Prudential, Manulife, AIA… rót nghìn, chục nghìn tỷ đồng vào chứng khoán

Ghi nhận từ báo cáo tài chính hàng năm của các công ty bảo hiểm cho thấy có 5 cái tên rất "tích cực" tham gia trên thị trường chứng khoán gồm Prudential, Manulife, AIA Việt Nam, Dai-ichi Life và Bảo Việt.

Trong đó, Prudential dẫn đầu với gần 1 tỷ USD đầu tư vào chứng khoán. Cuối năm 2024, hơn một nửa các khoản đầu tư ngắn hạn của công ty bảo hiểm này là cổ phiếu niêm yết và cổ phiếu giao dịch trên hệ thống UPCoM, với 19.100 tỷ đồng. Sang nửa đầu năm nay, con số này tiếp tục tăng lên 19.438 tỷ đồng.

Dù vậy, Prudential đang phải trích lập dự phòng đầu tư chứng khoán hơn 291 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi hơn 719 tỷ đồng. Việc đầu tư chứng khoán thua lỗ là nguyên nhân khiến lãi thuần từ hoạt động tài chính giảm 37% so với cùng kỳ năm trước.

Đứng thứ hai về đầu tư chứng khoán là Manulife với 9.007 tỷ đồng, giảm so với cuối năm ngoái. Tuy nhiên, đây là khoản đầu tư ngắn hạn lớn thứ hai của tập đoàn này, sau chi cho gửi tiết kiệm.

Được biết, Manulife tăng cường đầu tư chứng khoán mạnh những năm gần đây. Nếu như năm 2015-2016, công ty chỉ nắm hai mã bluechip là VNM của Vinamilk và GAS của PV GAS với giá trị chỉ vào khoảng vài chục tỷ đồng, trong khi tổng giá trị tiền và tương đương tiền nắm giữ là hàng nghìn tỷ đồng thì từ năm 2017, Manulife Việt Nam đầu tư mạnh hơn vào chứng khoán với giá trị danh mục vượt hơn 1.100 tỷ đồng.

Tốc độ tăng trưởng của giá trị danh mục đầu tư cổ phiếu ghi nhận tăng trung bình 57%/năm trong giai đoạn 2015-2022, đặc biệt tăng bằng lần trong 2 năm thị trường tăng "nóng" là 2020-2021. Công ty cũng thay đổi khẩu vị và chấp nhận rủi ro hơn, dự phòng giảm giá hàng năm vào mức hàng trăm tỷ đồng. Manulife đang trích lập dự phòng hơn 100 tỷ đồng cho khoản đầu tư vào cổ phiếu của mình.

AIA Việt Nam đang đầu tư hơn 2.362 tỷ đồng vào chứng khoán, giảm nhẹ so với đầu năm. AIA Việt Nam cũng đang có hơn 15.000 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, hơn 26.956 tỷ đồng đầu tư trái phiếu và hơn 1.000 tỷ đồng cho chứng chỉ tiền gửi. Nửa đầu năm, đơn vị bảo hiểm này thu về 1.874 tỷ đồng doanh thu hoạt động tài chính, tăng hơn 3% so với năm trước đó.

Dai-ichi Life nửa đầu năm cũng tăng tiền đầu tư chứng khoán, từ 2.978 tỷ đồng vào cuối năm 2024 lên 3.677 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm của Bảo Việt Nhân thọ, công ty đang có khoản đầu tư ủy thác tại BVF, ghi nhận chi 2.169 tỷ đồng cho cổ phiếu. Ngoài ra, Bảo Việt Nhân thọ cũng đang đầu tư vào các chứng chỉ quỹ của Quỹ đầu tư cổ phiếu năng động Bảo Việt (BVFED), Quỹ đầu tư cổ phiếu triển vọng Bảo Việt (BVPF)...

Được biết, Bảo Việt Nhân thọ bắt đầu chú ý đến đầu tư vào cổ phiếu từ khoảng 2-3 năm trở lại đây. Đáng chú ý, Quỹ Đầu tư cổ phiếu Năng động Bảo Việt (BVFED) tăng 9,06% tính từ đầu năm.

Thị trường chứng khoán đã và đang trở thành kênh đầu tư được nhiều người quan tâm (Ảnh: DT).

Thị trường chứng khoán đã và đang trở thành kênh đầu tư được nhiều người quan tâm. So với những ngày đầu thành lập, thị trường chỉ có 2 doanh nghiệp, quy mô vốn hóa chỉ khoảng 0,2% GDP. Đến nay, thị trường chứng khoán đã có trên 1.600 doanh nghiệp tham gia thị trường, với quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu và trái phiếu đạt gần 100% GDP.

Thị trường cũng trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng cho nền kinh tế và các tổ chức kinh tế, đặc biệt là kênh đầu tư hấp dẫn với hơn 10 triệu tài khoản của nhà đầu tư trong, ngoài nước.