Phó Thủ tướng: Đẩy nhanh triển khai các dự án điện, vận hành sớm 3-6 tháng

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về rà soát tình hình triển khai quyết định về phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch điện 8 và giải pháp bảo đảm cung cấp điện trong thời gian tới.

Thông báo kết luận nêu việc triển khai các nhiệm vụ đặt ra trong thực hiện điều chỉnh Quy hoạch điện 8 còn rất chậm so với tiến độ đề ra. Nếu không kịp thời triển khai quyết liệt thì sẽ ảnh hưởng đến an ninh năng lượng quốc gia, cũng như bảo đảm cung ứng đủ điện.

Phó Thủ tướng yêu cầu đối với các dự án đã có chủ đầu tư khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành theo yêu cầu của Thủ tướng. Xây dựng kế hoạch, đường găng tiến độ (công việc quan trọng nhất trong dự án - PV), gửi về UBND các tỉnh, thành để báo cáo Bộ Công Thương chủ trì kiểm tra, theo dõi.

Bộ Công Thương và UBND các tỉnh, thành phố được giao đôn đốc chủ đầu tư cam kết tiến độ, đưa dự án điện vào vận hành sớm 3-6 tháng, xử lý nghiêm các trường hợp chậm triển khai. Địa phương cần phối hợp giải phóng mặt bằng, hỗ trợ thi công, bố trí đất cho các công trình điện.

Với dự án chưa có chủ đầu tư, yêu cầu lựa chọn trong quý IV theo Quy hoạch điện 8 điều chỉnh, đồng thời cập nhật quy hoạch liên quan để triển khai. Bộ Công Thương và địa phương chịu trách nhiệm toàn diện nếu để chậm trễ.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn phát biểu tại hội nghị (Ảnh: VGP/Hải Minh).

Liên quan đến những vướng mắc trong triển khai điều chỉnh Quy hoạch điện 8, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương bám sát yêu cầu tại Nghị quyết 70, khẩn trương hoàn thiện việc sửa đổi, bổ sung các quy định.

Cụ thể, về cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo và khách hàng sử dụng điện lớn; phát triển điện tái tạo, điện năng lượng mới, điện tự sản xuất, tự tiêu thụ; hoàn thành trong tháng 10, kịp thời xử lý kiến nghị của địa phương, đảm bảo tiến độ điều chỉnh Quy hoạch điện 8.

Các bộ, ngành liên quan phải hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn pháp lý cho dự án điện; Bộ Tài chính rà soát, đề xuất sửa đổi cơ chế đầu tư, đấu thầu; Bộ Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm thẩm định, giao khu vực biển khảo sát dự án điện gió ngoài khơi, đảm bảo đúng quy định và tiến độ.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và Binh đoàn 19 - Bộ Quốc phòng và các tập đoàn liên quan quyết liệt triển khai các dự án điện, đặc biệt là Ninh Thuận 1 và 2, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả và môi trường.

Các nhà máy điện phải tuyệt đối không để thiếu nhiên liệu (than, khí, dầu) cho nhiệt điện, thiếu nước cho thủy điện; chủ động bảo dưỡng, dự phòng thiết bị để hạn chế sự cố, ngừng, giảm cung cấp điện.

EVN được giao đẩy nhanh đàm phán hợp đồng mua bán điện theo nguyên tắc hài hòa lợi ích nhà nước, nhà đầu tư và người dân. Các tập đoàn cung cấp đủ than, khí cho vận hành hệ thống; chủ đầu tư dự án phải khẩn trương đưa công trình vào vận hành đúng kế hoạch, kịp thời báo cáo và đề xuất giải pháp nếu có vướng mắc, chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ và hiệu quả.