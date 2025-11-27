Tăng cường phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Văn phòng Chính phủ có văn bản số 11554/VPCP-V.I ngày 25/11/2025 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn - Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Văn bản nêu, tình hình tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, vi phạm pháp luật về sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng hóa vi phạm về nhãn hàng hóa, kinh doanh hàng hóa hết hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc, nhập lậu, không hóa đơn, chứng từ vẫn diễn biến phức tạp tại nhiều tuyến biên giới, địa bàn trọng điểm (nhất là việc lợi dụng các sàn thương mại điện tử, các trang mạng xã hội, chuyển phát nhanh, tuyến hàng không…).

Lực lượng chức năng Hà Nội tiếp nhận các thùng hàng kém chất lượng do người dân giao nộp (Ảnh: Ngọc Bích).

Vì vậy, cần tập trung nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả những tháng cuối năm 2025, nhất là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn - Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia yêu cầu: Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị, lực lượng chức năng, Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Các lực lượng chức năng phải ra quân thường xuyên, không ngừng nghỉ, liên tục với tinh thần "làm ngày, làm đêm, làm thêm ngày nghỉ" để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm, với phương châm "xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực", "không có vùng cấm, không có ngoại lệ"; đẩy mạnh việc phối hợp, trao đổi thông tin, huy động sức mạnh tập thể trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Phó Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Tài chính - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 trước ngày 30/11/2025. Trên cơ sở đó, Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các nội dung trong Kế hoạch của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia.

Đồng thời, Phó Thủ tướng yêu cầu, các cơ quan báo chí phối hợp với các Bộ, ngành, lực lượng chức năng tăng thời lượng, tuyên truyền về những nguy hại của buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, vi phạm bản quyền cũng như thủ đoạn, phương thức gian lận, lừa đảo của các đối tượng để người dân nhận biết, nâng cao cảnh giác.

Không để xảy ra tình trạng quảng cáo sai sự thật trên đài truyền hình, đài phát thanh, báo, tạp chí chuyên ngành thuộc thẩm quyền, dễ gây nhầm lẫn cho người dân; biểu dương những tấm gương tích cực, cách làm hay của các Bộ, ngành, địa phương và người dân; phê phán, lên án những hành vi tiêu cực, thiếu tinh thần trách nhiệm.

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia tăng cường kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, lực lượng chức năng và cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia; kịp thời tổng hợp, báo cáo những vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả phức tạp, nổi cộm.

Đề xuất hình thức khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả và kiến nghị các Bộ, ngành, địa phương kiểm tra, xử lý tập thể, cá nhân có dấu hiệu làm trái, bao che, bảo kê, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Lê Thắng