Bà Nguyễn Thị Như Loan còn liên quan gì tới Quốc Cường Gia Lai?

Bà Nguyễn Thị Như Loan - nguyên Tổng giám đốc Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai (mã chứng khoán: QCG) - bị Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Theo kết luận điều tra, bà Loan hưởng lợi, chịu trách nhiệm cá nhân hơn 297 tỷ đồng.

Vụ việc xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, UBND TPHCM, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các đơn vị liên quan.

Trước đó, vào tháng 7/2024, bà Loan bị khởi tố và tạm giam để phục vụ điều tra. Đến tháng 11 cùng năm, cựu CEO được tại ngoại trong quá trình cơ quan chức năng điều tra vụ án.

Sau khi được tại ngoại, Quốc Cường Gia Lai ra thông báo, cho biết nguyên Tổng giám đốc sẽ tiếp tục đóng góp cho hoạt động đầu tư, kinh doanh của công ty bằng việc đồng hành cùng Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban tổng giám đốc giải quyết các công việc, dự án đầu tư mà công ty đang thực hiện.

Bà Nguyễn Thị Như Loan (Ảnh: Bùi Ngọc).

Bà Loan được biết là người sáng lập công ty và có gần 30 năm đồng hành cùng doanh nghiệp trải qua các hoạt động kinh doanh và giai đoạn thăng trầm khác nhau. Sau khi bà Loan bị bắt, ông Nguyễn Quốc Cường - con trai bà Loan - được bổ nhiệm làm Người đại diện pháp luật kiêm Tổng giám đốc công ty. Đến nay, ông Cường vẫn đang giữ vị trí điều hành.

Báo cáo quản trị nửa đầu năm nay của Quốc Cường Gia Lai không nêu cụ thể về tỷ lệ sở hữu cá nhân tại doanh nghiệp. Tuy nhiên, theo báo cáo quản trị năm 2024, bà Nguyễn Thị Như Loan sở hữu gần 102 triệu cổ phiếu QCG.

Con gái bà Loan là bà Nguyễn Ngọc Huyền My sở hữu gần 39,4 triệu cổ phiếu. Con rể bà Loan - ông Lầu Đức Huy - nắm hơn 10,5 triệu cổ phiếu. Ông Nguyễn Quốc Cường nắm 537.500 cổ phiếu công ty do mình điều hành.

Sau thời gian được tại ngoại, bà Loan vẫn là "chủ nợ" của Quốc Cường Gia Lai. Tại ngày 1/1 và 30/6 năm nay, bà vẫn cho công ty vay 2 tỷ đồng. Tuy nhiên trong kỳ báo cáo gần nhất vào tháng 9, khoản nợ này đã không còn.

Trong 9 tháng đầu năm nay, Quốc Cường Gia Lai đạt doanh thu 354 tỷ đồng, tăng 46% còn lợi nhuận sau thuế gấp gần 4 lần cùng kỳ, đạt 34 tỷ đồng.

Một trong những vấn đề tồn tại ở doanh nghiệp là khoản nợ gần 2.883 tỷ đồng liên quan đến Vạn Thịnh Phát (xảy ra dưới thời bà Loan làm Chủ tịch HĐQT).

Theo bản án, công ty có trách nhiệm hoàn trả tiền cho bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Vạn Thịnh Phát) để nhận lại dự án Bắc Phước Kiển (TPHCM).

Đến thời điểm hiện tại, doanh nghiệp cho biết đã xoay xở thanh toán được 1.100 tỷ đồng thông qua nguồn thu ứng trước từ chuyển nhượng thủy điện và các khoản vay cá nhân.

Mới đây, công ty xin ý kiến cổ đông về phương án huy động vốn để trả nợ, bao gồm chuyển nhượng vốn góp tại các công ty con và công ty liên kết; hợp tác, đầu tư kinh doanh các sản phẩm, dự án bất động sản với các nhà đầu tư có năng lực và nhu cầu, bao gồm cả các nhà đầu tư là bên liên quan.

Theo kế hoạch mà doanh nghiệp từng đặt ra, việc trả nợ sẽ diễn ra trong khoảng 2 năm, bắt đầu từ quý III năm nay và kết thúc vào nửa đầu năm 2027. Nếu dòng tiền ổn định, công ty có thể thanh toán sớm hơn để lấy lại dự án "sống còn".