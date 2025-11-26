PVN ứng dụng công nghệ thực thi ESG, thúc đẩy năng lượng bền vững

Phát biểu tại hội thảo "Thực thi ESG bằng khoa học công nghệ - Từ dữ liệu tới hành động" do báo Dân trí tổ chức chiều ngày 26/11, bà Đỗ Thị Thu Phương - Phó trưởng ban, Ban An toàn môi trường và phát triển bền vững, Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) - cho biết mỗi mô hình doanh nghiệp đều có những khó khăn riêng khi triển khai ESG.

Với quy mô hàng trăm doanh nghiệp thành viên, hơn 1.000 công trình và khoảng 60.000 cán bộ, công nhân viên, bà Phương nhấn mạnh việc thực thi ESG tại PVN “không hề dễ dàng và chịu tác động từ nhiều yếu tố”.

Theo bà Phương, ngành dầu khí hiện đang đối mặt áp lực lớn về phát thải carbon, rủi ro cao liên quan đến an toàn môi trường và yêu cầu minh bạch ESG ngày càng tăng từ cơ quan quản lý, nhà đầu tư và thị trường năng lượng tái tạo. Đặc biệt, trong bối cảnh các quốc gia đều hướng tới mục tiêu Net Zero vào năm 2050, áp lực dịch chuyển từ khai thác chế biến nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng tái tạo trở nên rất lớn đối với các tập đoàn dầu khí.

“Trong điều kiện đó, PVN buộc phải minh bạch toàn bộ thông tin về ESG, trước yêu cầu từ Chính phủ, nhà đầu tư và cả các dự án mà chúng tôi triển khai ở nước ngoài”, bà nhấn mạnh.

Đỗ Thị Thu Phương - Phó trưởng ban, Ban An toàn môi trường và phát triển bền vững, Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) (Ảnh: Hải Long).

Theo bà Phương, PVN xác định tầm nhìn phát triển bền vững xoay quanh ba trụ cột: Môi trường (giảm phát thải và chuyển dịch năng lượng), xã hội (an toàn lao động, phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật cao, đóng góp cho cộng đồng thông qua hoạt động an sinh xã hội) và quản trị (minh bạch, số hóa, áp dụng chuẩn mực quốc tế và quản trị dựa trên dữ liệu).

Tuy nhiên, quá trình thực thi ESG vẫn gặp nhiều thách thức: Đặc thù ngành phát thải cao, tài sản cố định lớn khó chuyển đổi nhanh, áp lực song song giữa bảo đảm an ninh năng lượng và giảm phát thải, chi phí đầu tư lớn và dữ liệu ESG còn phân tán, thiếu chuẩn hóa.

“PVN đã và đang ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ để chuẩn hóa dữ liệu và tăng tính minh bạch ESG, từ hệ thống cơ sở dữ liệu an toàn - sức khỏe - môi trường và kiểm kê khí nhà kính xây dựng từ năm 2015, đến triển khai ERP giai đoạn 1 với 6 phân hệ nhằm tập trung dữ liệu toàn tập đoàn”, bà Phương cho biết.

Theo bà, PVN đang sử dụng các giải pháp công nghệ để giải quyết những điểm nghẽn trong thu thập - chuẩn hóa dữ liệu ESG, hướng tới giám sát và đo lường phát thải, an toàn theo dữ liệu thực; từ đó dự báo và đưa ra quyết định điều chỉnh chiến lược, sản xuất kinh doanh kịp thời.

Một trong những giải pháp đạt hiệu quả cao là hệ thống cơ sở dữ liệu an toàn môi trường. “Chúng tôi đã thống nhất cách thức khai báo dữ liệu và đang hướng tới kiểm soát toàn bộ thông tin này theo thời gian thực, phục vụ phân tích, đánh giá, dự báo và ra quyết định”, bà nói.

Bà Phương khẳng định ESG được PVN coi là chiến lược phát triển bền vững, là động lực nâng cấp quản trị doanh nghiệp (Ảnh: Mạnh Quân).

Trong định hướng dài hạn, PVN đặt mục tiêu hoàn thiện hệ thống ERP và chuẩn hóa toàn bộ dữ liệu ESG để phục vụ dự báo, phát triển nhà máy thông minh và ra quyết định dựa trên dữ liệu. Dẫn ví dụ tại Nhà máy Đạm Phú Mỹ, bà Phương cho biết đơn vị này đã áp dụng công nghệ để chuẩn hóa dữ liệu ESG và hiện vận hành gần như tự động từ khâu lựa chọn nhà cung ứng đến điều phối quy trình sản xuất.

"Trước đây, số liệu báo cáo từ công ty mẹ đến các đơn vị thành viên thường phân mảnh, mỗi nơi một kiểu. Đến nay, PVN đã xây dựng bộ chỉ số phát triển bền vững theo 6 nhóm và xây dựng module báo cáo ESG nhằm thống nhất dữ liệu toàn tập đoàn", bà nói.

Bà Phương khẳng định ESG được PVN coi là chiến lược phát triển bền vững, là động lực nâng cấp quản trị doanh nghiệp. Công nghệ đóng vai trò trung tâm, giúp PVN đo lường, dự báo, tối ưu và minh bạch hóa trong thực thi ESG, qua đó biến các cam kết thành hành động cụ thể, hướng tới một tương lai năng lượng xanh và bền vững cho Việt Nam.