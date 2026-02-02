Quốc Cường Gia Lai lãi đột biến, bà Nguyễn Thị Như Loan vẫn nợ tiền

Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai (mã chứng khoán: QCG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2025.

Trong quý này, doanh thu công ty giảm 76% còn hơn 119 tỷ đồng, phần lớn đến từ bán điện, còn phần bất động sản giảm mạnh. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế vẫn gấp hơn 2 lần cùng kỳ năm trước, đạt hơn 137 tỷ đồng, nhờ doanh thu tài chính cao đột biến từ thanh lý các khoản đầu tư.

Công ty không thuyết minh cụ thể nhưng thời gian qua, doanh nghiệp này có kế hoạch chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại 2 công ty là Công ty Xây dựng - Kinh doanh nhà Phạm Gia và Công ty Bất động sản Hiệp Phúc. Tính đến 30/9/2025, giá trị phần sở hữu tại 2 công ty này hơn 269 tỷ đồng.

Cũng nhờ khoản đột biến về doanh thu tài chính trong quý IV mà cả năm qua, dù doanh thu đi lùi nhưng lợi nhuận của doanh nghiệp vẫn đạt hơn 171 tỷ đồng, gấp đôi năm trước.

Đầu năm, công ty đặt kế hoạch doanh thu 2.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 300 tỷ đồng. Đối chiếu với kết quả vừa công bố, công ty chưa hoàn thành kế hoạch doanh thu và lợi nhuận, mới chỉ đạt lần lượt 24% và 70%.

Bà Nguyễn Thị Như Loan (Ảnh: Bùi Ngọc).

Báo cáo cũng cho thấy, tại ngày 31/12/2025, bà Nguyễn Thị Như Loan - nguyên Tổng giám đốc công ty - còn cho doanh nghiệp mượn gần 410 triệu đồng. Ngoài ra, tiền thuê văn phòng công ty phải trả cho bà Loan là 600 triệu đồng.

Ngược lại, bà Loan có khoản nợ 11 tỷ đồng với Quốc Cường Gia Lai, doanh nghiệp hạch toán vào khoản mục phải thu ngắn hạn khác.

Ngoài bà Loan, các thành viên khác trong gia đình cựu CEO cũng cho doanh nghiệp mượn hàng trăm tỷ đồng. Con gái và con rể bà Loan là Nguyễn Ngọc Huyền My và Lầu Đức Duy cho công ty vay 444,5 tỷ đồng. Con trai bà Loan - ông Nguyễn Quốc Cường, Tổng giám đốc đương nhiệm - cho vay 30 tỷ đồng.

Trong thời gian vừa qua, Quốc Cường Gia Lai đặt ra nhiều kế hoạch để trả khoản tiền liên quan bà Trương Mỹ Lan nhằm nhận về dự án Phước Kiển. Trong năm qua, doanh nghiệp đã trả tổng cộng 1.200 tỷ đồng, còn nợ gần 1.683 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, ngoài bán vốn 2 công ty con, công ty liên kết, doanh nghiệp sẽ hợp tác, đầu tư kinh doanh các sản phẩm, dự án bất động sản với các nhà đầu tư có năng lực để có dòng tiền trả nợ.