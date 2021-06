Quảng Nam: Kinh tế dần phục hồi sau thời gian dài chịu ảnh hưởng dịch bệnh

Dân trí Cục Thống kê Quảng Nam cho hay, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 6 tháng có dấu hiệu khởi sắc và phục hồi sau thời gian dài chịu ảnh hưởng dịch Covid-19.

Ngày 30/6, Cục Thống kê tỉnh Quảng Nam tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Nam 6 tháng đầu năm nay.

Cục Thống kê Quảng Nam họp báo công bố tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm.

Theo ông Lê Quý Đạt - Cục trưởng Cục Thống kê Quảng Nam - hoạt động sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm đạt khá (IIP tăng hơn 30%); thu ngân sách Nhà nước tăng cao so với cùng kỳ (tăng hơn 62%); vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn tăng 5%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng hơn 8%.

Một số ngành chịu tác động lớn bởi dịch bệnh Covid-19 bùng phát vào dịp tết Nguyên đán và vào đầu tháng 5 nên có mức giảm sâu so với cùng kỳ như: doanh thu hoạt động lữ hành giảm 75,9%, doanh thu hoạt động lưu trú giảm 73,6%.

Theo đánh giá của Cục Thống kê Quảng Nam, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tính 6 tháng đầu năm 2021 tăng trên 11,7% so với cùng kỳ năm 2020 (cả nước tăng trưởng 5,6%), GRDP 6 tháng đầu năm 2020 âm 9,8%.

Cục Thống kê Quảng Nam đánh giá, mức tăng trưởng 6 tháng đầu năm nay tăng gần 0,8% so với cùng kỳ năm 2019. Điều này cho thấy sự thích nghi, khả năng chống chịu và xu thế phục hồi nền kinh tế trên địa bàn tỉnh trong điều kiện ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19; song mức tăng trưởng này vẫn chưa cao và chưa phục hồi hoàn toàn.

Trong mức tăng trưởng chung của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản ước tính tăng 3,2%, đóng góp 0,5% vào mức tăng trưởng chung.

Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng khá hơn 33% (đóng góp 10%); khu vực dịch vụ chịu ảnh hưởng kéo dài nhất bởi dịch bệnh Covid-19 vẫn còn giảm hơn 0,5% so với cùng kỳ năm 2020, đã làm giảm 0,2% vào mức tăng trưởng chung; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm ước tính tăng hơn 6% so với cùng kỳ năm 2020.

Quy mô nền kinh tế Quảng Nam ước tính 6 tháng đầu đạt gần 52 nghìn tỷ đồng (giá hiện hành). Cơ cấu GRDP 6 tháng, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng hơn 15%; khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm gần 35%; khu vực dịch vụ chiếm 32%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 18%.

Tăng trưởng kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Nam là một trong 9 tỉnh của cả nước có tốc độ tăng trưởng trên 2 con số, đứng thứ 5 so với cả nước về tốc độ tăng trưởng.

Tổng thu ngân sách Nhà nước tính đến ngày 21/6 đạt gần 12 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 62% so với cùng kỳ, đạt 62% so với dự toán; trong đó thu nội địa đạt trên 9,6 nghìn tỷ đồng (tăng gần 52%, đạt 60% dự toán); thu cân đối hoạt động xuất nhập khẩu gần 2,4 nghìn tỷ đồng (gấp 2,2 lần so với cùng kỳ).

Tổng chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn tính đến ngày 21/6 trên 9,5 nghìn tỷ đồng, giảm 9,4% so với cùng kỳ; trong đó chi đầu tư phát triển đạt gần 3,8 nghìn tỷ đồng (giảm hơn 12%); chi thường xuyên đạt 5,7 nghìn tỷ đồng (giảm 7,3%).

Cũng theo báo cáo của Cục Thống kê Quảng Nam, số lượng doanh nghiệp đăng ký mới tăng và số doanh nghiệp giải thể giảm trong 6 tháng đầu năm.

Có thể thấy đây là dấu hiệu tích cực thể hiện sự hồi phục của nền kinh tế và niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đối với triển vọng phát triển kinh tế sau thời gian dài bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Công Bính