Ra mắt Trung tâm Tài chính quốc tế: Một tháng huy động hơn 9 tỷ USD vốn

Sáng 11/2, UBND TPHCM tổ chức lễ ra mắt Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam (VIFC-HCMC). Sự kiện đánh dấu thời điểm trung tâm chính thức đi vào vận hành, mở ra một giai đoạn phát triển mới trong tiến trình hội nhập tài chính quốc tế của Việt Nam.

Buổi lễ có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương, lãnh đạo TPHCM, đại diện các tổ chức quốc tế, các định chế tài chính, ngân hàng, quỹ đầu tư, tập đoàn kinh tế lớn trong và ngoài nước, cùng đông đảo chuyên gia, học giả và cộng đồng doanh nghiệp.

Tại đây, VIFC-HCMC cũng công bố hệ sinh thái phát triển gồm 6 mô hình và các trụ cột chiến lược.

Trung tâm tài chính hàng không, phục vụ nhu cầu vốn, leasing, bảo hiểm, quản trị rủi ro cho đội bay và chuỗi logistics hàng không khu vực châu Á - Thái Bình Dương;

Trung tâm tài chính hàng hải, gắn với thương mại quốc tế, logistics và tài trợ chuỗi cung ứng;

Sở giao dịch hàng hóa và trung tâm lưu ký và thanh toán bù trừ công nghệ cao;

Hệ sinh thái fintech và ngân hàng số, tạo không gian thử nghiệm các mô hình tài chính - công nghệ mới;

Chuỗi giá trị tài chính xanh, tài chính bền vững và tài chính chuyển đổi;

Hạ tầng thị trường tài chính hiện đại, hướng tới các sàn giao dịch quốc tế và các sản phẩm tài chính có chiều sâu.

7 thành viên sáng lập gồm các tập đoàn tài chính lớn được trao chứng nhận cam kết sáng nay (Ảnh: Tri Túc).

Trong vận hành, VIFC-HCMC) khẳng định sẽ hoạt động trên nguyên tắc “nghĩ thật - làm thật - ra kết quả thật”, gắn với hiệu quả thực tiễn. Một thông điệp xuyên suốt được lãnh đạo TPHCM nhấn mạnh là VIFC-HCMC phải được xây dựng và vận hành bằng hành động thực chất, lấy kết quả làm thước đo, không dừng lại ở tầm nhìn hay mô hình trên giấy.

Thực tế, việc thành lập VIFC-HCMC) không chỉ dừng ở việc ban hành nghị quyết, nghị định hay tổ chức lễ ra mắt, mà trọng tâm là tổ chức vận hành ngay, triển khai ngay và tạo ra kết quả cụ thể trong thời gian ngắn.

Một tháng hoạt động trước sự kiện ra mắt chính thức hôm nay, VIFC-HCMC đã ghi nhận nhiều kết quả thiết thực như hình thành Trung tâm tài chính hàng không với 6,1 tỷ USD vốn cam kết, phản ánh niềm tin sớm của nhà đầu tư quốc tế, phát triển Trung tâm tài chính hàng hải, phục vụ tài trợ thương mại và logistics.

VIFC-HCMC cũng đã động 2 tỷ USD cho các chương trình hạ tầng dữ liệu đô thị thông minh và tài chính phục vụ phát triển TPHCM, hình thành quỹ đầu tư cho nền kinh tế on-chain của Thành phố, với vốn cam kết 1 tỷ USD, tập trung vào blockchain, token hóa tài sản và các mô hình tài chính số thế hệ mới.

Cùng với đó, VIFC-HCMC huy động thêm hàng tỷ USD các giao dịch thương mại xuyên biên giới của Tiktok sẽ được thực hiện thông qua hệ thống liên ngân hàng - tài chính của VIFC-HCMC trong thời gian tới…

TPHCM cũng ra mắt cổng thông tin VIFC-HCMC, cổng đăng ký thành viên và đặc biệt là chatbot trợ lý ảo hướng dẫn thủ tục đăng ký và trả lời thắc mắc cho các nhà đầu tư quan tâm về VIFC-HCMC.

Những kết quả này cho thấy VIFC-HCMC không chỉ là tầm nhìn, mà đang được hiện thực hóa bằng dòng vốn thực, dự án thực và cấu phần thị trường cụ thể, thể hiện rõ quyết tâm chính trị và năng lực tổ chức thực thi của TPHCM.

Việc chính thức ra mắt VIFC-HCMC là bước khởi đầu cho một hành trình dài hạn, hướng tới mục tiêu đưa Thành phố trở thành điểm hội tụ mới của dòng vốn tài chính toàn cầu, đồng thời đóng góp thiết thực cho tăng trưởng nhanh, bền vững của Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.