện đánh dấu thời điểm trung tâm chính thức đi vào vận hành, mở ra một giai đoạn phát triển mới trong tiến trình hội nhập tài chính quốc tế của Việt Nam.

Việc ra mắt VIFC-HCMC không chỉ mang ý nghĩa nghi thức, mà là một cột mốc thể chế quan trọng, thể hiện quyết tâm của Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng trong việc hình thành một không gian tài chính hiện đại, minh bạch, có khả năng kết nối dòng vốn toàn cầu và phục vụ trực tiếp cho phát triển kinh tế thực.

Buổi lễ có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, lãnh đạo TPHCM, đại diện các tổ chức quốc tế, các định chế tài chính, ngân hàng, quỹ đầu tư, tập đoàn kinh tế lớn trong và ngoài nước, cùng đông đảo chuyên gia, học giả và cộng đồng doanh nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ tại lễ ra mắt Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam sáng 11/2 (Ảnh: BTC).

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang tái cấu trúc mạnh mẽ, cạnh tranh chiến lược gia tăng và dòng vốn quốc tế có xu hướng dịch chuyển sang các trung tâm mới, việc hình thành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam là yêu cầu tất yếu và là bước đi chiến lược có tính đột phá.

Trung tâm Tài chính quốc tế không chỉ là nơi tập trung dòng vốn, mà còn là “hạ tầng mềm” của nền kinh tế, đóng vai trò then chốt trong việc phân bổ nguồn lực, cung cấp các công cụ tài chính hiện đại, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và giúp Việt Nam từng bước chuyển từ vị thế “người tiếp nhận vốn” sang “người tham gia kiến tạo thị trường”.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được khẳng định, VIFC-HCMC không phải là một dự án đơn lẻ, mà là nhiệm vụ trọng tâm mang tầm chiến lược dài hạn của Thành phố, gắn với khát vọng nâng tầm vị thế TPHCM trên bản đồ tài chính khu vực và toàn cầu.

Thành phố xác định rõ rằng, để tiếp tục giữ vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước và đóng góp ngày càng lớn hơn cho tăng trưởng quốc gia, cần có những động lực phát triển mới, trong đó tài chính - thị trường vốn - dịch vụ tài chính hiện đại giữ vai trò đặc biệt quan trọng.

VIFC-HCMC được định hướng phát triển theo mô hình hệ sinh thái mở, gắn chặt với nền kinh tế thực, phục vụ trực tiếp cho các nhu cầu vốn của hạ tầng, công nghiệp, logistics, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo và đô thị thông minh của TPHCM và cả nước.